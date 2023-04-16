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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сан-Хосе Эрткуэйкс
3:0
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
1:0
9' Гол
Эспиноса Кристиан
31' Желтая карточка
Томми Эрик
38' Красная карточка
Кастелланос Роберт
2:0
40' Пенальти
Эбобисс Жереми
3:0
51' Гол
Эбобисс Жереми
60' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
77' Желтая карточка
Груэсо Карлос
90'+3
1
Марцинковски
Джеймс
29
Акапо
Карлос
4
Менса
Джонатан
26
Tonhao
3
Марье
Поль
14
Юилл
Джексон
7
Груэсо
Карлос
35
Монтейру
Жамиру
10
Эспиноса
Кристиан
11
Эбобисс
Жереми
44
Кауэлл
Кейд
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
5
Daniel
Rosero
19
Кастелланос
Роберт
4
Володер
Роберт
26
Томми
Эрик
54
Вальтер
Реми
21
Эрнандес
Фелипе
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-3-3
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Спортинг Канзас-Сити

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

20 матчей

25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:3
М
3:3
М
2:1
М
4:1
М
1:5
М
3:2
ОК
1:1
М
0:0
М
2:1
М
2:0
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
0:5
М
1:0
М
1:0
М
2:1

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.22
1.36

Среднее время на гол

73
66

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.64
1.33

Среднее время на гол

55
67

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.45
1.35

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

62
66

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспиноса Кристиан 5 (2) 0.63
Эбобисс Жереми 4 (1) 0.5
Акапо Карлос 1 0.13
Груэсо Карлос 0 0
Монтейру Жамиру 0 0
Марье Поль 0 0
Кауэлл Кейд 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 1 0.13
William Agada 1 0.13

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтейру Жамиру 1 1
Груэсо Карлос 2 0
Эспиноса Кристиан 2 0
Tonhao 2 0
Марье Поль 2 0
Киканович Бенджамин 2 0
Менса Джонатан 1 0
Трауко Мигель 1 0
Акапо Карлос 1 0
Юилл Джексон 1 0
Жудсон 1 0
Кауэлл Кейд 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томми Эрик 3 0
Свит Бен 1 1
Кастелланос Роберт 0 1
Эспиноза Роджер 1 0
Вальтер Реми 1 0
Daniel Rosero 1 0
William Agada 1 0
Володер Роберт 1 0

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

1
0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
3
30%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3

