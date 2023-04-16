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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Остин
0:0
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
40' Желтая карточка
Дриусси Себастьян
42' Желтая карточка
Уайт Брайан
45' Желтая карточка
Кубас Андрес
68' Желтая карточка
Лима Ник
90'+8
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
8
Ринг
Александр
15
Вяйсянен
Лео
17
Галлахер
Джон
33
Gavin
Wolff
6
Даниэль
Перейра
7
Ригони
Эмилиано
10
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
18
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
14
Мартинш
Луиш
19
Грессель
Юлиан
20
Кубас
Андрес
22
Ali
Ahmed
24
Уайт
Брайан
29
Simon
Becher
25
Голд
Райан
Остин
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
4-3-3

История личных встреч

Остин
Ванкувер Уайткэпс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

М
2:0
М
3:0
М
2:1
М
1:2

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

45
120

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Джон 3 0.43
Дриусси Себастьян 1 0.14
Gavin Wolff 1 0.14
Урути Максимилиано 1 0.14
Даниэль Перейра 0 0
Фагундес Диего 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simon Becher 3 0.38
Уайт Брайан 2 0.25
Грессель Юлиан 1 0.13
Ali Ahmed 1 0.13
Браун Джавейн 1 0.13
Шёпф Алессандро 1 0.13
Блэкмон Тристан 1 0.13

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лима Ник 2 0
Даниэль Перейра 1 0
Ринг Александр 1 0
Фагундес Диего 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Лундквист Адам 1 0
Вяйсянен Лео 1 0
Gavin Wolff 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 3 0
Уайт Брайан 3 0
Шёпф Алессандро 2 0
Блэкмон Тристан 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Mathias Laborda 2 0
Мартинш Луиш 1 0
Ali Ahmed 1 0
Браун Джавейн 1 0
Берхальтер Себастьян 1 0
Рапосо Райан 1 0

Результаты матчей

Остин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ванкувер Уайткэпс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Остин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

2
6
Остин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ванкувер Уайткэпс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0
Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Остин - Интер Майами 2:2 Остин - Сакраменто Репаблик 1:1 Остин - Луисвилл Сити 4:1 Остин - Эль Пасо 5:0 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Даллас 2:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Остин - Нэшвилл 1:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0

Результаты матчей

Остин
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Остин
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Сиэтл Саундерс
 0:0 8 5 2 1 15 - 3 17
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 8 5 2 1 13 - 7 17
4.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 15 - 8 15
5.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
6.
Лос-Анджелес
 6 4 2 0 12 - 3 14
7.
Коламбус Кру
 8 4 2 2 18 - 9 14
8.
Даллас
 8 4 2 2 11 - 8 14
9.
Нью-Йорк Сити
 8 3 3 2 9 - 9 12
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 8 3 3 2 7 - 8 12
11.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
12.
Орландо Сити
 7 3 2 2 7 - 7 11
13.
Нэшвилл
 8 3 2 3 7 - 4 11
14.
Хьюстон Динамо
 7 3 1 3 9 - 8 10
15.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
16.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
17.
Торонто
 8 1 6 1 10 - 9 9
18.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
19.
Филадельфия Юнион
 8 2 2 4 10 - 11 8
20.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 12 8
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 1 5 2 6 - 7 8
22.
Колорадо Рэпидс
 8 1 4 3 5 - 10 7
23.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
24.
Реал Солт-Лейк
 7 2 0 5 7 - 16 6
25.
Портленд Тимберс
 0:0 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Шарлотт
 8 1 3 4 9 - 16 6
27.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 8 0 4 4 2 - 8 4
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 3 3 3 - 9 3
29.
Клёб де Фут Монреаль
 7 1 0 6 3 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 5 3 2 0 5 - 2 11
4.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 3 1 0 9 - 0 10
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
7.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
8.
Нью-Йорк Сити
 4 3 1 0 7 - 4 10
9.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
10.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
12.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
13.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
14.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
15.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
16.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
17.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
19.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
20.
Портленд Тимберс
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
21.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
22.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 2 1 0 1 3 - 3 3
24.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Шарлотт
 4 0 2 2 3 - 7 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
6.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
8.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
9.
Даллас
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
16.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Торонто
 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 5 0 3 2 1 - 3 3
20.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
22.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
23.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
25.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
26.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
27.
Портленд Тимберс
 0:0 4 0 1 3 4 - 10 1
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 5 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Даллас Феррейра Хесус 5
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
Шарлотт Enzo Copetti 4
Миннесота Юнайтед Ариага Кервин 4
Весь список
  • 55'
    Фагундес Диего уходит с поля. Финлей Итан выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Кубас Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Уайт Брайан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Дриусси Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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