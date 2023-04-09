Тур: 30. Стадион: Тумба.
0'
1:0
6' ГолИнгасон Сверрир
2:0
16' ГолНарей Халед
3:0
27' ГолНарей Халед
4:0
45' ГолДанташ Тьягу
4:1
58' ГолЦоканис Тасос
72' Желтая карточкаEnzo Gaggi
4:2
88' ГолОжегович Огнен
90'+4
Ход матча
6'
16'
2:0
27'
3:0
45'
4:0
58'
4:1
72'
73'
88'
4:2
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
681 Количество передач 224
-
75 Владение мячом, % 25
20
Виейринья
55
Луиш
Рафаэл
26
Данташ
Тьягу
77
Нарей
Халед
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
28
Каче
Эргюс
10
Перес
Фелипе
- Основной состав
- Вратарь
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Луиш РафаэлЗащитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Тайсон ФредаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
-
28 Каче ЭргюсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Перес ФелипеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
-
17 Си АрунаЗащитник
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
ПАОК
Волос
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
2.57
1.75
Среднее время на гол
35
51
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
0.86
Среднее время на гол
0
105
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
76
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Олимпиакос - ПАОК 3:1 ПАОК - АЕК 0:1 ПАОК - Фарул Констанца 3:0 Арис Салоники - ПАОК 1:2
Волос - ПАОК 0:1 Ламия - ПАОК 1:5 ПАОК - Ионикос 6:0 ПАС Янина - ПАОК 0:0 ПАОК - АЕК 2:0 Астерас - ПАОК 2:2 ПАОК - Олимпиакос 0:0 ПАОК - Левадиакос 3:2 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАОК - ОФИ 0:0 ПАОК - Каламата 2:0 Ламия - ПАОК 0:3 ПАОК - Арис Салоники 1:0 Атромитос - ПАОК 1:1
Волос
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Волос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:3 Волос - ПАОК 0:1
ПАС Янина - Волос 0:1 Волос - Ираклис Лариса 1:1 Волос - Ламия 1:1 Лариса - Волос 1:3 Панатинаикос - Волос 2:0 Волос - Атромитос 2:1 Левадиакос - Волос 0:3 Волос - Панетоликос 2:3 Арис Салоники - Волос 3:0 Ионикос - Волос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 Волос - Олимпиакос 0:4 ОФИ - Волос 0:0 Волос - АЕК 0:4 Астерас - Волос 0:0 Панатинаикос - Волос 3:0