Результаты матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
2
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
3
5
1.5
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 8 6 0 2 20 - 9 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 8 5 2 1 13 - 7 17
3.
Цинциннати
 8 5 2 1 10 - 9 17
4.
Сиэтл Саундерс
 8 5 1 2 16 - 7 16
5.
Атланта Юнайтед
 8 4 3 1 16 - 12 15
6.
Лос-Анджелес
 6 4 2 0 12 - 3 14
7.
Коламбус Кру
 8 4 2 2 18 - 9 14
8.
Даллас
 8 4 2 2 11 - 8 14
9.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 8 4 2 2 10 - 8 14
10.
Нью-Йорк Сити
 8 3 3 2 9 - 9 12
11.
Миннесота Юнайтед
 7 3 2 2 8 - 7 11
12.
Орландо Сити
 7 3 2 2 7 - 7 11
13.
Нэшвилл
 8 3 2 3 7 - 4 11
14.
Хьюстон Динамо
 7 3 1 3 9 - 8 10
15.
Чикаго Файр
 7 2 4 1 11 - 10 10
16.
Ванкувер Уайткэпс
 8 2 4 2 11 - 7 10
17.
Торонто
 8 1 6 1 10 - 9 9
18.
Остин
 7 2 2 3 6 - 10 8
19.
Филадельфия Юнион
 8 2 2 4 10 - 11 8
20.
Портленд Тимберс
 8 2 2 4 10 - 13 8
21.
Ди Си Юнайтед
 8 2 2 4 8 - 12 8
22.
Нью-Йорк Ред Буллз
 8 1 5 2 6 - 7 8
23.
Колорадо Рэпидс
 8 1 4 3 5 - 10 7
24.
Интер Майами
 7 2 0 5 6 - 8 6
25.
Реал Солт-Лейк
 7 2 0 5 7 - 16 6
26.
Шарлотт
 8 1 3 4 9 - 16 6
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Клёб де Фут Монреаль
 7 1 0 6 3 - 17 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 8 0 3 5 2 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
3.
Цинциннати
 4 4 0 0 5 - 1 12
4.
Коламбус Кру
 4 3 1 0 13 - 2 10
5.
Сиэтл Саундерс
 4 3 1 0 9 - 0 10
6.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 3 1 0 9 - 1 10
7.
Атланта Юнайтед
 4 3 1 0 9 - 3 10
8.
Нью-Йорк Сити
 4 3 1 0 7 - 4 10
9.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
10.
Хьюстон Динамо
 3 3 0 0 6 - 0 9
11.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 11 - 3 9
12.
Ванкувер Уайткэпс
 4 2 1 1 8 - 3 7
13.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
14.
Филадельфия Юнион
 4 2 1 1 6 - 3 7
15.
Нэшвилл
 4 2 1 1 4 - 1 7
16.
Чикаго Файр
 5 1 4 0 8 - 7 7
17.
Интер Майами
 4 2 0 2 6 - 4 6
18.
Торонто
 4 1 3 0 7 - 5 6
19.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 1 3 0 4 - 3 6
20.
Остин
 4 1 2 1 4 - 4 5
21.
Орландо Сити
 4 1 1 2 2 - 4 4
22.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 5 - 7 4
23.
Клёб де Фут Монреаль
 2 1 0 1 3 - 3 3
24.
Реал Солт-Лейк
 3 1 0 2 4 - 7 3
25.
Миннесота Юнайтед
 3 0 2 1 3 - 4 2
26.
Колорадо Рэпидс
 3 0 2 1 1 - 2 2
27.
Шарлотт
 4 0 2 2 3 - 7 2
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 0 1 1 2 - 3 1
29.
Спортинг Канзас-Сити
 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 4 3 0 1 9 - 6 9
2.
Миннесота Юнайтед
 4 3 0 1 5 - 3 9
3.
Орландо Сити
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 4 2 1 1 4 - 6 7
5.
Сиэтл Саундерс
 4 2 0 2 7 - 7 6
6.
Атланта Юнайтед
 4 1 2 1 7 - 9 5
7.
Цинциннати
 4 1 2 1 5 - 8 5
8.
Колорадо Рэпидс
 5 1 2 2 4 - 8 5
9.
Даллас
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Коламбус Кру
 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Ди Си Юнайтед
 4 1 1 2 3 - 5 4
13.
Шарлотт
 4 1 1 2 6 - 9 4
14.
Чикаго Файр
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Остин
 3 1 0 2 2 - 6 3
16.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
17.
Торонто
 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
19.
Лос-Анджелес
 2 0 2 0 0 - 0 2
20.
Нью-Йорк Ред Буллз
 4 0 2 2 2 - 4 2
21.
Нью-Йорк Сити
 4 0 2 2 2 - 5 2
22.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 0 2 2 1 - 6 2
23.
Спортинг Канзас-Сити
 5 0 2 3 1 - 6 2
24.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 3 0 1 2 2 - 6 1
25.
Филадельфия Юнион
 4 0 1 3 4 - 8 1
26.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
27.
Портленд Тимберс
 4 0 1 3 4 - 10 1
28.
Интер Майами
 3 0 0 3 0 - 4 0
29.
Клёб де Фут Монреаль
 5 0 0 5 0 - 14 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Лос-Анджелес Буанга Денис 6 (1)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 5 (2)
Даллас Феррейра Хесус 5
Весь список

Топ нарушителей
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 3
Торонто Бернардески Федерико 4
Колорадо Рэпидс Акоста Бриан 4
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 4
Шарлотт Enzo Copetti 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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