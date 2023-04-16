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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Клёб де Фут Монреаль
0:1
Второй тайм: 62'
Ди Си Юнайтед
0'
5' Желтая карточка
Палссон Виктор
25' Желтая карточка
Хафиз Хуссейн Ахмед
40' Желтая карточка
Ilias Iliadis
45' Желтая карточка
Уотерман Джоэл
0:1
46' Гол
О'Брайен Льюис
60' Желтая карточка
О'Брайен Льюис

Ход матча

5'
 
Палссон Виктор
13'
 
Сантуш Педру
Джазе Моханад
25'
Хафиз Хуссейн Ахмед
 
40'
Ilias Iliadis
 
45'
Уотерман Джоэл
 
46'
Ласситер Ариэль
Ilias Iliadis
 
46'
0:1
О'Брайен Льюис
60'
 
О'Брайен Льюис
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.48
3.30
2.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Сируа
Жонатан
22
Эррера
Аарон
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэл
15
Бро-Гийяр
Закари
2
Ваньяма
Виктор
5
Ilias
Iliadis
29
Шуэньер
Матьё
10
Дюк
Брайс
9
Оффор
Чинонсо
7
Хафиз
Хуссейн
Ахмед
1
Миллер
Тайлер
44
Палссон
Виктор
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
5
Джазе
Моханад
2
Тейшейра
Руан
6
Каноуз
Расселл
17
О'Брайен
Льюис
43
Клих
Матеуш
11
Фунтас
Таксиархис
20
Бентеке
Кристиан
Клёб де Фут Монреаль
3-4-3
Ди Си Юнайтед
4-4-2

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Ди Си Юнайтед

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед

История матчей

М
1:0
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
2:3
М
1:0
М
0:3
М
0:0
М
5:0
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
2:4
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
1:1
М
2:4
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
3:0
М
0:3

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.14
1.27

Среднее время на гол

78
70

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Среднее время на гол

55
84

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.36
1.16

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

66
77

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 2 (1) 0.29
Оффор Чинонсо 1 0.14
Шуэньер Матьё 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 3 0.38
Клих Матеуш 1 0.13
Theodore Ku-DiPietro 1 0.13
Бирнбом Стив 1 0.13
Дуркин Кристофер 1 0.13
О'Брайен Льюис 1 0.13
Сантуш Педру 0 0
Тейшейра Руан 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ваньяма Виктор 3 0
Уотерман Джоэл 3 0
Камашо Руди 1 1
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Эррера Аарон 1 0
Корбо Габриэле 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0
Ри Шон 1 0
Ilias Iliadis 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 3 0
Каноуз Расселл 3 0
Бентеке Кристиан 2 0
Палссон Виктор 2 0
Найяр Энди 1 0
Уильямс Дэррик 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Асад Ямиль 1 0
Джазе Моханад 1 0

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Клёб де Фут Монреаль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

0
4
Клёб де Фут Монреаль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
1
14%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
4
57%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
38%
3
25%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0
Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
Ди Си Юнайтед

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Клёб де Фут Монреаль
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 8 6 1 1 13 - 6 19
2.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
3.
Сиэтл Саундерс
 7 5 1 1 15 - 3 16
4.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 15 - 8 15
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Лос-Анджелес
 6 4 2 0 12 - 3 14
7.
Даллас
 1:0 8 4 2 2 10 - 7 14
8.
Коламбус Кру
 0:1 8 4 1 3 17 - 9 13
9.
Чикаго Файр
 1:0 7 3 3 1 10 - 8 12
10.
Миннесота Юнайтед
 0:0 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Нью-Йорк Сити
 2:0 8 3 3 2 9 - 8 12
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 3 2 2 7 - 8 11
13.
Нэшвилл
 0:2 8 3 2 3 6 - 4 11
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 7 3 1 3 8 - 7 10
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 8 2 4 2 11 - 7 10
16.
Орландо Сити
 0:0 7 2 3 2 5 - 6 9
17.
Колорадо Рэпидс
 1:0 8 2 3 3 4 - 8 9
18.
Торонто
 1:1 8 1 6 1 9 - 8 9
19.
Остин
 0:0 7 2 2 3 6 - 10 8
20.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 2 2 4 8 - 12 8
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 8 1 5 2 5 - 6 8
22.
Филадельфия Юнион
 0:1 8 2 1 5 8 - 10 7
23.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
24.
Реал Солт-Лейк
 0:1 7 2 0 5 6 - 15 6
25.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 6 - 12 5
26.
Шарлотт
 0:1 8 1 2 5 7 - 15 5
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 7 1 0 6 3 - 17 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 7 0 3 4 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 4 3 1 0 9 - 1 10
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 4 3 1 0 9 - 3 10
6.
Нью-Йорк Сити
 2:0 4 3 1 0 7 - 3 10
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 3 1 0 5 - 2 10
8.
Даллас
 1:0 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 3 0 0 6 - 0 9
10.
Коламбус Кру
 0:1 4 3 0 1 12 - 2 9
11.
Чикаго Файр
 1:0 5 2 3 0 7 - 5 9
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 2 1 1 8 - 3 7
13.
Нэшвилл
 0:2 4 2 1 1 4 - 1 7
14.
Филадельфия Юнион
 0:1 4 2 1 1 6 - 3 7
15.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
16.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
17.
Торонто
 1:1 4 1 3 0 6 - 4 6
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
19.
Остин
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
20.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Ди Си Юнайтед
 1:0 4 1 1 2 5 - 7 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
24.
Реал Солт-Лейк
 0:1 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
26.
Колорадо Рэпидс
 1:0 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Шарлотт
 0:1 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 4 3 0 1 4 - 5 9
4.
Колорадо Рэпидс
 1:0 5 2 1 2 3 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Орландо Сити
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Атланта Юнайтед
 1:1 4 1 2 1 6 - 8 5
9.
Даллас
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Нэшвилл
 0:2 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Коламбус Кру
 0:1 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Ди Си Юнайтед
 1:0 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Шарлотт
 0:1 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Чикаго Файр
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Остин
 0:0 3 1 0 2 2 - 6 3
16.
Реал Солт-Лейк
 0:1 4 1 0 3 2 - 8 3
17.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Торонто
 1:1 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
21.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
22.
Нью-Йорк Сити
 2:0 4 0 2 2 2 - 5 2
23.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
25.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 2 - 7 1
26.
Портленд Тимберс
 4 0 1 3 4 - 10 1
27.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Филадельфия Юнион
 0:1 4 0 0 4 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Даллас Феррейра Хесус 5
Хьюстон Динамо Басси Амине 5
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Шарлотт Enzo Copetti 4
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 4
Нью-Йорк Ред Буллз Нилис Шон 4
Нью-Йорк Сити Иленчич Митя 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    49'
    Джоэль Уотерман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Ilias Iliadis получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Ди Си Юнайтед
2.48
3.30
2.65
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