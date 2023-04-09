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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 30. Стадион: .
ПАОК
1:0
Первый тайм: 9'
Волос

Ход матча

6'
Ингасон Сверрир
(Живкович Андрия)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 82 Владение мячом, % 18
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Волос
1.18
7.50
65.00
Все Коэффициенты
42
Котарски
Доминик
20
Виейринья
2
Каргас
Яннис
4
Ингасон
Сверрир
55
Луиш
Рафаэл
26
Данташ
Тьягу
8
Дуглас
Гомес
14
Живкович
Андрия
7
Эль-Каддури
Омар
77
Нарей
Халед
9
Оливейра
Нелсон
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
16
Сьелис
Христос
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
6
Цоканис
Тасос
28
Каче
Эргюс
14
Баррьентос
Жан
8
Enzo
Gaggi
7
Делетич
Милош
10
Перес
Фелипе
ПАОК
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

ПАОК
Волос

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
0:1
С
3:0
ТМК
3:1
С
0:4
С
4:4
С
3:1
С
0:0
ТМС
2:0
ТМС
2:0
С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

2.57
1.75

Среднее время на гол

35
51

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
0.86

Среднее время на гол

0
105

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
76

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2
Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5 ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАОК - ОФИ 0:0 ПАОК - Каламата 2:0 Ламия - ПАОК 0:3 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Атромитос - ПАОК 1:1
Волос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1
ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4 Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Волос
1.18
7.50
65.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАОК 1:0 Волос онлайн

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