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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 28. Стадион: .
Панатинаикос
0:0
Конец матча
Волос
0'
3' Желтая карточка
Каче Эргюс
20' Желтая карточка
Делетич Милош
31' Желтая карточка
Мансини Даниэль
43' Желтая карточка
Сьелис Христос
52' Желтая карточка
Тахатос Эфстатиос
66' Желтая карточка
Enzo Gaggi
79' Желтая карточка
Клейман Борис
0:0
90' Не забитый пенальти
Шпорар Андраж
90' Желтая карточка
Баррьентос Жан
90'+11

Ход матча

3'
 
Каче Эргюс
20'
 
Делетич Милош
31'
Мансини Даниэль
 
43'
 
Сьелис Христос
52'
 
Тахатос Эфстатиос
66'
 
Enzo Gaggi
66'
Шпорар Андраж
Иоаннидис Фотис
 
66'
Кляйнхайслер Ласло
Мансини Даниэль
 
70'
 
Перес Фелипе
Тахатос Эфстатиос
74'
 
Баррьентос Жан
Каче Эргюс
76'
Курбелис Димитрис
Перес Рубен
 
79'
 
Клейман Борис
80'
Вербич Беньямин
Гнезда-Черин Адам
 
85'
 
Dimitris Metaxas
Enzo Gaggi
90'
Шпорар Андраж
0:0
90'
 
Баррьентос Жан

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 699 Количество передач 222
  • 76 Владение мячом, % 24
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
5
Шенквельд
Барт
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
16
Гнезда-Черин
Адам
34
Паласиос
Себастьян
10
Бернард
Дуарте
17
Мансини
Даниэль
7
Иоаннидис
Фотис
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
26
Эшковал
Жоау
16
Сьелис
Христос
13
Луна
Антонио
28
Каче
Эргюс
8
Enzo
Gaggi
6
Цоканис
Тасос
7
Делетич
Милош
9
Ожегович
Огнен
32
Тахатос
Эфстатиос
Панатинаикос
4-2-3-1
Волос
4-3-3

История личных встреч

Панатинаикос
Волос

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

13 матчей

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:0
К
0:2
К
3:0
С
1:5
ТМК
0:0
С
3:1
К
0:0
К
2:1
С
5:1
С
0:2
С
1:1
С
4:1
С
1:1

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.43
1.83

Среднее время на гол

37
49

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.57

Среднее время на гол

108
157

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.69
1.15

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

53
78

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - ОФИ 1:1 Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0 Неа Саламина - Панатинаикос 0:1 Пафос - Панатинаикос 2:2
Волос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1 ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1
Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4 Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0 Ламия - Волос 1:3 ПАОК - Волос 3:0
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Сьелис Христос получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Мансини Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      20'
      Делетич Милош получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      3'
      Каче Эргюс получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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