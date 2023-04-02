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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 28. Стадион: .
ПАОК
0:1
Конец матча
АЕК
0'
3' Желтая карточка
Састре Хуан
9' Желтая карточка
Дуглас Гомес
31' Желтая карточка
Гачинович Мийат
38' Желтая карточка
Пинеда Орбелин
53' Желтая карточка
Араужо Серхио
59' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
61' Желтая карточка
Оливейра Нелсон
68' Желтая карточка
Шиманьски Дамиан
0:1
80' Гол
Араужо Серхио
90' Желтая карточка
Манталос Петрос
90' Желтая карточка
Тайсон Фреда
90'+8
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
8
Дуглас
Гомес
77
Нарей
Халед
65
Константелиас
Янис
14
Живкович
Андрия
9
Оливейра
Нелсон
30
Атанасиадис
Гиоргос
29
Сидибе
Джибриль
21
Вида
Домагой
31
Цавелас
Георгиос
28
Хаджсафи
Эсхан
8
Гачинович
Мийат
4
Шиманьски
Дамиан
5
Амрабат
Нордин
6
Йонссон
Йенс
13
Пинеда
Орбелин
11
Араужо
Серхио
ПАОК
4-2-3-1
АЕК
4-3-1-2

История личных встреч

ПАОК
АЕК

28 матчей

85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

39.3%
53.6%
7.1%
11 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
39.3%
21 победа 11 ничьих 0 побед

28 матчей

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 17 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед

56 матчей

42.9%
23.2%
33.9%
24 победы 13 ничьих 19 побед

Первый тайм

19.6%
50%
30.4%
11 побед 28 ничьих 17 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
21 победа 21 ничья 14 побед

История матчей

С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
К
1:2
К
0:0
С
2:0
С
1:2
К
2:1
К
0:1
С
3:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
0:2
С
1:0
С
2:2
К
1:0
С
1:1
С
2:0
К
0:2
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
0:1
К
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
К
2:0
С
3:0
С
2:1
С
3:0
К
0:1
С
4:0
К
0:0
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
3:1
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:4
С
2:0

Голы

Всего голов

36
16

Голов в среднем за матч

1.24
0.59

Среднее время на гол

72
151

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.15
0.83

Среднее время на гол

78
108

Всего голов

67
40

Голов в среднем за матч

1.2
0.71

Тотал матчей

2.5
50
Больше 89%
Меньше 11%
6
33
Больше 59%
Меньше 41%
23
18
Больше 32%
Меньше 68%
38
6
Больше 11%
Меньше 89%
50

Среднее время на гол

75
126

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5
ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАОК - ОФИ 0:0 ПАОК - Каламата 2:0 Ламия - ПАОК 0:3 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Атромитос - ПАОК 1:1 Панетоликос - ПАОК 0:2 Каламата - ПАОК 0:2
АЕК
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3
АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4 АЕК - Ламия 3:0 Кифисия - АЕК 0:2 Сераинг - АЕК 0:2
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