Тур: 31. Стадион: Альберто Бралья.
0:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаФраре Доменико
51' Желтая карточкаВита Алессио
56' Желтая карточкаБранка Симоне
83' Желтая карточкаAndrea Magrassi
85' Желтая карточкаКрочата Джованни
90' Желтая карточкаПертиконе Романо
90' Желтая карточкаДьяв Давиде
90'+5
Ход матча
37'
51'
56'
83'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
9 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
309 Количество передач 423
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.60 Тотал меньше 2.5
-
16
Джерли
Фабио
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Модена
Читтаделла
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
15 матчей
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
Первый тайм
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.14
0.88
Среднее время на гол
42
102
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1.29
Среднее время на гол
80
70
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.6
1.07
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
56
84
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|7 (2)
|0.23
|Фальчинелли Диего
|6 (2)
|0.19
|Бонфанти Николас
|6
|0.19
|Стриццоло Лука
|5
|0.16
|Тремолада Лука
|4 (1)
|0.13
|Маньино Лука
|3
|0.1
|Армеллино Марко
|2
|0.06
|Antonio Pergreffi
|2
|0.06
|Джерли Фабио
|1
|0.03
|Romeo Giovannini
|1
|0.03
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.03
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Поли Андреа
|0
|0
|Paulo Dentello
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|9 (3)
|0.29
|Крочата Джованни
|6
|0.19
|Беретта Джакомо
|2
|0.06
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.06
|Маистрелло Томми
|2
|0.06
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.06
|Andrea Magrassi
|1
|0.03
|Мастрантонио Валерио
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1 (1)
|0.03
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0.03
|Вита Алессио
|0
|0
|Бранка Симоне
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Federico Giraudo
|0
|0
|Данци Андреа
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|8
|1
|Читтадини Джорджо
|8
|0
|Tomasso Silvestri
|5
|0
|Маньино Лука
|5
|0
|Shady Oukhadda
|3
|1
|Фальчинелли Диего
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Армеллино Марко
|3
|0
|Копполаро Мауро
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Ренцетти Франческо
|2
|0
|Поли Андреа
|2
|0
|Тремолада Лука
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Riccardo Gagno
|2
|0
|Edoardo Duca
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Понси Фабио
|1
|0
|Romeo Giovannini
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|9
|2
|Пертиконе Романо
|7
|1
|Каррьеро Джузеппе
|7
|0
|Данци Андреа
|3
|2
|Мастрантонио Валерио
|6
|0
|Висентин Сантьяго
|6
|0
|Сальви Алессандро
|4
|1
|Паван Никола
|5
|0
|Антонуччи Мирко
|5
|0
|Фраре Доменико
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Ignacio Lores
|4
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Кастари Элхан
|3
|0
|Крочата Джованни
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Andrea Magrassi
|2
|0
|Federico Giraudo
|2
|0
|Маттиоли Алессандро
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
Результаты матчей
Модена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Читтаделла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
6
5
Модена
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Читтаделла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
23
9
Волевые поражения
9
15
Модена
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
Читтаделла
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
26
11
Волевые поражения
15
20
Голы по времени матча
Забито
20
12
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
2
10%
2
17%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
4
33%
61-75
3
15%
3
25%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
6
30%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
4
24%
3
15%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 24
1
5%
1
7%
1-15
5
26%
3
20%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
7
37%
4
27%
76-90
Пропущено
28
20
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
7%
1
5%
1-15
6
21%
4
20%
16-30
3
11%
5
25%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
5
18%
3
15%
61-75
6
21%
5
25%
76-90
Забито
39
27
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 9
8 Не забивали 15
3
8%
3
11%
1-15
9
23%
4
15%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
5
13%
2
7%
46-60
5
13%
8
30%
30%
61-75
10
26%
7
26%
76-90
Пропущено
45
40
19 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 20
4
9%
2
5%
1-15
8
18%
10
25%
16-30
7
16%
7
18%
31-45
9
20%
6
15%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
10
22%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1
Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2
Читтаделла
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0
Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2
Результаты матчей
Модена
Читтаделла
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 48%
1
9 раз 29%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Модена
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
78
69
411
213
411
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
97
610
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
1615
1219
724
328
427
229
130
130
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Бари
|Хеддира Валид
|15 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|14 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|11 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|11 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8