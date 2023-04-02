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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 28. Стадион: .
Олимпиакос
2:0
Второй тайм: 56'
Арис Салоники

Ход матча

36'
Ин-Бом Хван
(Каньос Серхи)
1:0
42'
Масурас Гиоргос
Каньос Серхи
 
53'
Папастатопулос Сократис
2:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Арис Салоники
5.60
6.00
8.80
Все Коэффициенты
91
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
27
Касами
Пайтим
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
7
Фортунис
Костас
47
Каньос
Серхи
94
Бакамбу
Седрик
99
Сиампанис
Мариос
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
43
Пеерсман
Марвин
16
Дарида
Владимир
8
Дукуре
Шейк
III
17
Пальма
Луис
10
Матео
Гарсия
9
Грэй
Андре
7
Христодулопулос
Лазарос
Олимпиакос
4-2-3-1
Арис Салоники
4-3-3

История личных встреч

Олимпиакос
Арис Салоники

29 матчей

93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 10 побед

39 матчей

69.2%
12.8%
18%
27 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
35.9%
10.3%
21 победа 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.9%
38.5%
25.6%
14 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:1
К
1:0
С
1:0
С
2:1
ТМК
2:1
ТМК
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
С
2:4
С
3:1
С
4:2
С
1:2
С
4:1
С
0:1
К
2:0
К
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.11
0.48

Среднее время на гол

81
189

Всего голов

57
34

Голов в среднем за матч

1.46
0.87

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

61
103

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Арис Салоники - РФШ Рига 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 Ламия - Арис Салоники 2:1
Арис Салоники - Атромитос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Арис Салоники - Волос 3:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4
  • Второй тайм
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Папастатопулос Сократис бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Олимпиакос
Ничья
Арис Салоники
5.60
6.00
8.80
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