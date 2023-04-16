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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Пяст
1:0
Первый тайм: 39'
Висла Плоцк
0'
1:0
20' Гол
Michael Ameyaw

Ход матча

20'
Michael Ameyaw
1:0
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Висла Плоцк
3.75
6.60
5.30
Все Коэффициенты
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
98
Катранис
Александрос
20
Томашевич
Гжегож
16
Дзичек
Патрик
19
Michael
Ameyaw
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
18
Вильчек
Камиль
69
Градецки
Бартломей
71
Jakub
Szymanski
25
Жезничак
Якуб
3
Капюади
Стив
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
8
Фурман
Доминик
23
Лесняк
Филип
10
Вольски
Рафал
20
Секульски
Лукаш
18
Bartosz
Spiaczka
Пяст
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-4-2

История личных встреч

Пяст
Висла Плоцк

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

128.6%
0 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

18 матчей

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

22.2%
72.2%
5.6%
4 победы 13 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:2
Э
4:3
Э
0:1
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
ЭГБ
4:0
Э
0:0
Э
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ВД
0:0
ВД
1:1

Голы

Всего голов

19
5

Голов в среднем за матч

2.11
0.56

Среднее время на гол

42
162

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.39
0.78

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
115

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 8 0.29
Кадзиор Дамиан 3 0.11
Michael Ameyaw 3 0.11
Дзичек Патрик 3 (3) 0.11
Феликс Хорхе 3 0.11
Храпек Михал 2 0.07
Томашевич Гжегож 2 0.07
Райнер Константин 2 0.07
Червински Якуб 1 0.04
Саппинен Рауно 1 0.04
Gabriel Kirejczyk 0 0
Катранис Александрос 0 0
Michal Kaput 0 0
Мосур Ариэль 0 0
Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 9 (1) 0.32
Вольски Рафал 7 (1) 0.25
Секульски Лукаш 4 0.14
Колар Марко 4 0.14
Damian Warchol 3 0.11
Валло Кристиан 2 0.07
Швох Матеуш 2 0.07
Коцыля Давид 2 0.07
Левандовски Матеуш II 2 0.07
Расак Дамиан 1 0.04
Кривоцюк Антон 1 0.04
Павляк Александр 1 0.04
Фурман Доминик 0 0
Томасик Пётр 0 0
Лесняк Филип 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 7 1
Храпек Михал 7 0
Томашевич Гжегож 6 0
Катранис Александрос 6 0
Червински Якуб 5 0
Райнер Константин 4 0
Хэйтли Том 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Michael Ameyaw 3 0
Мосур Ариэль 1 1
Вильчек Камиль 1 0
Гук Томаш 1 0
Плах Франтишек 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0
Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томасик Пётр 6 0
Швох Матеуш 5 0
Жезничак Якуб 3 1
Вольски Рафал 3 1
Капюади Стив 3 1
Фурман Доминик 4 0
Расак Дамиан 4 0
Хжановски Адам 3 0
Градецки Бартломей 3 0
Секульски Лукаш 2 0
Лесняк Филип 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Павляк Александр 2 0
Bartosz Spiaczka 1 0
Шулек Мартин 1 0
Альварес Давид 1 0
Валло Кристиан 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Левандовски Матеуш II 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Igor Drapinski 1 0

Результаты матчей

Пяст
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Висла Плоцк
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
11
Пяст
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Висла Плоцк
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

13
19
Пяст
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Висла Плоцк
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
15% (4)
56% (15)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

18
30

Голы по времени матча

Забито

14
18
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
4
22%
16-30
3
21%
5
28%
31-45
4
29%
3
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
1
7%
4
22%
76-90

Пропущено

14
24
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
0
0%
3
13%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
4
29%
7
29%
29%
61-75
5
36%
3
13%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
5
36%
6
30%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
29%
4
40%
76-90

Забито

28
38
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 17
8 Не забивали 4
3
11%
2
5%
1-15
3
11%
6
16%
16-30
5
18%
9
24%
31-45
5
18%
7
18%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
6
21%
10
26%
76-90

Пропущено

28
34
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 21
2
7%
3
9%
1-15
6
21%
4
12%
16-30
4
14%
4
12%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
4
14%
10
29%
29%
61-75
9
32%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1
Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Пяст 1:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2
Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5 Висла Плоцк - Ягилония 3:1 Гарбарния Краков - Висла Плоцк 2:1 Подбрезова - Висла Плоцк 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4 Жилина-2 - Висла Плоцк 4:0

Результаты матчей

Пяст
Висла Плоцк

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
5 раз 19%
2:1
5 раз 19%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Пяст
Висла Плоцк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
3
10
1.5
5
9
1
12
2.5
2
12
1
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
4
9
2
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
9
0.5
Больше Меньше
22
5
7
20
1.5
9
18
3
24
2.5
4
23
1
26
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 27 19 5 3 52 - 19 62
2.
Легия
 27 16 8 3 44 - 29 56
3.
Лех
 27 13 8 6 38 - 25 47
4.
Погонь Щецин
 28 13 8 7 43 - 39 47
5.
Варта Познань
 28 11 8 9 33 - 26 41
6.
Пяст
 1:0 28 11 6 11 30 - 27 39
7.
Видзев Лодзь
 27 10 8 9 32 - 31 38
8.
Краковия
 28 10 8 10 34 - 28 38
9.
Висла Плоцк
 0:1 28 10 6 12 37 - 36 36
10.
Сталь Мелец
 27 9 7 11 30 - 32 34
11.
Радомьяк Радом
 28 9 7 12 27 - 33 34
12.
Корона Кельце
 28 9 7 12 31 - 39 34
13.
Ягеллония
 28 7 12 9 38 - 37 33
14.
Гурник Забже
 28 8 8 12 35 - 40 32
15.
Заглембе Любин
 28 8 7 13 24 - 40 31
16.
Шлёнск
 28 7 10 11 26 - 38 31
17.
Лехия Гданьск
 28 7 5 16 25 - 44 26
18.
Медзь
 27 4 8 15 27 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 13 12 1 0 34 - 7 37
2.
Легия
 13 9 4 0 26 - 13 31
3.
Висла Плоцк
 0:1 14 8 3 3 20 - 10 27
4.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
6.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
7.
Корона Кельце
 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Погонь Щецин
 13 6 4 3 20 - 18 22
9.
Пяст
 1:0 14 5 3 6 15 - 14 18
10.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
11.
Варта Познань
 14 4 6 4 18 - 15 18
12.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
13.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
14.
Лехия Гданьск
 14 4 4 6 12 - 17 16
15.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 14 3 6 5 16 - 20 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 7 4 3 18 - 12 25
2.
Легия
 14 7 4 3 18 - 16 25
3.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 21 25
4.
Лех
 13 6 6 1 18 - 11 24
5.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
6.
Пяст
 1:0 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 13 5 5 3 14 - 12 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
12.
Краковия
 14 3 4 7 15 - 20 13
13.
Шлёнск
 14 3 4 7 10 - 19 13
14.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
15.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
16.
Ягеллония
 14 0 10 4 13 - 18 10
17.
Висла Плоцк
 0:1 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 12 (3)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Michael Ameyaw бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Висла Плоцк
3.75
6.60
5.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пяст 1:0 Висла Плоцк онлайн

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Висла Плоцк
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