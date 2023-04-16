Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
0:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаДриусси Себастьян
42' Желтая карточкаУайт Брайан
45' Желтая карточкаКубас Андрес
68' Желтая карточкаЛима Ник
90'+8
Ход матча
42'
45'
68'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.04 Победа «Остина»
-
24
Лима
Ник
15
Вяйсянен
Лео
33
Gavin
Wolff
18
Такаока
Ёхеи
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
22
Ali
Ahmed
24
Уайт
Брайан
29
Simon
Becher
25
Голд
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
33 Gavin WolffПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Нападающий
-
29 Брюин УиллНападающий
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
22 Ali AhmedПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
29 Simon BecherНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Рапосо РайанЗащитник
-
12 Яо КарифаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Pedro Vite
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Остин
Ванкувер Уайткэпс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
45
120
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Джон
|3
|0.43
|Дриусси Себастьян
|1
|0.14
|Gavin Wolff
|1
|0.14
|Урути Максимилиано
|1
|0.14
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Фагундес Диего
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simon Becher
|3
|0.38
|Уайт Брайан
|2
|0.25
|Грессель Юлиан
|1
|0.13
|Ali Ahmed
|1
|0.13
|Браун Джавейн
|1
|0.13
|Шёпф Алессандро
|1
|0.13
|Блэкмон Тристан
|1
|0.13
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лима Ник
|2
|0
|Даниэль Перейра
|1
|0
|Ринг Александр
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Вяйсянен Лео
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|3
|0
|Уайт Брайан
|3
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Mathias Laborda
|2
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Ali Ahmed
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Результаты матчей
Остин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ванкувер Уайткэпс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Остин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
2
6
Остин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ванкувер Уайткэпс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0
Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Остин - Интер Майами 2:2 Остин - Сакраменто Репаблик 1:1 Остин - Луисвилл Сити 4:1 Остин - Эль Пасо 5:0 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Даллас 2:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Остин - Нэшвилл 1:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0
Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0
Результаты матчей
Остин
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Остин
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
25
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|9.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|10.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|14.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|16.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|17.
|8
|1
|6
|1
|10 - 9
|9
|18.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|19.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|20.
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|21.
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|22.
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|23.
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|24.
|7
|2
|0
|5
|7 - 16
|6
|25.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|26.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|27.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|28.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|29.
|7
|1
|0
|6
|3 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|5.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|8.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|10.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|11.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|14.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|15.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|16.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|17.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|18.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|20.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|21.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|22.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|25.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|26.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|28.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|29.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|20.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|23.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|24.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|27.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|5 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4
|Колорадо Рэпидс
|Акоста Бриан
|4
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Миннесота Юнайтед
|Ариага Кервин
|4