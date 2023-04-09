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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 30. Стадион: .
АЕК
3:1
Конец матча
Арис Салоники
0'
21' Желтая карточка
Гачинович Мийат
24' Желтая карточка
Этебо Огенекаро
1:0
36' Пенальти
Гарсия Леви
38' Желтая карточка
Итурбе Хуан
1:1
45' Гол
Итурбе Хуан
2:1
82' Гол
Цубер Стивен
86' Желтая карточка
Камашу Рафаэл
86' Желтая карточка
Фернандес Пауло
86' Желтая карточка
Дабо Брайан
86' Желтая карточка
Рота Лазарос
90' Желтая карточка
Христодулопулос Лазарос
90' Желтая карточка
Манталос Петрос
90' Желтая карточка
Цавелас Георгиос
3:1
90' Гол
Цубер Стивен
90'+8
30
Атанасиадис
Гиоргос
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
31
Цавелас
Георгиос
28
Хаджсафи
Эсхан
19
Элиассон
Никлас
4
Шиманьски
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
6
Йонссон
Йенс
7
Гарсия
Леви
11
Араужо
Серхио
23
Хулиан
Диас
2
М'баката
Салем
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
43
Пеерсман
Марвин
6
Дабо
Брайан
13
Этебо
Огенекаро
16
Дарида
Владимир
17
Пальма
Луис
11
Итурбе
Хуан
64
Камашу
Рафаэл
АЕК
4-3-1-2
Арис Салоники
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Арис Салоники

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

34 матча

41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.2%
32.4%
29.4%
13 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

С
3:0
С
0:2
ТМК
1:0
С
3:2
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.59
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.24
0.89

Среднее время на гол

72
101

Всего голов

48
40

Голов в среднем за матч

1.41
1.18

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

63
76

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Волос - АЕК 0:1 ПАОК - АЕК 0:1 АЕК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Олимпиакос 1:3
Атромитос - АЕК 0:1 ОФИ - АЕК 0:3 АЕК - Астерас 2:0 ПАОК - АЕК 2:0 АЕК - Левадиакос 3:0 АЕК - Олимпиакос 3:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Пансерраикос - АЕК 1:3 Ионикос - АЕК 1:2 АЕК - Пансерраикос 3:0 АЕК - Панетоликос 4:1 АЕК - Кифисия 3:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - АЕК 2:1 Волос - АЕК 0:4 АЕК - Ламия 3:0
Арис Салоники
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Арис Салоники - РФШ Рига 0:2 Арис Салоники - ПАОК 1:2
Арис Салоники - ПАС Янина 3:1 Ламия - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Атромитос 2:1 ОФИ - Арис Салоники 0:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Арис Салоники 3:0 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Арис Салоники - Волос 3:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Левадиакос 1:0 Арис Салоники - Астерас 3:0 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Панетоликос 1:0 Левадиакос - Арис Салоники 1:1
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Итурбе Хуан бьет в цель!
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