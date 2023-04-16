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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Даллас
2:1
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
1:0
5' Гол
Феррейра Хесус
49' Желтая карточка
Рубин Рубио
1:1
68' Гол
Саварино Джефферсон
70' Желтая карточка
Geovane
74' Желтая карточка
Вера Брайан
2:1
88' Гол
Bernard Kamungo
90' Желтая карточка
Tsiki Ntsabeleng
90'+6
30
Пас
Мартен
2
Geovane
25
Ибеага
Себастьен
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
12
Ллетгет
Себастьян
19
Помикал
Пакстон
5
Факундо
Киньон
7
Арриола
Пол
9
Хименес
Хесус
10
Феррейра
Хесус
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
4
Вера
Брайан
11
Carlos
Gomez
28
Jasper
Loeffelsend
7
Руис
Пабло
10
Саварино
Джефферсон
14
Рубин
Рубио
29
Джулио
Андерсон
Даллас
4-4-2
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Даллас
Реал Солт-Лейк

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

37 матчей

37.8%
29.7%
32.5%
14 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

27%
59.5%
13.5%
10 побед 22 ничьи 5 побед

Второй тайм

35.1%
29.7%
35.2%
13 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

М
1:1
М
0:1
М
1:2
М
3:2
М
2:2
М
0:0
М
0:0
М
2:4
М
2:0
М
1:1
М
6:2
М
0:3
М
0:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
0:3
М
2:0
М
1:2
М
3:2
М
1:1
М
2:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1
М
2:0
М
2:0
М
3:0
М
4:2
М
3:1
М
2:1
М
2:1

Голы

Всего голов

29
22

Голов в среднем за матч

1.71
1.1

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

1.45
0.88

Среднее время на гол

62
102

Всего голов

58
37

Голов в среднем за матч

1.57
1

Тотал матчей

2.5
32
Больше 86%
Меньше 14%
5
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 5 0.63
Alan Velasco 2 0.25
Ибеага Себастьен 1 0.13
Берджесс Нкоси 1 0.13
Факундо Киньон 1 0.13
Bernard Kamungo 1 0.13
Geovane 0 0
Арриола Пол 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Фарфан Марко 0 0
Хименес Хесус 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саварино Джефферсон 2 0.29
Глэд Джастин 2 0.29
Крейлах Дамир 1 0.14
Руис Пабло 1 0.14
Джулио Андерсон 1 0.14
Carlos Gomez 0 0
Мерам Джастин 0 0
Чанг Майкель 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Ядер 3 0
Серрильо Эдвин 3 0
Alan Velasco 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Твумаси Эма 1 1
Geovane 2 0
Помикал Пакстон 2 0
Фарфан Марко 2 0
Факундо Киньон 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Пас Мартен 1 0
Tsiki Ntsabeleng 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крейлах Дамир 2 0
Глэд Джастин 2 0
Вера Брайан 2 0
Emeka Eneli 2 0
Руис Пабло 1 0
Мерам Джастин 1 0
Рубин Рубио 1 0
Охеда Брайан 1 0
Jasper Loeffelsend 1 0

Результаты матчей

Даллас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Реал Солт-Лейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
1
Даллас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Реал Солт-Лейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

3
3
Даллас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Реал Солт-Лейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
3
25%
4
57%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
29%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интер Майами - Даллас 0:1 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1 Даллас - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мальмё - Даллас 0:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Даллас - Тигрес 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2
Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5 Сакраменто Репаблик - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Ди Си Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1

Результаты матчей

Даллас
Реал Солт-Лейк

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Даллас
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
2
1.5
1
2
1
4
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Сиэтл Саундерс
 0:0 8 5 2 1 15 - 3 17
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 8 5 2 1 13 - 7 17
4.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 15 - 8 15
5.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
6.
Лос-Анджелес
 6 4 2 0 12 - 3 14
7.
Коламбус Кру
 8 4 2 2 18 - 9 14
8.
Даллас
 8 4 2 2 11 - 8 14
9.
Нью-Йорк Сити
 8 3 3 2 9 - 9 12
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 8 3 3 2 7 - 8 12
11.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
12.
Орландо Сити
 7 3 2 2 7 - 7 11
13.
Нэшвилл
 8 3 2 3 7 - 4 11
14.
Хьюстон Динамо
 7 3 1 3 9 - 8 10
15.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
16.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
17.
Торонто
 8 1 6 1 10 - 9 9
18.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
19.
Филадельфия Юнион
 8 2 2 4 10 - 11 8
20.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 12 8
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 1 5 2 6 - 7 8
22.
Колорадо Рэпидс
 8 1 4 3 5 - 10 7
23.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
24.
Реал Солт-Лейк
 7 2 0 5 7 - 16 6
25.
Портленд Тимберс
 0:0 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Шарлотт
 8 1 3 4 9 - 16 6
27.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 8 0 4 4 2 - 8 4
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 3 3 3 - 9 3
29.
Клёб де Фут Монреаль
 7 1 0 6 3 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 5 3 2 0 5 - 2 11
4.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 3 1 0 9 - 0 10
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
7.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
8.
Нью-Йорк Сити
 4 3 1 0 7 - 4 10
9.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
10.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
12.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
13.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
14.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
15.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
16.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
17.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
19.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
20.
Портленд Тимберс
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
21.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
22.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 2 1 0 1 3 - 3 3
24.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Шарлотт
 4 0 2 2 3 - 7 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
6.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
8.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
9.
Даллас
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
16.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Торонто
 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 5 0 3 2 1 - 3 3
20.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
22.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
23.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
25.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
26.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
27.
Портленд Тимберс
 0:0 4 0 1 3 4 - 10 1
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 5 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Даллас Феррейра Хесус 5
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
Шарлотт Enzo Copetti 4
Миннесота Юнайтед Ариага Кервин 4
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      5'
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