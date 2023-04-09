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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Тур: 30. Стадион: .
Панатинаикос
2:0
Конец матча
Олимпиакос
0'
1:0
28' Гол
Шпорар Андраж
29' Желтая карточка
Шпорар Андраж
2:0
36' Гол в свои ворота
Эль-Араби Юссеф
45' Желтая карточка
Курбелис Димитрис
61' Желтая карточка
Перес Рубен
90'+4

Ход матча

15'
Магнуссон Хёрдур
Шарлия Звонимир
 
28'
Шпорар Андраж
1:0
29'
Шпорар Андраж
 
36'
Эль-Араби Юссеф
2:0
45'
Курбелис Димитрис
 
46'
 
Бакамбу Седрик
Эль-Араби Юссеф
46'
 
Биэл Пеп
Родригес Хамес
61'
Перес Рубен
 
69'
 
Вальбуэна Матьё
Масурас Гиоргос
69'
Иоаннидис Фотис
Шпорар Андраж
 
70'
Мансини Даниэль
Курбелис Димитрис
 
81'
 
Врусаи Мариус
Фортунис Костас
84'
Чокай Энис
Бернард Дуарте
 
84'
Кляйнхайслер Ласло
Гнезда-Черин Адам
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 398 Количество передач 389
  • 51 Владение мячом, % 49
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
4
Перес
Рубен
21
Курбелис
Димитрис
34
Паласиос
Себастьян
10
Бернард
Дуарте
16
Гнезда-Черин
Адам
9
Шпорар
Андраж
91
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
6
М'Вила
Янн
19
Масурас
Гиоргос
10
Родригес
Хамес
7
Фортунис
Костас
11
Эль-Араби
Юссеф
Панатинаикос
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
Олимпиакос

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед

36 матчей

22.2%
38.9%
38.9%
8 побед 14 ничьих 14 побед

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
6 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
52.8%
30.5%
6 побед 19 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
0:0
С
1:4
С
3:1
С
2:1
С
1:0
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
1:0
С
3:0
С
3:1
С
0:3
С
2:1
С
1:0
С
0:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
0:1
С
2:0
С
0:0
С
0:0
К
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

0.88
0.65

Среднее время на гол

102
138

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

43
29

Голов в среднем за матч

1.19
0.81

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

75
111

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - ОФИ 1:1 Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3
Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Курбелис Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    29'
    Шпорар Андраж получил желтую карточку от судьи
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