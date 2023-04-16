Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
1:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаТолкин Джон
25' Желтая карточкаЭскобар Франко
66' Желтая карточкаДанкан Кайл
0:1
67' ГолКарраскилья Адальберто
82' Желтая карточкаLuis Caicedo III
1:1
89' ГолФернандес Омир
90'+4
Ход матча
14'
25'
66'
67'
82'
89'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
74
Барлоу
Том
12
Кларк
Стив
11
Бэрд
Кори
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
98 Ндам ХассанЗащитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Elias Manoel
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 MicaelЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Хьюстон Динамо
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
25 матчей
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
24%
60%
16%
6 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.75
1.62
Среднее время на гол
51
55
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.85
0.75
Среднее время на гол
48
120
Всего голов
45
30
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейес Андрес
|1
|0.13
|Лима Лукас II
|1
|0.13
|Ванзейр Данте
|1
|0.13
|Барлоу Том
|1
|0.13
|Фернандес Омир
|1
|0.13
|Elias Manoel
|1
|0.13
|Толкин Джон
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|5 (4)
|0.71
|Эррера Эктор
|2
|0.29
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.14
|Шмитт Тейт
|1
|0.14
|Ivan Franco
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
|Дорси Гриффин
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|4
|0
|Нилис Шон
|3
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Рейес Андрес
|2
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Барлоу Том
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Elias Manoel
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Artur Moraes III
|3
|0
|Эррера Эктор
|1
|1
|Эскобар Франко
|2
|0
|Карраскилья Адальберто
|2
|0
|Luis Caicedo III
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Басси Амине
|1
|0
|Ivan Franco
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Бартлоу Итан
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
3
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
6
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Хьюстон Динамо
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
33%
2
25%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
9
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
4
44%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 3:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0
Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Америка Мехико 1:6 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Хьюстон Динамо
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
4 раза 50%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
17
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|9.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|10.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|14.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|16.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|17.
|8
|1
|6
|1
|10 - 9
|9
|18.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|19.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|20.
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|21.
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|22.
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|23.
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|24.
|7
|2
|0
|5
|7 - 16
|6
|25.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|26.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|27.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|28.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|29.
|7
|1
|0
|6
|3 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|5.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|8.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|10.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|11.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|14.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|15.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|16.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|17.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|18.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|20.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|21.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|22.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|25.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|26.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|28.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|29.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|20.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|23.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|24.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|27.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|5 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4
|Колорадо Рэпидс
|Акоста Бриан
|4
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Миннесота Юнайтед
|Ариага Кервин
|4