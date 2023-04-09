Тур: 30. Стадион: OPAP Arena.
1:0
Первый тайм: 45'
0'
20' Желтая карточкаГачинович Мийат
24' Желтая карточкаЭтебо Огенекаро
1:0
36' ПенальтиГарсия Леви
39' Желтая карточкаИтурбе Хуан
Ход матча
20'
24'
36'
1:0
39'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
17
Пальма
Луис
11
Итурбе
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пальма ЛуисПолузащитник
-
11 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Terzis
История личных встреч
АЕК
Арис Салоники
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
34 матча
41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.59
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.24
0.89
Среднее время на гол
72
101
Всего голов
48
40
Голов в среднем за матч
1.41
1.18
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
63
76
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3
Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4 АЕК - Ламия 3:0
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:2
Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 Ламия - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Арис Салоники - Волос 3:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1