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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Торонто
1:1
Второй тайм: 63'
Атланта Юнайтед
0'
0:1
4' Гол
Якумакис Георгиос
1:1
42' Гол
Ларьи Ричи
1
Джонсон
Шон
22
Ларьи
Ричи
5
Lukas
MacNaughton
17
Рустед
Сигурд
28
Петретта
Рауль
23
Сервания
Брандон
52
Alonso
Coello
Camarero
14
Кэй
Марк-Энтони
10
Бернардески
Федерико
77
Перруцца
Джордан
21
Осорио
Джонатан
31
Вестберг
Квентин
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
22
Пурата
Хуан
Хосе
26
Caleb
Wiley
20
Россетто
Матеус
5
Соса
Сантьяго
10
Араужо
Луис
13
Сейдич
Амар
18
Этьенн
Дерик
7
Якумакис
Георгиос
Торонто
4-3-3
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Атланта Юнайтед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

М
1:1
М
4:2
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
2:0
М
4:1
М
2:2
М
2:2
М
2:2

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.86
1.29

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
70

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 3 (1) 0.38
Кэй Марк-Энтони 2 0.25
Брэдли Майкл 1 0.13
Осорио Джонатан 1 0.13
Ларьи Ричи 1 0.13
Deandre Kerr 1 0.13
Сервания Брандон 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмада Тьяго 4 0.5
Якумакис Георгиос 4 0.5
Caleb Wiley 3 0.38
Араужо Луис 2 0.25
Леннон Брукс 1 0.13
Россетто Матеус 1 0.13
Этьенн Дерик 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 3 0
Хеджес Мэтт 2 0
Ларьи Ричи 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Петретта Рауль 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 3 1
Якумакис Георгиос 2 0
Этьенн Дерик 1 0
Россетто Матеус 1 0
Араужо Луис 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Альмада Тьяго 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Сейдич Амар 1 0
Пурата Хуан Хосе 1 0
Берри Мигель 1 0
Вольф Тайлер 1 0
Caleb Wiley 1 0

Результаты матчей

Торонто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Торонто
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Атланта Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
9
Торонто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Атланта Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
11

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
2
67%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
3
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

8
14
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
13%
3
21%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
2
14%
31-45
2
25%
2
14%
46-60
2
25%
3
21%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0
Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Шарлотт - Торонто 0:2 Интер Майами - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 2:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1
Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0

Результаты матчей

Торонто
Атланта Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Торонто
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 8 6 1 1 13 - 6 19
2.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
3.
Сиэтл Саундерс
 7 5 1 1 15 - 3 16
4.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 15 - 8 15
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Лос-Анджелес
 6 4 2 0 12 - 3 14
7.
Даллас
 1:0 8 4 2 2 10 - 7 14
8.
Коламбус Кру
 0:1 8 4 1 3 17 - 9 13
9.
Чикаго Файр
 1:0 7 3 3 1 10 - 8 12
10.
Миннесота Юнайтед
 0:0 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Нью-Йорк Сити
 2:0 8 3 3 2 9 - 8 12
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 3 2 2 7 - 8 11
13.
Нэшвилл
 0:2 8 3 2 3 6 - 4 11
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 7 3 1 3 8 - 7 10
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 8 2 4 2 11 - 7 10
16.
Орландо Сити
 0:0 7 2 3 2 5 - 6 9
17.
Колорадо Рэпидс
 1:0 8 2 3 3 4 - 8 9
18.
Торонто
 1:1 8 1 6 1 9 - 8 9
19.
Остин
 0:0 7 2 2 3 6 - 10 8
20.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 2 2 4 8 - 12 8
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 8 1 5 2 5 - 6 8
22.
Филадельфия Юнион
 0:1 8 2 1 5 8 - 10 7
23.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
24.
Реал Солт-Лейк
 0:1 7 2 0 5 6 - 15 6
25.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 6 - 12 5
26.
Шарлотт
 0:1 8 1 2 5 7 - 15 5
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 7 1 0 6 3 - 17 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 7 0 3 4 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 4 3 1 0 9 - 1 10
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 4 3 1 0 9 - 3 10
6.
Нью-Йорк Сити
 2:0 4 3 1 0 7 - 3 10
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 3 1 0 5 - 2 10
8.
Даллас
 1:0 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 3 0 0 6 - 0 9
10.
Коламбус Кру
 0:1 4 3 0 1 12 - 2 9
11.
Чикаго Файр
 1:0 5 2 3 0 7 - 5 9
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 2 1 1 8 - 3 7
13.
Нэшвилл
 0:2 4 2 1 1 4 - 1 7
14.
Филадельфия Юнион
 0:1 4 2 1 1 6 - 3 7
15.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
16.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
17.
Торонто
 1:1 4 1 3 0 6 - 4 6
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
19.
Остин
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
20.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Ди Си Юнайтед
 1:0 4 1 1 2 5 - 7 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
24.
Реал Солт-Лейк
 0:1 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
26.
Колорадо Рэпидс
 1:0 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Шарлотт
 0:1 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 4 3 0 1 4 - 5 9
4.
Колорадо Рэпидс
 1:0 5 2 1 2 3 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Орландо Сити
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Атланта Юнайтед
 1:1 4 1 2 1 6 - 8 5
9.
Даллас
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Нэшвилл
 0:2 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Коламбус Кру
 0:1 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Ди Си Юнайтед
 1:0 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Шарлотт
 0:1 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Чикаго Файр
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Остин
 0:0 3 1 0 2 2 - 6 3
16.
Реал Солт-Лейк
 0:1 4 1 0 3 2 - 8 3
17.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Торонто
 1:1 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
21.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
22.
Нью-Йорк Сити
 2:0 4 0 2 2 2 - 5 2
23.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
25.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 2 - 7 1
26.
Портленд Тимберс
 4 0 1 3 4 - 10 1
27.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Филадельфия Юнион
 0:1 4 0 0 4 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Даллас Феррейра Хесус 5
Хьюстон Динамо Басси Амине 5
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Шарлотт Enzo Copetti 4
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 4
Нью-Йорк Ред Буллз Нилис Шон 4
Нью-Йорк Сити Иленчич Митя 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Атланта Юнайтед
2.75
3.64
4.60
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