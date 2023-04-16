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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Генк
3:1
Второй тайм: 50'
Андерлехт
0'
6' Желтая карточка
Вертонген Ян
9' Желтая карточка
Маккензи Марк
20' Желтая карточка
Рафаэлов Лиор
31' Желтая карточка
Пресиадо Анхело
1:0
36' Гол
Саматта Мбвана
1:1
43' Гол
Слимани Ислам
2:1
45' Гол
Мохаммед Азиз
3:1
49' Гол
Пейнтсил Джозеф
26
Вандервоордт
Маартен
77
Пресиадо
Анхело
3
Садик
Муджаид
2
Маккензи
Марк
5
Артеага
Херардо
4
Мохаммед
Азиз
17
Грошовски
Патрик
28
Пейнтсил
Джозеф
34
Эль-Ханнус
Билаль
11
Ндайишимий
Майк
7
Саматта
Мбвана
16
Вербрюгген
Барт
5
Н'Диайе
Мусса
14
Вертонген
Ян
56
Дебаст
Зено
54
Сарделла
Киллиан
11
Рафаэлов
Лиор
21
Диавара
Амаду
18
Ашимеру
Маджид
7
Амузу
Френсис
13
Слимани
Ислам
36
Дрейер
Андерс
Генк
4-2-3-1
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Генк
Андерлехт

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
80%
9 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

31 матч

16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед

Первый тайм

35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 24 победы

51 матч

35.3%
13.7%
51%
18 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
9 побед 27 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
15 побед 12 ничьих 24 победы

История матчей

К
1:0
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:1
К
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
0:1
ЛП
2:0
ЛП
0:2
ЛП
5:2
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
С
1:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
КБ
1:0
КБ
1:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

0.96
0.78

Среднее время на гол

93
115

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

59
49

Голов в среднем за матч

1.16
0.96

Тотал матчей

2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
30
Больше 59%
Меньше 41%
21
16
Больше 31%
Меньше 69%
35
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

77
93

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 16 (4) 0.48
Пейнтсил Джозеф 13 0.39
Хейнен Бриан 10 (3) 0.3
Ндайишимий Майк 8 0.24
Муньос Даниэль 7 0.21
Саматта Мбвана 5 0.15
Дессерс Сириль 3 (1) 0.09
Грошовски Патрик 2 0.06
Артеага Херардо 2 0.06
Сор Коллинс 2 0.06
Мохаммед Азиз 2 0.06
Немет Ондраш 1 0.03
Арокодаре Толуваласе 1 0.03
Куэста Карлос 1 0.03
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Nicolas Castro 0 0
Ито Дзюня 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Карстенсен Расмус 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Фабио 7 (1) 0.21
Слимани Ислам 7 (2) 0.21
Раман Бенито 5 0.15
Рафаэлов Лиор 4 (1) 0.12
Амузу Френсис 3 0.09
Мурильо Микаэль 3 0.09
Дрейер Андерс 3 0.09
Струйкенс Марио 3 0.09
Ашимеру Маджид 2 0.06
Версхарен Яри 2 0.06
Арнстад Кристиан 1 0.03
Вертонген Ян 1 0.03
Диавара Амаду 1 0.03
Эспозито Себастьяно 1 0.03
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0.03
Дюранвилль Юлиен 1 0.03
Требель Адриен 0 0
Н'Диайе Мусса 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Худт Уэсли 0 0
Сарделла Киллиан 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артеага Херардо 8 1
Муньос Даниэль 9 0
Пейнтсил Джозеф 7 0
Пресиадо Анхело 4 1
Хейнен Бриан 5 0
Куэста Карлос 5 0
Маккензи Марк 4 0
Эль-Ханнус Билаль 2 1
Грошовски Патрик 3 0
Онуачу Пол 3 0
Саматта Мбвана 2 0
Matias Galarza 2 0
Мохаммед Азиз 2 0
Вандервоордт Маартен 1 0
Ндайишимий Майк 1 0
Арокодаре Толуваласе 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диавара Амаду 5 1
Арнстад Кристиан 5 1
Рафаэлов Лиор 4 0
Ашимеру Маджид 4 0
Амузу Френсис 4 0
Дебаст Зено 4 0
Вертонген Ян 3 0
Силва Фабио 3 0
Требель Адриен 3 0
Мурильо Микаэль 3 0
Сарделла Киллиан 3 0
Струйкенс Марио 3 0
Раман Бенито 1 1
Н'Диайе Мусса 1 1
Абдулразак Исхак 1 1
Слимани Ислам 2 0
Версхарен Яри 2 0
Ангуло Нильсон 2 0
Садики Ноа 2 0
Худт Уэсли 1 0
Ван Кромбрюгге Хендрик 1 0
Кана Марко 1 0
Делькруа Ханнес 1 0
Дюранвилль Юлиен 1 0

