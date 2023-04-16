Тур: 33. Стадион: Кристал-арена.
0'
6' Желтая карточкаВертонген Ян
9' Желтая карточкаМаккензи Марк
20' Желтая карточкаРафаэлов Лиор
31' Желтая карточкаПресиадо Анхело
1:0
36' ГолСаматта Мбвана
1:1
43' ГолСлимани Ислам
2:1
45' ГолМохаммед Азиз
3:1
49' ГолПейнтсил Джозеф
Ход матча
6'
20'
31'
36'
43'
45'
2:1
49'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
14
Вертонген
Ян
56
Дебаст
Зено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаНападающий
- Нападающий
-
55 Tuur Rommens
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Кана МаркоПолузащитник
-
71 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Генк
Андерлехт
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
80%
9 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
31 матч
16.1%
83.9%
0 побед 5 ничьих 26 побед
Первый тайм
35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 24 победы
51 матч
35.3%
13.7%
51%
18 побед 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
9 побед 27 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
15 побед 12 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
0.96
0.78
Среднее время на гол
93
115
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
59
49
Голов в среднем за матч
1.16
0.96
Тотал матчей
2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
30
Больше 59%
Меньше 41%
21
16
Больше 31%
Меньше 69%
35
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
3
Больше 6%
Меньше 94%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
77
93
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|16 (4)
|0.48
|Пейнтсил Джозеф
|13
|0.39
|Хейнен Бриан
|10 (3)
|0.3
|Ндайишимий Майк
|8
|0.24
|Муньос Даниэль
|7
|0.21
|Саматта Мбвана
|5
|0.15
|Дессерс Сириль
|3 (1)
|0.09
|Грошовски Патрик
|2
|0.06
|Артеага Херардо
|2
|0.06
|Сор Коллинс
|2
|0.06
|Мохаммед Азиз
|2
|0.06
|Немет Ондраш
|1
|0.03
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0.03
|Куэста Карлос
|1
|0.03
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Nicolas Castro
|0
|0
|Ито Дзюня
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Карстенсен Расмус
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Фабио
|7 (1)
|0.21
|Слимани Ислам
|7 (2)
|0.21
|Раман Бенито
|5
|0.15
|Рафаэлов Лиор
|4 (1)
|0.12
|Амузу Френсис
|3
|0.09
|Мурильо Микаэль
|3
|0.09
|Дрейер Андерс
|3
|0.09
|Струйкенс Марио
|3
|0.09
|Ашимеру Маджид
|2
|0.06
|Версхарен Яри
|2
|0.06
|Арнстад Кристиан
|1
|0.03
|Вертонген Ян
|1
|0.03
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.03
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0.03
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0.03
|Требель Адриен
|0
|0
|Н'Диайе Мусса
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Худт Уэсли
|0
|0
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артеага Херардо
|8
|1
|Муньос Даниэль
|9
|0
|Пейнтсил Джозеф
|7
|0
|Пресиадо Анхело
|4
|1
|Хейнен Бриан
|5
|0
|Куэста Карлос
|5
|0
|Маккензи Марк
|4
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|2
|1
|Грошовски Патрик
|3
|0
|Онуачу Пол
|3
|0
|Саматта Мбвана
|2
|0
|Matias Galarza
|2
|0
|Мохаммед Азиз
|2
|0
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
|Ндайишимий Майк
|1
|0
|Арокодаре Толуваласе
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диавара Амаду
|5
|1
|Арнстад Кристиан
|5
|1
|Рафаэлов Лиор
|4
|0
|Ашимеру Маджид
|4
|0
|Амузу Френсис
|4
|0
|Дебаст Зено
|4
|0
|Вертонген Ян
|3
|0
|Силва Фабио
|3
|0
|Требель Адриен
|3
|0
|Мурильо Микаэль
|3
|0
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Струйкенс Марио
|3
|0
|Раман Бенито
|1
|1
|Н'Диайе Мусса
|1
|1
|Абдулразак Исхак
|1
|1
|Слимани Ислам
|2
|0
|Версхарен Яри
|2
|0
|Ангуло Нильсон
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Худт Уэсли
|1
|0
|Ван Кромбрюгге Хендрик
|1
|0
|Кана Марко
|1
|0
|Делькруа Ханнес
|1
|0
|Дюранвилль Юлиен
|1
|0
Результаты матчей
Генк
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Андерлехт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
1
7
Генк
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Андерлехт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
11
Волевые поражения
29
24
Генк
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Андерлехт
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
50% (16)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
19% (6)
34% (11)
Сухие победы
6
10
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
13
Волевые поражения
30
31
Голы по времени матча
Забито
39
19
24 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
11
28%
2
11%
1-15
5
13%
0
0%
16-30
8
21%
6
32%
31-45
3
8%
3
16%
46-60
4
10%
4
21%
61-75
8
21%
4
21%
76-90
Пропущено
13
18
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
8%
4
22%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
