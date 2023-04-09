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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 30. Стадион: .
АЕК
1:0
Первый тайм: 45'
Арис Салоники
0'
20' Желтая карточка
Гачинович Мийат
24' Желтая карточка
Этебо Огенекаро
1:0
36' Пенальти
Гарсия Леви
39' Желтая карточка
Итурбе Хуан

Ход матча

20'
Гачинович Мийат
 
24'
 
Этебо Огенекаро
29'
 
Н'Кулу Николя
Брабец Якуб
36'
Гарсия Леви
1:0
39'
 
Итурбе Хуан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Арис Салоники
4.95
9.50
9.47
Все Коэффициенты
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
31
Цавелас
Георгиос
28
Хаджсафи
Эсхан
19
Элиассон
Никлас
4
Шиманьски
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
6
Йонссон
Йенс
7
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
43
Пеерсман
Марвин
6
Дабо
Брайан
13
Этебо
Огенекаро
16
Дарида
Владимир
17
Пальма
Луис
11
Итурбе
Хуан
64
Камашу
Рафаэл
АЕК
4-3-1-2
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Арис Салоники

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

34 матча

41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:0
С
0:2
ТМК
1:0
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.59
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.24
0.89

Среднее время на гол

72
101

Всего голов

48
40

Голов в среднем за матч

1.41
1.18

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

63
76

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3
Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4 АЕК - Ламия 3:0
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:2
Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 Ламия - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Арис Салоники - Волос 3:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Арис Салоники
4.95
9.50
9.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК 1:0 Арис Салоники онлайн

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