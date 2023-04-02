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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 28. Стадион: .
Олимпиакос
2:2
Конец матча
Арис Салоники
0'
1:0
36' Гол
Ин-Бом Хван
2:0
53' Гол
Папастатопулос Сократис
58' Желтая карточка
Грэй Андре
2:1
70' Гол
Итурбе Хуан
2:2
81' Гол
Камашу Рафаэл
86' Желтая карточка
Камашу Рафаэл
90'+9

Ход матча

36'
Ин-Бом Хван
(Каньос Серхи)
1:0
42'
Масурас Гиоргос
Каньос Серхи
 
53'
Папастатопулос Сократис
(Фортунис Костас)
2:0
55'
Рецос Панайотис
Ба Уссейну
 
57'
 
Этебо Огенекаро
Дарида Владимир
57'
 
Итурбе Хуан
Матео Гарсия
58'
 
Грэй Андре
70'
2:1
Итурбе Хуан
73'
Родригес Гарри
Фортунис Костас
 
74'
Самассеку Диади
Ин-Бом Хван
 
74'
М'Вила Янн
Бакамбу Седрик
 
75'
 
Дабо Брайан
Дукуре Шейк
75'
 
Камашу Рафаэл
Пальма Луис
81'
2:2
Камашу Рафаэл
(Пеерсман Марвин)
86'
 
Камашу Рафаэл
90'
 
Камара Абубакар
Грэй Андре

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 421 Количество передач 426
  • 51 Владение мячом, % 49
91
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
27
Касами
Пайтим
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
7
Фортунис
Костас
47
Каньос
Серхи
94
Бакамбу
Седрик
99
Сиампанис
Мариос
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
43
Пеерсман
Марвин
16
Дарида
Владимир
8
Дукуре
Шейк
III
17
Пальма
Луис
10
Матео
Гарсия
9
Грэй
Андре
7
Христодулопулос
Лазарос
Олимпиакос
4-2-3-1
Арис Салоники
4-3-3

История личных встреч

Олимпиакос
Арис Салоники

29 матчей

93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 10 побед

39 матчей

69.2%
12.8%
18%
27 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
35.9%
10.3%
21 победа 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.9%
38.5%
25.6%
14 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

К
0:1
К
1:0
С
1:0
С
2:1
ТМК
2:1
ТМК
1:0
С
0:1
С
2:1
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
С
2:4
С
3:1
С
4:2
С
1:2
С
4:1
С
0:1
К
2:0
К
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.11
0.48

Среднее время на гол

81
189

Всего голов

57
34

Голов в среднем за матч

1.46
0.87

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

61
103

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Арис Салоники - РФШ Рига 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 Ламия - Арис Салоники 2:1
Арис Салоники - Атромитос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Арис Салоники - Волос 3:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4
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    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Папастатопулос Сократис бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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