5
38%
3
17%
46-60
1
8%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Забито
31
27
17 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
4
13%
3
11%
1-15
10
32%
4
15%
16-30
3
10%
6
22%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
4
13%
7
26%
61-75
5
16%
6
22%
76-90
Пропущено
21
18
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
2
10%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
3
14%
8
44%
61-75
4
19%
4
22%
76-90
Забито
70
46
41 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 25
22 Забивали первыми 14
4 Не забивали 11
15
21%
5
11%
1-15
15
21%
4
9%
16-30
11
16%
12
26%
31-45
8
11%
4
9%
46-60
8
11%
11
24%
61-75
13
19%
10
22%
76-90
Пропущено
34
36
18 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 22
3
9%
6
17%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
9
26%
1
3%
31-45
8
24%
5
14%
46-60
4
12%
11
31%
61-75
4
12%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стандард - Генк 2:0 Генк - АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге - Генк 1:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:2
Сент-Трейден - Генк 2:2 Генк - Остенде 3:0 Мехелен - Генк 2:2 Генк - Антверпен 0:1 Гент - Генк 2:3 Эйпен - Генк 1:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Вестерло - Генк 2:3 Генк - Зульте-Варегем 1:0 Генк - Антверпен 0:3 Генк - Брюгге 3:1 Кортрейк - Генк 1:0 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - Мец 1:0 Генк - Эльче 3:2 Генк - Херенвен 3:1
Андерлехт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2
Вильярреал - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Вильярреал 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Лудогорец 2:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Лудогорец - Андерлехт 1:0 Андерлехт - Сент-Трейден 3:1 Остенде - Андерлехт 0:2 Андерлехт - Антверпен 0:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Зульте-Варегем 2:3 Брюгге - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Шарлеруа - Андерлехт 0:1
Результаты матчей
Генк
Андерлехт
Точный счет
3:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
6
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:1
6 раз 19%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 28%
3
7 раз 22%
1
6 раз 19%
4
5 раз 16%
0
4 раза 13%
6
1 раз 3%
0
10 раз 31%
2
9 раз 28%
1
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Генк
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
115
97
88
412
412
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
115
610
511
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
2210
2210
1517
1319
626
626
230
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|33
|23
|5
|5
|74 - 34
|74
|2.
|32
|21
|6
|5
|64 - 38
|69
|3.
|32
|20
|6
|6
|57 - 26
|66
|4.
|33
|15
|11
|7
|54 - 36
|56
|5.
|32
|16
|7
|9
|62 - 35
|55
|6.
|33
|16
|7
|10
|56 - 42
|55
|7.
|33
|14
|8
|11
|60 - 52
|50
|8.
|32
|14
|5
|13
|44 - 45
|47
|9.
|33
|12
|11
|10
|47 - 44
|47
|10.
|1:3
|33
|13
|7
|13
|46 - 41
|46
|11.
|33
|12
|9
|12
|53 - 46
|45
|12.
|33
|11
|9
|13
|37 - 39
|42
|13.
|31
|9
|6
|16
|40 - 61
|33
|14.
|32
|8
|7
|17
|35 - 56
|31
|15.
|33
|7
|7
|19
|40 - 68
|28
|16.
|33
|6
|9
|18
|48 - 75
|27
|17.
|33
|6
|6
|21
|35 - 75
|24
|18.
|32
|5
|4
|23
|26 - 65
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|17
|14
|1
|2
|42 - 14
|43
|2.
|16
|12
|2
|2
|35 - 11
|38
|3.
|16
|12
|2
|2
|31 - 15
|38
|4.
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|5.
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|6.
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|7.
|17
|8
|7
|2
|31 - 18
|31
|8.
|17
|8
|4
|5
|40 - 26
|28
|9.
|16
|7
|5
|4
|28 - 26
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|26 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|22 - 20
|22
|12.
|1:3
|16
|6
|4
|6
|25 - 20
|22
|13.
|16
|6
|4
|6
|20 - 18
|22
|14.
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|15.
|17
|5
|1
|11
|18 - 33
|16
|16.
|17
|4
|4
|9
|22 - 33
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|16
|9
|4
|3
|32 - 20
|31
|2.
|16
|9
|4
|3
|33 - 23
|31
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|17
|7
|4
|6
|22 - 25
|25
|5.
|16
|7
|3
|6
|35 - 21
|24
|6.
|1:3
|17
|7
|3
|7
|21 - 21
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|8.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|20 - 26
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|27 - 24
|22
|11.
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|12.
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|13.
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|14.
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|16
|4
|1
|11
|19 - 37
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|16
|1
|5
|10
|17 - 42
|8
|18.
|15
|2
|1
|12
|12 - 35
|7
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|17 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10