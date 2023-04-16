Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
1:1
Второй тайм: 63'
Ход матча
4'
42'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Ларьи
Ричи
11
Леннон
Брукс
26
Caleb
Wiley
10
Араужо
Луис
13
Сейдич
Амар
18
Этьенн
Дерик
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
-
-
29 Deandre Kerr
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Caleb WileyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араужо ЛуисПолузащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Диоп КлементВратарь
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Чол МачопПолузащитник
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
19 Берри МигельНападающий
-
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Торонто
Атланта Юнайтед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.86
1.29
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
70
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.38
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.25
|Брэдли Майкл
|1
|0.13
|Осорио Джонатан
|1
|0.13
|Ларьи Ричи
|1
|0.13
|Deandre Kerr
|1
|0.13
|Сервания Брандон
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмада Тьяго
|4
|0.5
|Якумакис Георгиос
|4
|0.5
|Caleb Wiley
|3
|0.38
|Араужо Луис
|2
|0.25
|Леннон Брукс
|1
|0.13
|Россетто Матеус
|1
|0.13
|Этьенн Дерик
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|3
|0
|Хеджес Мэтт
|2
|0
|Ларьи Ричи
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|3
|1
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Альмада Тьяго
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Вольф Тайлер
|1
|0
|Caleb Wiley
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Торонто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Атланта Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
9
Торонто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Атланта Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
11
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
2
67%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
13%
3
21%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
1
13%
3
21%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0
Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1
Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0
Результаты матчей
Торонто
Атланта Юнайтед
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Торонто
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|13 - 6
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|15 - 3
|16
|4.
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|7.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|8.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|17 - 9
|13
|9.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|10.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|11.
|2:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|13.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|6 - 4
|11
|14.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|15.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|16.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|17.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|4 - 8
|9
|18.
|1:1
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|19.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|20.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|21.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|5 - 6
|8
|22.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|23.
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|24.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|25.
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|26.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|27.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 17
|3
|29.
|7
|0
|3
|4
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|6.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|8.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|10.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|11.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|13.
|0:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|14.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|15.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|16.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|17.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|18.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|19.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|24.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|25.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|26.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|4.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|9.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|20.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|22.
|2:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|23.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|24.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|25.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|27.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|29.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|5
|Хьюстон Динамо
|Басси Амине
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|4
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Нилис Шон
|4
|Нью-Йорк Сити
|Иленчич Митя
|4