Тур: 1. Стадион: Citi Field.
2:0
Второй тайм: 62'
Ход матча
11'
1:0
25'
2:0
45'
Прогноз на матч от Liveresult
35
Иленчич
Митя
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
18
Мур
Шак
19
Мьюл
Алекс
54
Дэвис
Шон
II
20
Годой
Анибал
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Talles MagnoНападающий
- Запасные игроки
-
49 Фриз МэттВратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Нэшвилл
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Среднее время на гол
36
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
270
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|2
|0.25
|Talles Magno
|2
|0.25
|Родригес Сантьяго
|1
|0.13
|Хавьер Тиаго
|1
|0.13
|Шано Максим
|1
|0.13
|Паркс Китон
|1
|0.13
|Иленчич Митя
|0
|0
|Куфре Бриан
|0
|0
|Ледесма Ричард
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шаффельбург Джейкоб
|2
|0.25
|Мукхтар Хани
|1
|0.13
|Пико Фабрис
|1
|0.13
|Циммерман Уокер
|1
|0.13
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.13
|Мур Шак
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Матиас
|4
|0
|Иленчич Митя
|4
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Куфре Бриан
|2
|0
|Родригес Сантьяго
|2
|0
|Грей Тэйвон
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Паркс Китон
|1
|0
|Барраса Луис
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Маккарти Дакс
|1
|0
|Банбери Тил
|1
|0
|Годой Анибал
|1
|0
|Ловитц Дэниел
|1
|0
|Циммерман Уокер
|1
|0
|Мур Шак
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Нэшвилл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
0
Нью-Йорк Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Нэшвилл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
2
4
Нью-Йорк Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Нэшвилл
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
100%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0
Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Луисвилл Сити - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Остин - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Нэшвилл - Остин 3:0 Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Нэшвилл
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
16
34
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|13 - 6
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|15 - 3
|16
|4.
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|7.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|8.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|17 - 9
|13
|9.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|10.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|11.
|2:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|13.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|6 - 4
|11
|14.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|15.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|16.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|17.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|4 - 8
|9
|18.
|1:1
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|19.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|20.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|21.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|5 - 6
|8
|22.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|23.
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|24.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|25.
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|26.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|27.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 17
|3
|29.
|7
|0
|3
|4
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|6.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|8.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|10.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|11.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|13.
|0:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|14.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|15.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|16.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|17.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|18.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|19.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|24.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|25.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|26.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|4.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|9.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|20.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|22.
|2:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|23.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|24.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|25.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|27.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|29.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|5
|Хьюстон Динамо
|Басси Амине
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|4
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Нилис Шон
|4
|Нью-Йорк Сити
|Иленчич Митя
|4