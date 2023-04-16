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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
1:2
Конец матча
Орландо Сити
0'
1:0
58' Гол
Хлонгвейн Бонгокуле
1:1
66' Гол
Ангуло Иван
1:2
88' Гол
_Duncan McGuire
90' Желтая карточка
Ариага Кервин
90'+4
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
92
Лоуренс
Кемар
31
Дотсон
Хассани
33
Ариага
Кервин
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
17
Лод
Робин
11
Чжон
Сан
Бин
28
Mender
Garcia
1
Гальесе
Педро
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
15
Шлегель
Родриго
77
Ангуло
Иван
22
Gaston
Gonzalez2
5
Cesar
Araujo
10
Перейра
Маурисио
17
Торрес
Факундо
11
Martin
Ojeda
7
Ramiro
Enrique
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Орландо Сити
3-4-2-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Орландо Сити

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
2:0
ЧМ
3:1
М
1:1
М
1:2
М
1:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mender Garcia 2 0.29
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.29
Амарилья Луис 2 (2) 0.29
Ариага Кервин 1 0.14
Miguel Tapias 1 0.14
Валентин Зарек 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Дотсон Хассани 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 2 0.29
_Duncan McGuire 2 0.29
Ангуло Иван 2 0.29
Торрес Факундо 1 (1) 0.14
Перейра Маурисио 0 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариага Кервин 4 0
Трапп Уилл 2 0
Miguel Tapias 2 0
Фрагапане Франко 1 0
Амарилья Луис 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Zaydan Bello 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Кайл 2 0
Ангуло Иван 2 0
Перейра Маурисио 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Янссон Робин 1 0
Cesar Araujo 1 0
Фелипе 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
1
Миннесота Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Орландо Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

4
1
Миннесота Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Орландо Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

7
2

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Орландо Сити

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 7 5 2 0 9 - 4 17
2.
Сиэтл Саундерс
 0:0 8 5 2 1 15 - 3 17
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 8 5 2 1 13 - 7 17
4.
Сент-Луис Сити
 7 5 0 2 15 - 8 15
5.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
6.
Лос-Анджелес
 6 4 2 0 12 - 3 14
7.
Коламбус Кру
 8 4 2 2 18 - 9 14
8.
Даллас
 8 4 2 2 11 - 8 14
9.
Нью-Йорк Сити
 8 3 3 2 9 - 9 12
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 8 3 3 2 7 - 8 12
11.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
12.
Орландо Сити
 7 3 2 2 7 - 7 11
13.
Нэшвилл
 8 3 2 3 7 - 4 11
14.
Хьюстон Динамо
 7 3 1 3 9 - 8 10
15.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
16.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
17.
Торонто
 8 1 6 1 10 - 9 9
18.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
19.
Филадельфия Юнион
 8 2 2 4 10 - 11 8
20.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 12 8
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 1 5 2 6 - 7 8
22.
Колорадо Рэпидс
 8 1 4 3 5 - 10 7
23.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
24.
Реал Солт-Лейк
 7 2 0 5 7 - 16 6
25.
Портленд Тимберс
 0:0 8 1 3 4 6 - 12 6
26.
Шарлотт
 8 1 3 4 9 - 16 6
27.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 8 0 4 4 2 - 8 4
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 3 3 3 - 9 3
29.
Клёб де Фут Монреаль
 7 1 0 6 3 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 5 3 2 0 5 - 2 11
4.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 3 1 0 9 - 0 10
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
7.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
8.
Нью-Йорк Сити
 4 3 1 0 7 - 4 10
9.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
10.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
12.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
13.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
14.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
15.
Сент-Луис Сити
 3 2 0 1 6 - 2 6
16.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
17.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
18.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
19.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
20.
Портленд Тимберс
 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
21.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
22.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 2 1 0 1 3 - 3 3
24.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Шарлотт
 4 0 2 2 3 - 7 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Сиэтл Саундерс
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
6.
Цинциннати
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
8.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
9.
Даллас
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
16.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Торонто
 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 5 0 3 2 1 - 3 3
20.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
21.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
22.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
23.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
25.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
26.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
27.
Портленд Тимберс
 0:0 4 0 1 3 4 - 10 1
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 5 (2)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (1)
Даллас Феррейра Хесус 5
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
Шарлотт Enzo Copetti 4
Миннесота Юнайтед Ариага Кервин 4
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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