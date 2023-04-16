Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
1:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаМэцан Александру
43' Желтая карточкаДегенек Милош
56' Желтая карточкаDylan Borrero
0:1
58' Гол в свои воротаДегенек Милош
65' Вторая желтая карточкаDylan Borrero
1:1
90' ГолSean Zawadzki
90'+10
Ход матча
23'
43'
56'
58'
0:1
65'
79'
90'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
30
Will
Sands
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
10
Хиль
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Will SandsЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
-
22 Хьюз КиганВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
-
27 Max Arfsten
-
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Алтидор ЖозиНападающий
-
-
29 Noel Buck
-
16 Josh Bolma
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Коламбус Кру
Нью-Инглэнд Революшн
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
38 матчей
47.4%
21.1%
31.5%
18 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
12 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.53
1.37
Среднее время на гол
58
65
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.26
1.05
Среднее время на гол
71
85
Всего голов
53
46
Голов в среднем за матч
1.39
1.21
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
64
74
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|4 (2)
|0.5
|Моррис Эйдан
|3
|0.38
|Кристиан Рамирез
|3
|0.38
|Мэцан Александру
|1
|0.13
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0.13
|Max Arfsten
|1
|0.13
|Медранда Джимми
|1
|0.13
|Йебоа Яв
|1
|0.13
|Sean Zawadzki
|1
|0.13
|Philip Quinton
|1
|0.13
|Mohamed Farsi
|0
|0
|Эрнандес Хуан
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|2
|0.25
|Боу Густаво
|2
|0.25
|Хиль Карлес
|2 (1)
|0.25
|Dylan Borrero
|2
|0.25
|Вриони Джакомо
|1
|0.13
|Бай Брэндон
|1
|0.13
|Кесслер Генри
|1
|0.13
|Noel Buck
|1
|0.13
|Джонс Дехуан
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Селараян Лукас
|2
|0
|Дегенек Милош
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Моррис Эйдан
|2
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Морейра Стивен
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Вальесилья Эксон
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
|Philip Quinton
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Borrero
|1
|1
|Полстер Мэтт
|2
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Noel Buck
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Кру
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
0
Коламбус Кру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
3
9
Коламбус Кру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
14
3
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
33%
61-75
3
21%
2
67%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90
Забито
18
12
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
5
28%
3
25%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
3
17%
3
25%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1
Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0
Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Результаты матчей
Коламбус Кру
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Коламбус Кру
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
26
26
26
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|9.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|10.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|14.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|16.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|17.
|8
|1
|6
|1
|10 - 9
|9
|18.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|19.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|20.
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|21.
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|22.
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|23.
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|24.
|7
|2
|0
|5
|7 - 16
|6
|25.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|26.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|27.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|28.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|29.
|7
|1
|0
|6
|3 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|5.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|8.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|10.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|11.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|14.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|15.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|16.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|17.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|18.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|20.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|21.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|22.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|25.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|26.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|28.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|29.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|20.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|23.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|24.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|27.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|5
|Хьюстон Динамо
|Басси Амине
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4
|Колорадо Рэпидс
|Акоста Бриан
|4
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Миннесота Юнайтед
|Ариага Кервин
|4