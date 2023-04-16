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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
1:0
Первый тайм: 21'
Филадельфия Юнион

Ход матча

19'
Хайле-Селассие Марен
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чикаго Файр
Ничья
Филадельфия Юнион
2.63
4.80
8.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
21
Герберс
Фабиан
30
Хименес
Гастон
7
Хайле-Селассие
Марен
17
Гутьеррес
Брайан
8
Мюллер
Крис
23
Камара
Кей
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
26
Харриэль
Натан
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
10
Газдаг
Даниэль
16
МакГлинн
Джек
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
Чикаго Файр
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Чикаго Файр
Филадельфия Юнион

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

М
1:0
М
4:1
М
1:0
М
1:1
М
3:3
М
0:2
М
2:1
М
2:0
М
2:0
ОК
3:0
М
3:4
М
3:1
М
3:2
М
3:1
М
3:0
М
4:3
М
1:0
М
3:3
ОК
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
2:2
М
1:2
М
1:0
М
0:1
М
1:3
М
1:3
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
2:1

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.6
1.06

Среднее время на гол

56
85

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

58
38

Голов в среднем за матч

1.81
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

49
75

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 3 0.43
Мюллер Крис 2 0.29
Пржибылко Каспер 1 0.14
Герберс Фабиан 1 0.14
Теран Карлос 1 0.14
Кцихос Рафаэль 1 (1) 0.14
Суке Арно 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 2 (2) 0.25
Уре Микаэль 2 0.25
Карранса Хулиан 2 0.25
Торрес Хоакин 1 0.13
Перея Андрес 1 0.13
Бедойя Алехандро 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теран Карлос 3 0
Камара Кей 1 1
Герберс Фабиан 1 1
Наварро Мигель 2 0
Пинеда Маурисио 2 0
Хименес Гастон 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Омсберг Уайетт 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бедойя Алехандро 3 0
Мартинес Хосе Андрес 3 0
Карранса Хулиан 1 1
Торрес Хоакин 2 0
Флэк Леон 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Газдаг Даниэль 1 0
Эллиотт Джек 1 0
Вагнер Кай 1 0
Мбезо Оливье 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Филадельфия Юнион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
2
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
6
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Филадельфия Юнион
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
2
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
3
50%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
13%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1

Результаты матчей

Чикаго Файр
Филадельфия Юнион

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 8 6 1 1 13 - 6 19
2.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
3.
Сиэтл Саундерс
 7 5 1 1 15 - 3 16
4.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 15 - 8 15
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 8 4 3 1 15 - 11 15
6.
Лос-Анджелес
 6 4 2 0 12 - 3 14
7.
Даллас
 1:0 8 4 2 2 10 - 7 14
8.
Коламбус Кру
 0:1 8 4 1 3 17 - 9 13
9.
Чикаго Файр
 1:0 7 3 3 1 10 - 8 12
10.
Миннесота Юнайтед
 0:0 7 3 3 1 7 - 5 12
11.
Нью-Йорк Сити
 2:0 8 3 3 2 9 - 8 12
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 7 3 2 2 7 - 8 11
13.
Нэшвилл
 0:2 8 3 2 3 6 - 4 11
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 7 3 1 3 8 - 7 10
15.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 8 2 4 2 11 - 7 10
16.
Орландо Сити
 0:0 7 2 3 2 5 - 6 9
17.
Колорадо Рэпидс
 1:0 8 2 3 3 4 - 8 9
18.
Торонто
 1:1 8 1 6 1 9 - 8 9
19.
Остин
 0:0 7 2 2 3 6 - 10 8
20.
Ди Си Юнайтед
 1:0 8 2 2 4 8 - 12 8
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 8 1 5 2 5 - 6 8
22.
Филадельфия Юнион
 0:1 8 2 1 5 8 - 10 7
23.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
24.
Реал Солт-Лейк
 0:1 7 2 0 5 6 - 15 6
25.
Портленд Тимберс
 7 1 2 4 6 - 12 5
26.
Шарлотт
 0:1 8 1 2 5 7 - 15 5
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 7 1 0 6 3 - 17 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 7 0 3 4 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 4 3 1 0 9 - 1 10
5.
Атланта Юнайтед
 1:1 4 3 1 0 9 - 3 10
6.
Нью-Йорк Сити
 2:0 4 3 1 0 7 - 3 10
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 4 3 1 0 5 - 2 10
8.
Даллас
 1:0 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Хьюстон Динамо
 0:0 3 3 0 0 6 - 0 9
10.
Коламбус Кру
 0:1 4 3 0 1 12 - 2 9
11.
Чикаго Файр
 1:0 5 2 3 0 7 - 5 9
12.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 2 1 1 8 - 3 7
13.
Нэшвилл
 0:2 4 2 1 1 4 - 1 7
14.
Филадельфия Юнион
 0:1 4 2 1 1 6 - 3 7
15.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
16.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
17.
Торонто
 1:1 4 1 3 0 6 - 4 6
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
19.
Остин
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
20.
Портленд Тимберс
 3 1 1 1 2 - 2 4
21.
Орландо Сити
 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Ди Си Юнайтед
 1:0 4 1 1 2 5 - 7 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 3
24.
Реал Солт-Лейк
 0:1 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
26.
Колорадо Рэпидс
 1:0 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
28.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
29.
Шарлотт
 0:1 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 4 3 0 1 4 - 5 9
4.
Колорадо Рэпидс
 1:0 5 2 1 2 3 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Орландо Сити
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Атланта Юнайтед
 1:1 4 1 2 1 6 - 8 5
9.
Даллас
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Нэшвилл
 0:2 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Коламбус Кру
 0:1 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Ди Си Юнайтед
 1:0 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Шарлотт
 0:1 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Чикаго Файр
 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Остин
 0:0 3 1 0 2 2 - 6 3
16.
Реал Солт-Лейк
 0:1 4 1 0 3 2 - 8 3
17.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Торонто
 1:1 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
21.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 2 2 1 - 3 2
22.
Нью-Йорк Сити
 2:0 4 0 2 2 2 - 5 2
23.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
25.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 2 - 7 1
26.
Портленд Тимберс
 4 0 1 3 4 - 10 1
27.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
28.
Филадельфия Юнион
 0:1 4 0 0 4 2 - 7 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 0:1 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Даллас Феррейра Хесус 5
Хьюстон Динамо Басси Амине 5
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Шарлотт Enzo Copetti 4
Нью-Йорк Сити Пеллегрини Матиас 4
Нью-Йорк Ред Буллз Нилис Шон 4
Нью-Йорк Сити Иленчич Митя 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Наварро Мигель сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Хайле-Селассие Марен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Чикаго Файр.
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Чикаго Файр
Ничья
Филадельфия Юнион
2.63
4.80
8.80
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