Тур: 31. Стадион: Альберто Бралья.
0:0
Второй тайм: 84'
0'
37' Желтая карточкаФраре Доменико
51' Желтая карточкаВита Алессио
56' Желтая карточкаБранка Симоне
83' Желтая карточкаAndrea Magrassi
Ход матча
37'
51'
56'
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
9 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
16
Джерли
Фабио
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Модена
Читтаделла
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
15 матчей
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.14
0.88
Среднее время на гол
42
102
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1.29
Среднее время на гол
80
70
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.07
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
56
84
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|7 (2)
|0.23
|Фальчинелли Диего
|6 (2)
|0.19
|Бонфанти Николас
|6
|0.19
|Стриццоло Лука
|5
|0.16
|Тремолада Лука
|4 (1)
|0.13
|Маньино Лука
|3
|0.1
|Армеллино Марко
|2
|0.06
|Antonio Pergreffi
|2
|0.06
|Джерли Фабио
|1
|0.03
|Romeo Giovannini
|1
|0.03
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.03
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Поли Андреа
|0
|0
|Paulo Dentello
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|9 (3)
|0.29
|Крочата Джованни
|6
|0.19
|Беретта Джакомо
|2
|0.06
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.06
|Маистрелло Томми
|2
|0.06
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.06
|Andrea Magrassi
|1
|0.03
|Мастрантонио Валерио
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1 (1)
|0.03
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0.03
|Вита Алессио
|0
|0
|Бранка Симоне
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Federico Giraudo
|0
|0
|Данци Андреа
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|7
|1
|Читтадини Джорджо
|8
|0
|Tomasso Silvestri
|5
|0
|Маньино Лука
|5
|0
|Shady Oukhadda
|3
|1
|Фальчинелли Диего
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Армеллино Марко
|3
|0
|Копполаро Мауро
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Ренцетти Франческо
|2
|0
|Поли Андреа
|2
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Riccardo Gagno
|2
|0
|Edoardo Duca
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Понси Фабио
|1
|0
|Romeo Giovannini
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|9
|2
|Пертиконе Романо
|6
|1
|Каррьеро Джузеппе
|7
|0
|Данци Андреа
|3
|2
|Мастрантонио Валерио
|6
|0
|Висентин Сантьяго
|6
|0
|Сальви Алессандро
|4
|1
|Паван Никола
|5
|0
|Антонуччи Мирко
|5
|0
|Фраре Доменико
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Ignacio Lores
|4
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Кастари Элхан
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Federico Giraudo
|2
|0
|Крочата Джованни
|2
|0
|Маттиоли Алессандро
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
Результаты матчей
Модена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Читтаделла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
6
5
Модена
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Читтаделла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
23
9
Волевые поражения
9
15
Модена
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
33% (10)
23% (7)
Читтаделла
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
26
11
Волевые поражения
15
20
Голы по времени матча
Забито
20
12
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
2
10%
2
17%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
4
33%
61-75
3
15%
3
25%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
6
30%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
4
24%
3
15%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 23
1
5%
1
7%
1-15
5
26%
3
20%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
7
37%
4
27%
76-90
Пропущено
28
20
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
7%
1
5%
1-15
6
21%
4
20%
16-30
3
11%
5
25%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
5
18%
3
15%
61-75
6
21%
5
25%
76-90
Забито
39
27
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 9
7 Не забивали 14
3
8%
3
11%
1-15
9
23%
4
15%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
5
13%
2
7%
46-60
5
13%
8
30%
30%
61-75
10
26%
7
26%
76-90
Пропущено
45
40
19 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 20
4
9%
2
5%
1-15
8
18%
10
25%
16-30
7
16%
7
18%
31-45
9
20%
6
15%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
10
22%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1
Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2
Читтаделла
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0
Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2
Результаты матчей
Модена
Читтаделла
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 20%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
14 раз 47%
1
9 раз 30%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Модена
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
78
68
411
212
411
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
96
610
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
1614
1218
723
327
426
228
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|19
|6
|6
|49 - 20
|63
|2.
|31
|17
|9
|5
|40 - 19
|60
|3.
|31
|14
|11
|6
|47 - 28
|53
|4.
|31
|13
|13
|5
|35 - 29
|52
|5.
|31
|11
|13
|7
|39 - 30
|46
|6.
|31
|11
|12
|8
|42 - 30
|45
|7.
|31
|12
|8
|11
|37 - 34
|44
|8.
|30
|13
|3
|14
|39 - 36
|42
|9.
|31
|10
|12
|9
|39 - 39
|42
|10.
|31
|10
|10
|11
|30 - 37
|40
|11.
|0:0
|31
|11
|6
|14
|41 - 43
|39
|12.
|31
|10
|9
|12
|34 - 39
|39
|13.
|31
|9
|12
|10
|37 - 39
|39
|14.
|31
|9
|9
|13
|34 - 41
|36
|15.
|0:0
|31
|8
|12
|11
|28 - 39
|36
|16.
|31
|9
|8
|14
|26 - 47
|35
|17.
|30
|9
|7
|14
|33 - 35
|34
|18.
|31
|6
|11
|14
|32 - 43
|29
|19.
|31
|6
|11
|14
|23 - 35
|29
|20.
|31
|6
|10
|15
|26 - 48
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|2
|2
|27 - 8
|35
|2.
|16
|9
|6
|1
|21 - 6
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|24 - 15
|32
|4.
|15
|7
|5
|3
|20 - 13
|26
|5.
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|6.
|15
|7
|5
|3
|16 - 12
|26
|7.
|16
|7
|5
|4
|18 - 15
|26
|8.
|16
|6
|8
|2
|20 - 16
|26
|9.
|15
|7
|4
|4
|24 - 14
|25
|10.
|15
|7
|4
|4
|21 - 15
|25
|11.
|16
|6
|7
|3
|26 - 16
|25
|12.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|22 - 15
|23
|13.
|15
|7
|2
|6
|23 - 19
|23
|14.
|14
|5
|5
|4
|18 - 15
|20
|15.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|16 - 19
|19
|16.
|16
|4
|5
|7
|22 - 23
|17
|17.
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|18.
|16
|4
|5
|7
|18 - 23
|17
|19.
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|20.
|15
|3
|4
|8
|10 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|21 - 12
|28
|2.
|16
|8
|4
|4
|22 - 12
|28
|3.
|15
|8
|3
|4
|19 - 13
|27
|4.
|15
|7
|5
|3
|15 - 13
|26
|5.
|15
|6
|4
|5
|18 - 19
|22
|6.
|16
|4
|8
|4
|18 - 16
|20
|7.
|15
|6
|1
|8
|16 - 17
|19
|8.
|15
|5
|4
|6
|16 - 18
|19
|9.
|15
|4
|6
|5
|17 - 20
|18
|10.
|0:0
|16
|4
|5
|7
|12 - 20
|17
|11.
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|12.
|0:0
|16
|5
|1
|10
|19 - 28
|16
|13.
|16
|3
|7
|6
|19 - 26
|16
|14.
|16
|4
|2
|10
|15 - 20
|14
|15.
|15
|2
|8
|5
|15 - 15
|14
|16.
|16
|2
|8
|6
|16 - 24
|14
|17.
|16
|3
|5
|8
|14 - 25
|14
|18.
|15
|2
|6
|7
|10 - 20
|12
|19.
|15
|2
|5
|8
|13 - 28
|11
|20.
|15
|2
|3
|10
|8 - 32
|9
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|11 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8