Тур: 28. Стадион: Тумба.
0'
3' Желтая карточкаСастре Хуан
9' Желтая карточкаДуглас Гомес
31' Желтая карточкаГачинович Мийат
38' Желтая карточкаПинеда Орбелин
53' Желтая карточкаАраужо Серхио
59' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
61' Желтая карточкаОливейра Нелсон
68' Желтая карточкаШиманьски Дамиан
0:1
80' ГолАраужо Серхио
90' Желтая карточкаМанталос Петрос
90' Желтая карточкаТайсон Фреда
90'+8
Ход матча
3'
9'
31'
38'
53'
59'
61'
68'
80'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
340 Количество передач 306
-
53 Владение мячом, % 47
23
Састре
Хуан
55
Луиш
Рафаэл
22
Шваб
Штефан
77
Нарей
Халед
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Цубер СтивенНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
История личных встреч
ПАОК
АЕК
28 матчей
85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
39.3%
53.6%
7.1%
11 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
39.3%
21 победа 11 ничьих 0 побед
28 матчей
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 17 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 14 побед
56 матчей
42.9%
23.2%
33.9%
24 победы 13 ничьих 19 побед
Первый тайм
19.6%
50%
30.4%
11 побед 28 ничьих 17 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
21 победа 21 ничья 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
16
Голов в среднем за матч
1.24
0.59
Среднее время на гол
72
151
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.15
0.83
Среднее время на гол
78
108
Всего голов
67
40
Голов в среднем за матч
1.2
0.71
Тотал матчей
2.5
50
Больше 89%
Меньше 11%
6
33
Больше 59%
Меньше 41%
23
18
Больше 32%
Меньше 68%
38
6
Больше 11%
Меньше 89%
50
Среднее время на гол
75
126
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5
ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАОК - ОФИ 0:0 ПАОК - Каламата 2:0 Ламия - ПАОК 0:3 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Атромитос - ПАОК 1:1 Панетоликос - ПАОК 0:2 Каламата - ПАОК 0:2
АЕК
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3 Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3
АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4 АЕК - Ламия 3:0 Кифисия - АЕК 0:2 Сераинг - АЕК 0:2