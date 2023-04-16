Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
1:2
Конец матча
0'
1:0
58' ГолХлонгвейн Бонгокуле
1:1
66' ГолАнгуло Иван
1:2
88' Гол_Duncan McGuire
90' Желтая карточкаАриага Кервин
90'+4
Ход матча
58'
66'
1:1
70'
88'
1:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Лод
Робин
11
Чжон
Сан
Бин
77
Ангуло
Иван
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Ангуло ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
-
8 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Орландо Сити
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
112
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mender Garcia
|2
|0.29
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.29
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.29
|Ариага Кервин
|1
|0.14
|Miguel Tapias
|1
|0.14
|Валентин Зарек
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
|Дотсон Хассани
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Ojeda
|2
|0.29
|_Duncan McGuire
|2
|0.29
|Ангуло Иван
|2
|0.29
|Торрес Факундо
|1 (1)
|0.14
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|0
|0
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариага Кервин
|4
|0
|Трапп Уилл
|2
|0
|Miguel Tapias
|2
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Амарилья Луис
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Кайл
|2
|0
|Ангуло Иван
|2
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Шлегель Родриго
|1
|0
|Янссон Робин
|1
|0
|Cesar Araujo
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
1
Миннесота Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Орландо Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
4
1
Миннесота Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Орландо Сити
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
7
2
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
3
43%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2
Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 3:0
Орландо Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 5:1 Орландо Сити - Сакраменто Репаблик 3:0 Орландо Сити - Сиэтл Саундерс 3:2
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Орландо Сити
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|9 - 4
|17
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|15 - 3
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|4.
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|18 - 9
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|9.
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|10.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|7 - 4
|11
|14.
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|11 - 10
|10
|16.
|8
|2
|4
|2
|11 - 7
|10
|17.
|8
|1
|6
|1
|10 - 9
|9
|18.
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|19.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|20.
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|21.
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|22.
|8
|1
|4
|3
|5 - 10
|7
|23.
|7
|2
|0
|5
|6 - 8
|6
|24.
|7
|2
|0
|5
|7 - 16
|6
|25.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|26.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|27.
|0:0
|8
|0
|4
|4
|2 - 8
|4
|28.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|29.
|7
|1
|0
|6
|3 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|5.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 0
|10
|6.
|4
|3
|1
|0
|9 - 1
|10
|7.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|8.
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|10.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|11.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|12.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|13.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|14.
|5
|1
|4
|0
|8 - 7
|7
|15.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|16.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|17.
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|18.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|19.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|20.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|21.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|22.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|23.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|24.
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|25.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|26.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|27.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|28.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|29.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 6
|7
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 9
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|19.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|1 - 3
|3
|20.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|21.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|22.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|23.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|24.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|25.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|26.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|27.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|28.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|29.
|5
|0
|0
|5
|0 - 14
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|5 (2)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4
|Колорадо Рэпидс
|Акоста Бриан
|4
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4
|Миннесота Юнайтед
|Ариага Кервин
|4