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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 30. Стадион: .
Панатинаикос
2:0
Второй тайм: 68'
Олимпиакос
0'
1:0
28' Гол
Шпорар Андраж
29' Желтая карточка
Шпорар Андраж
2:0
36' Гол в свои ворота
Эль-Араби Юссеф
45' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
61' Желтая карточка
Перес Рубен

Ход матча

15'
Магнуссон Хёрдур
Шарлия Звонимир
 
28'
Шпорар Андраж
1:0
29'
Шпорар Андраж
 
36'
Эль-Араби Юссеф
2:0
45'
Курбелис Димитрис
 
46'
 
Бакамбу Седрик
Эль-Араби Юссеф
46'
 
Биэл Пеп
Родригес Хамес
61'
Перес Рубен
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Олимпиакос
3.00
3.15
81.00
Все Коэффициенты
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
21
Курбелис
Димитрис
34
Паласиос
Себастьян
10
Бернард
Дуарте
16
Гнезда-Черин
Адам
9
Шпорар
Андраж
91
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
6
М'Вила
Янн
19
Масурас
Гиоргос
10
Родригес
Хамес
7
Фортунис
Костас
11
Эль-Араби
Юссеф
Панатинаикос
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Олимпиакос

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед

36 матчей

22.2%
38.9%
38.9%
8 побед 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
6 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
52.8%
30.5%
6 побед 19 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1
С
0:3
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
К
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

0.88
0.65

Среднее время на гол

102
138

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

43
29

Голов в среднем за матч

1.19
0.81

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

75
111

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - ОФИ 1:1 Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3
Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Курбелис Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Олимпиакос
3.00
3.15
81.00
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Где смотреть матч Панатинаикос 2:0 Олимпиакос онлайн

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