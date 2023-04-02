Тур: 28. Стадион: Караискакис.
2:2
Конец матча
0'
1:0
36' ГолИн-Бом Хван
2:0
53' ГолПапастатопулос Сократис
58' Желтая карточкаГрэй Андре
2:1
70' ГолИтурбе Хуан
2:2
81' ГолКамашу Рафаэл
86' Желтая карточкаКамашу Рафаэл
90'+9
Ход матча
36'
1:0
53'
58'
70'
2:1
81'
2:2
86'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
11 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
421 Количество передач 426
-
51 Владение мячом, % 49
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
47
Каньос
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Каньос СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пальма ЛуисПолузащитник
-
10 Матео ГарсияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Terzis
История личных встреч
Олимпиакос
Арис Салоники
29 матчей
93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
48.3%
31%
20.7%
14 побед 9 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 10 побед
39 матчей
69.2%
12.8%
18%
27 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
53.8%
35.9%
10.3%
21 победа 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.9%
38.5%
25.6%
14 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.11
0.48
Среднее время на гол
81
189
Всего голов
57
34
Голов в среднем за матч
1.46
0.87
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 64%
Меньше 36%
14
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
5
Больше 13%
Меньше 87%
34
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
61
103
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Атромитос 4:1 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Арис Салоники - РФШ Рига 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 Ламия - Арис Салоники 2:1
Арис Салоники - Атромитос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Арис Салоники - Волос 3:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1 Левадиакос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - ПАОК 1:4