Тур: 28. Стадион: Апостолос Николаидис.
0:0
Перерыв
0'
4' Желтая карточкаКаче Эргюс
20' Желтая карточкаДелетич Милош
31' Желтая карточкаМансини Даниэль
43' Желтая карточкаСьелис Христос
Ход матча
4'
20'
31'
43'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
76 Владение мячом, % 24
3
Хуанкар
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
28
Каче
Эргюс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
-
28 Каче ЭргюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес ФелипеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Панатинаикос
Волос
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
13 матчей
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.43
1.83
Среднее время на гол
37
49
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.57
Среднее время на гол
108
157
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.69
1.15
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
53
78
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - ОФИ 1:1 Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Пафос - Панатинаикос 2:2
Волос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1
Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4 Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0 Ламия - Волос 1:3 ПАОК - Волос 3:0