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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Модена
0:0
Конец матча
Читтаделла
0'
37' Желтая карточка
Фраре Доменико
51' Желтая карточка
Вита Алессио
56' Желтая карточка
Бранка Симоне
83' Желтая карточка
Andrea Magrassi
85' Желтая карточка
Крочата Джованни
90' Желтая карточка
Пертиконе Романо
90' Желтая карточка
Дьяв Давиде
90'+5

Ход матча

37'
 
Фраре Доменико
51'
 
Вита Алессио
56'
 
Бранка Симоне
59'
 
Каррьеро Джузеппе
Мастрантонио Валерио
67'
 
Асенсио Рауль
Вита Алессио
67'
 
Паван Никола
Бранка Симоне
67'
Дьяв Давиде
Стриццоло Лука
 
73'
Romeo Giovannini
Тремолада Лука
 
80'
 
Andrea Magrassi
Маистрелло Томми
80'
 
Ignacio Lores
Антонуччи Мирко
82'
Понси Фабио
Ренцетти Франческо
 
82'
Edoardo Duca
Армеллино Марко
 
83'
 
Andrea Magrassi
85'
 
Крочата Джованни
90'
 
Пертиконе Романо
90'
Дьяв Давиде
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 309 Количество передач 423
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
33
Ренцетти
Франческо
21
Армеллино
Марко
16
Джерли
Фабио
6
Маньино
Лука
10
Тремолада
Лука
11
Фальчинелли
Диего
32
Стриццоло
Лука
36
Кастари
Элхан
14
Сальви
Алессандро
2
Пертиконе
Романо
15
Фраре
Доменико
98
Federico
Giraudo
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
29
Мастрантонио
Валерио
21
Крочата
Джованни
32
Маистрелло
Томми
10
Антонуччи
Мирко
Модена
4-3-2-1
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Модена
Читтаделла

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

15 матчей

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

Первый тайм

46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
2:0
СB
3:3
СB
0:3
СB
3:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
4:0
СB
3:3

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.14
0.88

Среднее время на гол

42
102

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.29

Среднее время на гол

80
70

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.6
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

56
84

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 7 (2) 0.23
Фальчинелли Диего 6 (2) 0.19
Бонфанти Николас 6 0.19
Стриццоло Лука 5 0.16
Тремолада Лука 4 (1) 0.13
Маньино Лука 3 0.1
Армеллино Марко 2 0.06
Antonio Pergreffi 2 0.06
Джерли Фабио 1 0.03
Romeo Giovannini 1 0.03
Марсура Давиде 1 (1) 0.03
Shady Oukhadda 0 0
Поли Андреа 0 0
Paulo Dentello 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 9 (3) 0.29
Крочата Джованни 6 0.19
Беретта Джакомо 2 0.06
Асенсио Рауль 2 (1) 0.06
Маистрелло Томми 2 0.06
Бальдини Энрико 2 (1) 0.06
Andrea Magrassi 1 0.03
Мастрантонио Валерио 1 0.03
Амброзино Джузеппе 1 (1) 0.03
Каррьеро Джузеппе 1 0.03
Вита Алессио 0 0
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Federico Giraudo 0 0
Данци Андреа 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 8 1
Читтадини Джорджо 8 0
Tomasso Silvestri 5 0
Маньино Лука 5 0
Shady Oukhadda 3 1
Фальчинелли Диего 4 0
Джерли Фабио 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Армеллино Марко 3 0
Копполаро Мауро 3 0
Панада Симоне 3 0
Ренцетти Франческо 2 0
Поли Андреа 2 0
Тремолада Лука 2 0
Де Майо Себастьян 2 0
Марсура Давиде 2 0
Riccardo Gagno 2 0
Edoardo Duca 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Paulo Dentello 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Понси Фабио 1 0
Romeo Giovannini 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 9 2
Пертиконе Романо 7 1
Каррьеро Джузеппе 7 0
Данци Андреа 3 2
Мастрантонио Валерио 6 0
Висентин Сантьяго 6 0
Сальви Алессандро 4 1
Паван Никола 5 0
Антонуччи Мирко 5 0
Фраре Доменико 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Ignacio Lores 4 0
Тункара Мамаду 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Вита Алессио 3 0
Кастари Элхан 3 0
Крочата Джованни 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Andrea Magrassi 2 0
Federico Giraudo 2 0
Маттиоли Алессандро 2 0
Маньеро Лука 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0

Результаты матчей

Модена
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Читтаделла
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

6
5
Модена
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Читтаделла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

23
9

Волевые поражения

9
15
Модена
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
35% (11)
23% (7)
Читтаделла
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

26
11

Волевые поражения

15
20

Голы по времени матча

Забито

20
12
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 22
2
10%
2
17%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
5
25%
2
17%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
4
33%
61-75
3
15%
3
25%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
2
12%
1
5%
1-15
2
12%
6
30%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
3
18%
4
20%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
4
24%
3
15%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 24
1
5%
1
7%
1-15
5
26%
3
20%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
1
5%
4
27%
61-75
7
37%
4
27%
76-90

