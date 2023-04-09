Тур: 30. Стадион: Апостолос Николаидис.
2:0
Конец матча
0'
1:0
28' ГолШпорар Андраж
29' Желтая карточкаШпорар Андраж
2:0
36' Гол в свои воротаЭль-Араби Юссеф
45' Желтая карточкаКурбелис Димитрис
61' Желтая карточкаПерес Рубен
90'+4
Ход матча
28'
1:0
29'
36'
2:0
61'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
398 Количество передач 389
-
51 Владение мячом, % 49
3
Хуанкар
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чокай ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 РамонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аниго Хосе
История личных встреч
Панатинаикос
Олимпиакос
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед
36 матчей
22.2%
38.9%
38.9%
8 побед 14 ничьих 14 побед
Первый тайм
16.7%
55.6%
27.7%
6 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
16.7%
52.8%
30.5%
6 побед 19 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
0.88
0.65
Среднее время на гол
102
138
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.45
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
43
29
Голов в среднем за матч
1.19
0.81
Тотал матчей
2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
75
111
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Арис Салоники - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 АЕК - Панатинаикос 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:2
Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 2:0 Арис Салоники - Панатинаикос 1:2 Панатинаикос - Ламия 2:0 Астерас - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАОК 1:1 Панатинаикос - ПАОК 0:3 ПАОК - Панатинаикос 2:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:1 Волос - Панатинаикос 0:2 АЕК - Панатинаикос 1:0 Левадиакос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - ОФИ 1:1 Ионикос - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Волос 3:0
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Олимпиакос - ПАОК 3:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:2 Волос - Олимпиакос 0:3 АЕК - Олимпиакос 1:3
Олимпиакос - Левадиакос 6:0 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 6:1 АЕК - Олимпиакос 3:0 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - ОФИ 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 0:1 Атромитос - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Атромитос - Олимпиакос 2:2 Волос - Олимпиакос 0:4 Ионикос - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Астерас 5:0 ПАС Янина - Олимпиакос 2:2