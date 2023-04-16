Тур: 1. Стадион: Тойота.
1:0
Первый тайм: 22'
Ход матча
5'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
30
Пас
Мартен
2
Geovane
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
11
Carlos
Gomez
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
2 GeovaneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
21 Jose Mulato
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Emeka Eneli
-
24 Tomas Gomez
-
26 Diego Luna
-
23 Ilijah Paul
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Даллас
Реал Солт-Лейк
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
37 матчей
37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
27%
59.5%
13.5%
10 побед 22 ничьи 5 побед
Второй тайм
35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
22
Голов в среднем за матч
1.71
1.1
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
1.45
0.88
Среднее время на гол
62
102
Всего голов
58
37
Голов в среднем за матч
1.57
1
Тотал матчей
2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|5
|0.63
|Alan Velasco
|2
|0.25
|Ибеага Себастьен
|1
|0.13
|Берджесс Нкоси
|1
|0.13
|Факундо Киньон
|1
|0.13
|Geovane
|0
|0
|Арриола Пол
|0
|0
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глэд Джастин
|2
|0.29
|Крейлах Дамир
|1
|0.14
|Саварино Джефферсон
|1
|0.14
|Руис Пабло
|1
|0.14
|Джулио Андерсон
|1
|0.14
|Carlos Gomez
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обриан Ядер
|3
|0
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Alan Velasco
|3
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Твумаси Эма
|1
|1
|Помикал Пакстон
|2
|0
|Фарфан Марко
|2
|0
|Geovane
|1
|0
|Факундо Киньон
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Глэд Джастин
|2
|0
|Emeka Eneli
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Вера Брайан
|1
|0
|Охеда Брайан
|1
|0
|Jasper Loeffelsend
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
0
Даллас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
3
3
Даллас
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
3
30%
3
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
33%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
1
17%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
33%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1 Даллас - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мальмё - Даллас 0:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Даллас - Тигрес 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5 Сакраменто Репаблик - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1
Результаты матчей
Даллас
Реал Солт-Лейк
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Даллас
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
33
25
24
16
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|13 - 6
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|3.
|7
|5
|1
|1
|15 - 3
|16
|4.
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|15 - 11
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|7.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|8.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|17 - 9
|13
|9.
|1:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|10.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|11.
|2:0
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|13.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|6 - 4
|11
|14.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|15.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|16.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|17.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|4 - 8
|9
|18.
|1:1
|8
|1
|6
|1
|9 - 8
|9
|19.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|20.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|21.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|5 - 6
|8
|22.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|23.
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|24.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|25.
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|26.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|27.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|0:1
|7
|1
|0
|6
|3 - 17
|3
|29.
|7
|0
|3
|4
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|4.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|5.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|6.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|8.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|10.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|12 - 2
|9
|11.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|13.
|0:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|14.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|15.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|16.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|17.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|18.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|19.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|20.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|21.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|22.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|23.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|24.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|25.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|26.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|28.
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|29.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 5
|9
|4.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|9.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|20.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|22.
|2:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|23.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|24.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|25.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|27.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|28.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
|29.
|0:1
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|5
|Хьюстон Динамо
|Басси Амине
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Нью-Йорк Сити
|Пеллегрини Матиас
|4
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Нилис Шон
|4
|Нью-Йорк Сити
|Иленчич Митя
|4