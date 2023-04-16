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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Кру
1:1
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
23' Желтая карточка
Мэцан Александру
43' Желтая карточка
Дегенек Милош
56' Желтая карточка
Dylan Borrero
0:1
58' Гол в свои ворота
Дегенек Милош
65' Вторая желтая карточка
Dylan Borrero
1:1
90' Гол
Sean Zawadzki
90'+10
28
Patrick
Schulte
31
Морейра
Стивен
5
Дегенек
Милош
12
Вальесилья
Эксон
23
Mohamed
Farsi
30
Will
Sands
8
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
20
Мэцан
Александру
10
Селараян
Лукас
17
Кристиан
Рамирез
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
88
Фаррелл
Эндрю
2
David
Romney
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
19
Блессинг
Латиф
47
Esmir
Bajraktarevic
10
Хиль
Карлес
11
Dylan
Borrero
9
Вриони
Джакомо
Коламбус Кру
3-4-2-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Нью-Инглэнд Революшн

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

38 матчей

47.4%
21.1%
31.5%
18 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
12 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

39.5%
34.2%
26.3%
15 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

М
0:0
М
2:2
М
1:1
М
2:2
М
1:0
М
1:0
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
0:2
М
3:1
М
2:1
М
0:0
М
3:1
М
2:4
М
2:1
М
1:0
М
1:2
М
0:1
М
3:2
М
0:2
М
2:0
М
4:3
М
0:0
М
0:3
М
3:1
М
2:2
М
3:2
М
0:1
М
0:1
М
0:1
М
4:0
М
0:1
М
2:3

Голы

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.37

Среднее время на гол

58
65

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.26
1.05

Среднее время на гол

71
85

Всего голов

53
46

Голов в среднем за матч

1.39
1.21

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
18
Больше 47%
Меньше 53%
20
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

64
74

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 (2) 0.5
Моррис Эйдан 3 0.38
Кристиан Рамирез 3 0.38
Мэцан Александру 1 0.13
Jacen Russell-Rowe 1 0.13
Max Arfsten 1 0.13
Медранда Джимми 1 0.13
Йебоа Яв 1 0.13
Sean Zawadzki 1 0.13
Philip Quinton 1 0.13
Mohamed Farsi 0 0
Эрнандес Хуан 0 0
Морейра Стивен 0 0
Will Sands 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 2 0.25
Боу Густаво 2 0.25
Хиль Карлес 2 (1) 0.25
Dylan Borrero 2 0.25
Вриони Джакомо 1 0.13
Бай Брэндон 1 0.13
Кесслер Генри 1 0.13
Noel Buck 1 0.13
Джонс Дехуан 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Петрович Джордже 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селараян Лукас 2 0
Дегенек Милош 2 0
Мэцан Александру 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Морейра Стивен 1 0
Медранда Джимми 1 0
Йебоа Яв 1 0
Вальесилья Эксон 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Philip Quinton 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Borrero 1 1
Полстер Мэтт 2 0
Бай Брэндон 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Кесслер Генри 1 0
Noel Buck 1 0

Результаты матчей

Коламбус Кру
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
0
Коламбус Кру
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

3
9
Коламбус Кру
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

14
3
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
33%
61-75
3
21%
2
67%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
100%
76-90

Забито

18
12
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
22%
2
17%
31-45
5
28%
3
25%
46-60
3
17%
3
25%
61-75
3
17%
3
25%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1
Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Интер Майами 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0
Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0

Результаты матчей

Коламбус Кру
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Коламбус Кру
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
2
2
2
2
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
6
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Сиэтл Саундерс
 0:0 8 5 2 1 15 - 3 17
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 8 5 2 1 13 - 7 17
4.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 15 - 8 15
5.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
6.
Лос-Анджелес
 6 4 2 0 12 - 3 14
7.
Коламбус Кру
 8 4 2 2 18 - 9 14
8.
Даллас
 8 4 2 2 11 - 8 14
9.
Нью-Йорк Сити
 8 3 3 2 9 - 9 12
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 8 3 3 2 7 - 8 12
11.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
12.
Орландо Сити
 7 3 2 2 7 - 7 11
13.
Нэшвилл
 8 3 2 3 7 - 4 11
14.
Хьюстон Динамо
 7 3 1 3 9 - 8 10
15.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
16.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
17.
Торонто
 8 1 6 1 10 - 9 9
18.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
19.
Филадельфия Юнион
 8 2 2 4 10 - 11 8
20.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 12 8
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 1 5 2 6 - 7 8
22.
Колорадо Рэпидс
 8 1 4 3 5 - 10 7
23.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
24.
Реал Солт-Лейк
 7 2 0 5 7 - 16 6
25.
Портленд Тимберс
 0:0 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Шарлотт
 8 1 3 4 9 - 16 6
27.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 8 0 4 4 2 - 8 4
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 3 3 3 - 9 3
29.
Клёб де Фут Монреаль
 7 1 0 6 3 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 5 3 2 0 5 - 2 11
4.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 3 1 0 9 - 0 10
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
7.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
8.
Нью-Йорк Сити
 4 3 1 0 7 - 4 10
9.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
10.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
12.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
13.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
14.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
15.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
16.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
17.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
19.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
20.
Портленд Тимберс
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
21.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
22.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 2 1 0 1 3 - 3 3
24.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Шарлотт
 4 0 2 2 3 - 7 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
6.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
8.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
9.
Даллас
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
16.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Торонто
 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 5 0 3 2 1 - 3 3
20.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
22.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
23.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
25.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
26.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
27.
Портленд Тимберс
 0:0 4 0 1 3 4 - 10 1
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Даллас Феррейра Хесус 5
Хьюстон Динамо Басси Амине 5
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
Шарлотт Enzo Copetti 4
Миннесота Юнайтед Ариага Кервин 4
Весь список
  • 79'
    Вальесилья Эксон уходит с поля. Jacen Russell-Rowe выходит вместо него
  • 76'
    Вриони Джакомо уходит с поля. Алтидор Жози выходит вместо него
  • 65'
    Дилан Борреро получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 63'
    Esmir Bajraktarevic уходит с поля. Noel Buck выходит вместо него
  • Описание гола
    58'
    Г О О О О Л - Дегенек Милош уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    56'
    Дилан Борреро получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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