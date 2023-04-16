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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Клёб де Фут Монреаль
0:1
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
5' Желтая карточка
Палссон Виктор
25' Желтая карточка
Хафиз Хуссейн Ахмед
40' Желтая карточка
Ilias Iliadis
45' Желтая карточка
Уотерман Джоэл
0:1
46' Гол
О'Брайен Льюис
60' Желтая карточка
О'Брайен Льюис
90'+3
40
Сируа
Жонатан
22
Эррера
Аарон
4
Камашо
Руди
16
Уотерман
Джоэл
15
Бро-Гийяр
Закари
2
Ваньяма
Виктор
5
Ilias
Iliadis
29
Шуэньер
Матьё
10
Дюк
Брайс
9
Оффор
Чинонсо
7
Хафиз
Хуссейн
Ахмед
1
Миллер
Тайлер
44
Палссон
Виктор
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
5
Джазе
Моханад
2
Тейшейра
Руан
6
Каноуз
Расселл
17
О'Брайен
Льюис
43
Клих
Матеуш
11
Фунтас
Таксиархис
20
Бентеке
Кристиан
Клёб де Фут Монреаль
3-4-3
Ди Си Юнайтед
4-4-2

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Ди Си Юнайтед

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

40%
28%
32%
10 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед

История матчей

М
1:0
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
2:3
М
1:0
М
0:3
М
0:0
М
5:0
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
2:4
М
1:1
М
1:1
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
1:1
М
2:4
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
3:0
М
0:3

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.14
1.27

Среднее время на гол

78
70

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Среднее время на гол

55
84

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.36
1.16

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

66
77

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 2 (1) 0.29
Оффор Чинонсо 1 0.14
Шуэньер Матьё 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 3 0.38
Клих Матеуш 1 0.13
Theodore Ku-DiPietro 1 0.13
Бирнбом Стив 1 0.13
Дуркин Кристофер 1 0.13
О'Брайен Льюис 1 0.13
Сантуш Педру 0 0
Тейшейра Руан 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ваньяма Виктор 3 0
Уотерман Джоэл 3 0
Камашо Руди 1 1
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Эррера Аарон 1 0
Корбо Габриэле 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Салиба Натан 1 0
Зухир Рида 1 0
Ри Шон 1 0
Ilias Iliadis 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 3 0
Каноуз Расселл 3 0
Бентеке Кристиан 2 0
Палссон Виктор 2 0
Найяр Энди 1 0
Уильямс Дэррик 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Тейшейра Руан 1 0
Асад Ямиль 1 0
Джазе Моханад 1 0
О'Брайен Льюис 1 0

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ди Си Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Клёб де Фут Монреаль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

0
4
Клёб де Фут Монреаль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
4

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
1
14%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
4
50%
76-90

Пропущено

17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
35%
3
25%
31-45
6
35%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
24%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0
Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 2:3 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 2:5 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Колорадо Рэпидс 0:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6

Результаты матчей

Клёб де Фут Монреаль
Ди Си Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Клёб де Фут Монреаль
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
1
3
1
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Сиэтл Саундерс
 0:0 8 5 2 1 15 - 3 17
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 8 5 2 1 13 - 7 17
4.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 15 - 8 15
5.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
6.
Лос-Анджелес
 6 4 2 0 12 - 3 14
7.
Коламбус Кру
 8 4 2 2 18 - 9 14
8.
Даллас
 8 4 2 2 11 - 8 14
9.
Нью-Йорк Сити
 8 3 3 2 9 - 9 12
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 8 3 3 2 7 - 8 12
11.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
12.
Орландо Сити
 7 3 2 2 7 - 7 11
13.
Нэшвилл
 8 3 2 3 7 - 4 11
14.
Хьюстон Динамо
 7 3 1 3 9 - 8 10
15.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
16.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
17.
Торонто
 8 1 6 1 10 - 9 9
18.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
19.
Филадельфия Юнион
 8 2 2 4 10 - 11 8
20.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 12 8
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 1 5 2 6 - 7 8
22.
Колорадо Рэпидс
 8 1 4 3 5 - 10 7
23.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
24.
Реал Солт-Лейк
 7 2 0 5 7 - 16 6
25.
Портленд Тимберс
 0:0 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Шарлотт
 8 1 3 4 9 - 16 6
27.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 8 0 4 4 2 - 8 4
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 3 3 3 - 9 3
29.
Клёб де Фут Монреаль
 7 1 0 6 3 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 5 3 2 0 5 - 2 11
4.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 3 1 0 9 - 0 10
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
7.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
8.
Нью-Йорк Сити
 4 3 1 0 7 - 4 10
9.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
10.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
12.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
13.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
14.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
15.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
16.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
17.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
19.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
20.
Портленд Тимберс
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
21.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
22.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 2 1 0 1 3 - 3 3
24.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Шарлотт
 4 0 2 2 3 - 7 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
6.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
8.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
9.
Даллас
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
16.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Торонто
 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 5 0 3 2 1 - 3 3
20.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
22.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
23.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
25.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
26.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
27.
Портленд Тимберс
 0:0 4 0 1 3 4 - 10 1
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Даллас Феррейра Хесус 5
Хьюстон Динамо Басси Амине 5
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
Шарлотт Enzo Copetti 4
Миннесота Юнайтед Ариага Кервин 4
Весь список
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - О'Брайен Льюис бьет в цель!
  • 46'
    Ilias Iliadis уходит с поля. Ласситер Ариэль выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    49'
    Джоэль Уотерман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Ilias Iliadis получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Хафиз Хуссейн Ахмед получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Джазе Моханад уходит с поля. Сантуш Педру выходит вместо него
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