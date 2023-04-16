Тур: 28. Стадион: Пяст. Главный судья: Квятковски Томаш
1:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолMichael Ameyaw
40' Желтая карточкаКатранис Александрос
64' Желтая карточкаВильчек Камиль
67' Желтая карточкаШвох Матеуш
89' Желтая карточкаМосур Ариэль
90' Желтая карточкаФеликс Хорхе
90' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
90'+5
Ход матча
20'
64'
67'
89'
90'
90'
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
23
Лесняк
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стано Павол
История личных встреч
Пяст
Висла Плоцк
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
128.6%
0 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
18 матчей
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
22.2%
72.2%
5.6%
4 победы 13 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
5
Голов в среднем за матч
2.11
0.56
Среднее время на гол
42
162
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.39
0.78
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
115
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|8
|0.29
|Кадзиор Дамиан
|3
|0.11
|Michael Ameyaw
|3
|0.11
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.11
|Феликс Хорхе
|3
|0.11
|Храпек Михал
|2
|0.07
|Томашевич Гжегож
|2
|0.07
|Райнер Константин
|2
|0.07
|Червински Якуб
|1
|0.04
|Саппинен Рауно
|1
|0.04
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Мосур Ариэль
|0
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|9 (1)
|0.32
|Вольски Рафал
|7 (1)
|0.25
|Секульски Лукаш
|4
|0.14
|Колар Марко
|4
|0.14
|Damian Warchol
|3
|0.11
|Валло Кристиан
|2
|0.07
|Швох Матеуш
|2
|0.07
|Коцыля Давид
|2
|0.07
|Левандовски Матеуш II
|2
|0.07
|Расак Дамиан
|1
|0.04
|Кривоцюк Антон
|1
|0.04
|Павляк Александр
|1
|0.04
|Фурман Доминик
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|7
|1
|Храпек Михал
|7
|0
|Катранис Александрос
|7
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Червински Якуб
|5
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Мосур Ариэль
|2
|1
|Хэйтли Том
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Michael Ameyaw
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томасик Пётр
|6
|0
|Швох Матеуш
|6
|0
|Жезничак Якуб
|3
|1
|Вольски Рафал
|3
|1
|Капюади Стив
|3
|1
|Фурман Доминик
|4
|0
|Расак Дамиан
|4
|0
|Хжановски Адам
|3
|0
|Градецки Бартломей
|3
|0
|Секульски Лукаш
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Bartosz Spiaczka
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Альварес Давид
|1
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Igor Drapinski
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Висла Плоцк
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
11
Пяст
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Висла Плоцк
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
13
19
Пяст
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Висла Плоцк
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (5)
43% (12)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
18% (5)
54% (15)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
18
30
Голы по времени матча
Забито
15
18
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
7%
2
11%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
4
27%
3
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
4
22%
76-90
Пропущено
14
25
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
0
0%
3
12%
1-15
3
21%
4
16%
16-30
2
14%
3
12%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
4
29%
7
28%
61-75
5
36%
3
12%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
18 Не забивали 16
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
2
14%
4
20%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
2
14%
4
20%
61-75
5
36%
6
30%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
4
29%
4
40%
76-90
Забито
29
38
12 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 17
8 Не забивали 5
3
10%
2
5%
1-15
4
14%
6
16%
16-30
5
17%
9
24%
31-45
5
17%
7
18%
46-60
6
21%
4
11%
61-75
6
21%
10
26%
76-90
Пропущено
28
35
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 22
2
7%
3
9%
1-15
6
21%
5
14%
16-30
4
14%
4
11%
31-45
3
11%
6
17%
46-60
4
14%
10
29%
61-75
9
32%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1
Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0 Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Гурник Ленчна - Пяст 1:0 Пяст - Варта Познань 0:2 Корона Кельце - Пяст 1:1
Висла Плоцк
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2
Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5 Висла Плоцк - Ягилония 3:1 Гарбарния Краков - Висла Плоцк 2:1 Подбрезова - Висла Плоцк 1:3 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4 Жилина-2 - Висла Плоцк 4:0
Результаты матчей
Пяст
Висла Плоцк
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 18%
2:1
5 раз 18%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Пяст
Висла Плоцк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
311
59
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
410
410
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
226
721
919
325
424
127
226
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|12 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9