Тур: 1. Стадион: PayPal Park.
3:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолЭспиноса Кристиан
31' Желтая карточкаТомми Эрик
38' Красная карточкаКастелланос Роберт
2:0
40' ПенальтиЭбобисс Жереми
3:0
51' ГолЭбобисс Жереми
60' Желтая карточкаЭспиноса Кристиан
77' Желтая карточкаГруэсо Карлос
90'+3
Ход матча
9'
1:0
31'
40'
2:0
51'
3:0
70'
77'
82'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Акапо
Карлос
26
Tonhao
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
29
Мелия
Тим
26
Томми
Эрик
54
Вальтер
Реми
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Акапо КарлосЗащитник
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Кауэлл КейдНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
-
-
82 Chris Rindov
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Спортинг Канзас-Сити
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
20 матчей
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.22
1.36
Среднее время на гол
73
66
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.64
1.33
Среднее время на гол
55
67
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.45
1.35
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
62
66
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспиноса Кристиан
|5 (2)
|0.63
|Эбобисс Жереми
|4 (1)
|0.5
|Акапо Карлос
|1
|0.13
|Груэсо Карлос
|0
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|0
|Марье Поль
|0
|0
|Кауэлл Кейд
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|1
|0.13
|William Agada
|1
|0.13
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтейру Жамиру
|1
|1
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Tonhao
|2
|0
|Марье Поль
|2
|0
|Киканович Бенджамин
|2
|0
|Менса Джонатан
|1
|0
|Трауко Мигель
|1
|0
|Акапо Карлос
|1
|0
|Юилл Джексон
|1
|0
|Жудсон
|1
|0
|Кауэлл Кейд
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томми Эрик
|3
|0
|Свит Бен
|1
|1
|Кастелланос Роберт
|0
|1
|Эспиноза Роджер
|1
|0
|Вальтер Реми
|1
|0
|Daniel Rosero
|1
|0
|William Agada
|1
|0
|Володер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
1
0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
8
1
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
2
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
3
30%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
3
38%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Ди Си Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монтерей Бей - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Цинциннати - Сан-Хосе Эрткуэйкс 6:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3
Результаты матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
12
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
35
17
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|6 (1)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|5 (2)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|5
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 3
|Торонто
|Бернардески Федерико
|4
|Колорадо Рэпидс
|Акоста Бриан
|4
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|4
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|4