Пропущено

28
20
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
7%
1
5%
1-15
6
21%
4
20%
16-30
3
11%
5
25%
31-45
6
21%
2
10%
46-60
5
18%
3
15%
61-75
6
21%
5
25%
76-90

Забито

39
27
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 9
8 Не забивали 15
3
8%
3
11%
1-15
9
23%
4
15%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
5
13%
2
7%
46-60
5
13%
8
30%
30%
61-75
10
26%
7
26%
76-90

Пропущено

45
40
19 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 20
4
9%
2
5%
1-15
8
18%
10
25%
16-30
7
16%
7
18%
31-45
9
20%
6
15%
46-60
7
16%
7
18%
61-75
10
22%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1
Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1 Модена - Венеция 2:2 СПАЛ - Модена 2:3 Парма - Модена 1:2 Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2
Читтаделла
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0
Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3 Дженоа - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Козенца 1:1 Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2

Результаты матчей

Модена
Читтаделла

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
0:0
7 раз 23%
0:2
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
2
9 раз 29%
0
8 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
15 раз 48%
1
9 раз 29%
2
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Модена
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
8
6
9
1.5
4
11
2
13
2.5
4
11
2
13
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
3
13
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
16
15
12
19
1.5
7
24
3
28
2.5
4
27
2
29
3.5
1
30
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 31 19 6 6 49 - 20 63
2.
Дженоа
 31 17 9 5 40 - 19 60
3.
Бари
 31 14 11 6 47 - 28 53
4.
Зюйдтироль
 31 13 13 5 35 - 29 52
5.
Кальяри
 31 11 13 7 39 - 30 46
6.
Пиза
 31 11 12 8 42 - 30 45
7.
Парма
 31 12 8 11 37 - 34 44
8.
Реджина
 30 13 3 14 39 - 36 42
9.
Палермо
 31 10 12 9 39 - 39 42
10.
Тернана
 31 10 10 11 30 - 37 40
11.
Модена
 31 11 6 14 41 - 43 39
12.
Асколи
 31 10 9 12 34 - 39 39
13.
Комо
 31 9 12 10 37 - 39 39
14.
Венеция
 31 9 9 13 34 - 41 36
15.
Читтаделла
 31 8 12 11 28 - 39 36
16.
Козенца
 31 9 8 14 26 - 47 35
17.
Перуджа
 30 9 7 14 33 - 35 34
18.
СПАЛ
 31 6 11 14 32 - 43 29
19.
Беневенто
 31 6 11 14 23 - 35 29
20.
Брешия
 31 6 10 15 26 - 48 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 15 11 2 2 27 - 8 35
2.
Дженоа
 16 9 6 1 21 - 6 33
3.
Кальяри
 16 9 5 2 24 - 15 32
4.
Палермо
 15 7 5 3 20 - 13 26
5.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
6.
Тернана
 15 7 5 3 16 - 12 26
7.
Козенца
 16 7 5 4 18 - 15 26
8.
Зюйдтироль
 16 6 8 2 20 - 16 26
9.
Пиза
 15 7 4 4 24 - 14 25
10.
Комо
 15 7 4 4 21 - 15 25
11.
Бари
 16 6 7 3 26 - 16 25
12.
Модена
 15 6 5 4 22 - 15 23
13.
Реджина
 15 7 2 6 23 - 19 23
14.
Перуджа
 14 5 5 4 18 - 15 20
15.
Читтаделла
 15 4 7 4 16 - 19 19
16.
СПАЛ
 16 4 5 7 22 - 23 17
17.
Асколи
 16 4 5 7 16 - 20 17
18.
Венеция
 16 4 5 7 18 - 23 17
19.
Брешия
 16 4 5 7 13 - 20 17
20.
Беневенто
 15 3 4 8 10 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 15 8 4 3 21 - 12 28
2.
Фрозиноне
 16 8 4 4 22 - 12 28
3.
Дженоа
 15 8 3 4 19 - 13 27
4.
Зюйдтироль
 15 7 5 3 15 - 13 26
5.
Асколи
 15 6 4 5 18 - 19 22
6.
Пиза
 16 4 8 4 18 - 16 20
7.
Реджина
 15 6 1 8 16 - 17 19
8.
Венеция
 15 5 4 6 16 - 18 19
9.
Парма
 15 4 6 5 17 - 20 18
10.
Читтаделла
 16 4 5 7 12 - 20 17
11.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
12.
Модена
 16 5 1 10 19 - 28 16
13.
Палермо
 16 3 7 6 19 - 26 16
14.
Перуджа
 16 4 2 10 15 - 20 14
15.
Кальяри
 15 2 8 5 15 - 15 14
16.
Комо
 16 2 8 6 16 - 24 14
17.
Тернана
 16 3 5 8 14 - 25 14
18.
СПАЛ
 15 2 6 7 10 - 20 12
19.
Брешия
 15 2 5 8 13 - 28 11
20.
Козенца
 15 2 3 10 8 - 32 9
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Бари Хеддира Валид 15 (5)
Палермо Брунори Маттео 14 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 11 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      51'
      Вита Алессио получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      37'
      Фраре Доменико получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      37'
      Фраре Доменико получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      УДАЛЕНИЕ! - Фраре Доменико увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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