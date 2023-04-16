Тур: 1. Стадион: Сапуто.
0:1
Второй тайм: 62'
0'
5' Желтая карточкаПалссон Виктор
25' Желтая карточкаХафиз Хуссейн Ахмед
40' Желтая карточкаIlias Iliadis
45' Желтая карточкаУотерман Джоэл
0:1
46' ГолО'Брайен Льюис
60' Желтая карточкаО'Брайен Льюис
Ход матча
40'
45'
46'
0:1
60'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Аарон
10
Дюк
Брайс
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
43
Клих
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
-
27 Ри ШонНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Грин ДжейкобЗащитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Ди Си Юнайтед
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
25 матчей
40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.14
1.27
Среднее время на гол
78
70
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Среднее время на гол
55
84
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.36
1.16
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
66
77
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|2 (1)
|0.29
|Оффор Чинонсо
|1
|0.14
|Шуэньер Матьё
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|3
|0.38
|Клих Матеуш
|1
|0.13
|Theodore Ku-DiPietro
|1
|0.13
|Бирнбом Стив
|1
|0.13
|Дуркин Кристофер
|1
|0.13
|О'Брайен Льюис
|1
|0.13
|Сантуш Педру
|0
|0
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ваньяма Виктор
|3
|0
|Уотерман Джоэл
|3
|0
|Камашо Руди
|1
|1
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Эррера Аарон
|1
|0
|Корбо Габриэле
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Салиба Натан
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
|Ри Шон
|1
|0
|Ilias Iliadis
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|3
|0
|Каноуз Расселл
|3
|0
|Бентеке Кристиан
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Найяр Энди
|1
|0
|Уильямс Дэррик
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
Результаты матчей
Клёб де Фут Монреаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Клёб де Фут Монреаль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
0
4
Клёб де Фут Монреаль
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
4
Волевые поражения
0
6
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
1
14%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
29%
2
29%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
4
57%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
38%
3
25%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
25%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0
Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6
Результаты матчей
Клёб де Фут Монреаль
Ди Си Юнайтед
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
5 раз 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Клёб де Фут Монреаль
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
43
15
25
15
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|13 - 6
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|15 - 3
|16
|4.
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|7.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|8.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|17 - 9
|13
|9.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|10.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|11.
|2:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|13.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|6 - 4
|11
|14.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|15.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|16.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|17.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|4 - 8
|9
|18.
|1:1
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|19.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|20.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|21.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|5 - 6
|8
|22.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|23.
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|24.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|25.
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|26.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|27.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 17
|3
|29.
|7
|0
|3
|4
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|6.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|8.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|10.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|11.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|13.
|0:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|14.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|15.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|16.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|17.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|18.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|19.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|24.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|25.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|26.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|4.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|9.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|20.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|22.
|2:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|23.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|24.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|25.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|27.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|29.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|5
|Хьюстон Динамо
|Басси Амине
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|4
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Нилис Шон
|4
|Нью-Йорк Сити
|Иленчич Митя
|4