Результаты матчей

Генк
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Андерлехт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

1
7
Генк
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Андерлехт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
11

Волевые поражения

29
24
Генк
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Андерлехт
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
19% (6)
34% (11)

Сухие победы

6
10

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

16
13

Волевые поражения

30
31

Голы по времени матча

Забито

39
19
24 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
11
28%
2
11%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
8
21%
6
32%
31-45
3
8%
3
16%
46-60
4
10%
4
21%
61-75
8
21%
4
21%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
8%
4
22%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
5
38%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Забито

31
27
17 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
4
13%
3
11%
1-15
10
32%
4
15%
16-30
3
10%
6
22%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
4
13%
7
26%
61-75
5
16%
6
22%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
10%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
3
14%
8
44%
61-75
4
19%
4
22%
76-90

Забито

70
46
41 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 14
4 Не забивали 11
15
21%
5
11%
1-15
15
21%
4
9%
16-30
11
16%
12
26%
31-45
8
11%
4
9%
46-60
8
11%
11
24%
61-75
13
19%
10
22%
76-90

Пропущено

34
36
18 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
3
9%
6
17%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
9
26%
1
3%
31-45
8
24%
5
14%
46-60
4
12%
11
31%
61-75
4
12%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0 Мехелен - Генк 2:2 Генк - Антверпен 0:1 Гент - Генк 2:3 Эйпен - Генк 1:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Вестерло - Генк 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Генк - Антверпен 0:3 Генк - Брюгге 3:1 Кортрейк - Генк 1:0 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - Мец 1:0 Генк - Эльче 3:2 Генк - Херенвен 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2
Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Антверпен 0:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Шарлеруа - Андерлехт 0:1

Результаты матчей

Генк
Андерлехт

Точный счет

3:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
6
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 28%
3
7 раз 22%
1
6 раз 19%
4
5 раз 16%
0
4 раза 13%
6
1 раз 3%
0
10 раз 31%
2
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Генк
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
6
11
5
1.5
9
7
8
8
2.5
4
12
4
12
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
11
5
1.5
6
10
5
11
2.5
2
14
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
22
10
22
10
1.5
15
17
13
19
2.5
6
26
6
26
3.5
2
30
1
31
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3:1 33 23 5 5 74 - 34 74
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 32 21 6 5 64 - 38 69
3.
Антверпен
 32 20 6 6 57 - 26 66
4.
Брюгге
 33 15 11 7 54 - 36 56
5.
Гент
 32 16 7 9 62 - 35 55
6.
Стандард
 33 16 7 10 56 - 42 55
7.
Вестерло
 33 14 8 11 60 - 52 50
8.
Шарлеруа
 32 14 5 13 44 - 45 47
9.
Серкль Брюгге
 33 12 11 10 47 - 44 47
10.
Андерлехт
 1:3 33 13 7 13 46 - 41 46
11.
АХ Лёвен
 33 12 9 12 53 - 46 45
12.
Сент-Трейден
 33 11 9 13 37 - 39 42
13.
Мехелен
 31 9 6 16 40 - 61 33
14.
Кортрейк
 32 8 7 17 35 - 56 31
15.
Эйпен
 33 7 7 19 40 - 68 28
16.
Зульте-Варегем
 33 6 9 18 48 - 75 27
17.
Остенде
 33 6 6 21 35 - 75 24
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3:1 17 14 1 2 42 - 14 43
2.
Антверпен
 16 12 2 2 35 - 11 38
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
4.
Стандард
 17 10 3 4 34 - 17 33
5.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
6.
Гент
 16 9 4 3 27 - 14 31
7.
Серкль Брюгге
 17 8 7 2 31 - 18 31
8.
Вестерло
 17 8 4 5 40 - 26 28
9.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 1:3 16 6 4 6 25 - 20 22
13.
Сент-Трейден
 16 6 4 6 20 - 18 22
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 17 5 1 11 18 - 33 16
16.
Эйпен
 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 3:1 16 9 4 3 32 - 20 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 9 4 3 33 - 23 31
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 17 7 4 6 22 - 25 25
5.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
6.
Андерлехт
 1:3 17 7 3 7 21 - 21 24
7.
Брюгге
 17 6 5 6 21 - 21 23
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 16 6 4 6 20 - 26 22
10.
АХ Лёвен
 17 6 4 7 27 - 24 22
11.
Сент-Трейден
 17 5 5 7 17 - 21 20
12.
Серкль Брюгге
 16 4 4 8 16 - 26 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Зульте-Варегем
 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
16.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
17.
Остенде
 16 1 5 10 17 - 42 8
18.
Мехелен
 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 18 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 17 (1)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      9'
      Маккензи Марк получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Вертонген Ян получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится победой Генк.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Генк
    Ничья
    Андерлехт
    2.15
    5.40
    9.10
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    Где смотреть матч Генк 3:1 Андерлехт онлайн

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