Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
2:2
Конец матча
0'
1:0
19' ГолХайле-Селассие Марен
2:0
47' Гол в свои воротаХарриэль Натан
2:1
63' ПенальтиГаздаг Даниэль
2:2
65' ГолКарранса Хулиан
66' Желтая карточкаГерберс Фабиан
90' Желтая карточкаГаздаг Даниэль
90' Желтая карточкаХименес Гастон
90'+8
Ход матча
19'
47'
2:0
63'
2:1
65'
66'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Брэди
Крис
23
Камара
Кей
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
32 матча
28.1%
21.9%
50%
9 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.6
1.06
Среднее время на гол
56
85
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
58
38
Голов в среднем за матч
1.81
1.19
Тотал матчей
2.5
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
11
Больше 34%
Меньше 66%
21
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
49
75
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|3
|0.43
|Мюллер Крис
|2
|0.29
|Пржибылко Каспер
|1
|0.14
|Герберс Фабиан
|1
|0.14
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.14
|Теран Карлос
|1
|0.14
|Кцихос Рафаэль
|1 (1)
|0.14
|Суке Арно
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|3 (3)
|0.38
|Карранса Хулиан
|3
|0.38
|Уре Микаэль
|2
|0.25
|Торрес Хоакин
|1
|0.13
|Перея Андрес
|1
|0.13
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|2
|1
|Теран Карлос
|3
|0
|Камара Кей
|1
|1
|Наварро Мигель
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Хименес Гастон
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Омсберг Уайетт
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|Карранса Хулиан
|1
|1
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Флэк Леон
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Эллиотт Джек
|1
|0
|Вагнер Кай
|1
|0
|Мбезо Оливье
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Филадельфия Юнион
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
5
Чикаго Файр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Филадельфия Юнион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
6
Чикаго Файр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Филадельфия Юнион
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
11
Голы по времени матча
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
3
60%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
10
12
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
17%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
4
33%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
1
10%
2
17%
76-90
Пропущено
11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3
Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Чикаго Файр - Интер Майами 3:1 Коламбус Кру - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Альянса Сан-Сальвадор - Филадельфия Юнион 0:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Филадельфия Юнион - Цинциннати 3:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1
Результаты матчей
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
11
22
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
43
35
25
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|9.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|10.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|14.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|16.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|17.
|8
|1
|6
|1
|10 - 9
|9
|18.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|19.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|20.
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|21.
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|22.
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|23.
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|24.
|7
|2
|0
|5
|7 - 16
|6
|25.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|26.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|27.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|28.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|29.
|7
|1
|0
|6
|3 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|5.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|8.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|10.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|11.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|14.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|15.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|16.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|17.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|18.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|20.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|21.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|22.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|25.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|26.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|28.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|29.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|20.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|23.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|24.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|27.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|5 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4
|Колорадо Рэпидс
|Акоста Бриан
|4
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Миннесота Юнайтед
|Ариага Кервин
|4