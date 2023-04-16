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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Санкт-Галлен
1:1
Первый тайм: 24'
Винтертур
0'
0:1
7' Гол
Буркарт Нишан
12' Желтая карточка
Латте Лат Эммануэль
1:1
18' Гол
Шмидт Исаак

Ход матча

7'
0:1
Буркарт Нишан
12'
Латте Лат Эммануэль
 
18'
Шмидт Исаак
(Гёртлер Лукас)
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Винтертур
2.00
4.52
6.80
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
6
Стильхарт
Базиль
4
Стеригу
Леонидас
20
Фалльци
Альберт
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
37
Christian
Witzig
11
Фон
Моос
Юлиан
22
Латте
Лат
Эммануэль
9
Гийемено
Джереми
30
Кустер
Маркус
15
Michael
Goncalves
25
Шмид
Янник
23
Granit
Lekaj
18
Диаби
Сулейман
77
Абедини
Эрис
10
Ди
Джусто
Маттео
99
Буркарт
Нишан
40
Крьезиу
Хекуран
24
Лтайеф
Сайфалла
11
Ардаис
Хоакин
Санкт-Галлен
4-3-3
Винтертур
4-1-4-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Винтертур

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
2:0
ТМК
5:5
К
2:0
ТМК
4:1
ТМК
0:3
ТМК
2:3
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:4
ЧЛ
3:2
ТМС
3:0
ЧЛ
0:2
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

2.57
1.56

Среднее время на гол

35
57

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.22
1.86

Среднее время на гол

73
48

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.81
1.69

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

49
53

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийемено Джереми 9 (3) 0.32
Латте Лат Эммануэль 8 0.29
Гёртлер Лукас 7 (1) 0.25
Аколо Чадрак 6 (1) 0.21
Фон Моос Юлиан 3 0.11
Шмидт Исаак 3 0.11
Стильхарт Базиль 3 0.11
Карлен Грегори 3 0.11
Шуберт Фабиан 3 0.11
Гиндо Дауда 1 0.04
Christian Witzig 1 0.04
Жеббель Виллем 1 0.04
Matej Maglica 1 (1) 0.04
Кинтилья Хорди 0 0
Даяку Леон 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Patrick Sutter 0 0
Кемптер Михаэль 0 0
Гвидотти Стефано 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samir Ramizi 5 (1) 0.18
Буэсс Роман 4 (2) 0.14
Ди Джусто Маттео 4 0.14
Ардаис Хоакин 2 0.07
Родригес Франсиско III 2 0.07
Буркарт Нишан 2 0.07
Зайлер Штефан 1 0.04
Камбери Флориан 1 0.04
Samuel Ballet 1 0.04
Лтайеф Сайфалла 1 0.04
Noe Holenstein 1 0.04
Adrian Gantenbein 0 0
Манзамби Нефтали 0 0
Thibault Corbaz 0 0
Диаби Сулейман 0 0
Michael Goncalves 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 8 1
Шмидт Исаак 5 2
Кинтилья Хорди 6 0
Фалльци Альберт 6 0
Matej Maglica 6 0
Стильхарт Базиль 4 1
Латте Лат Эммануэль 5 0
Ати-Зиги Лоуренс 1 2
Гийемено Джереми 4 0
Christian Witzig 4 0
Даяку Леон 2 1
Гиндо Дауда 3 0
Фон Моос Юлиан 1 1
Стеригу Леонидас 2 0
Азеведо Рикардо 2 0
Аколо Чадрак 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Гвидотти Стефано 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Patrick Sutter 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 10 1
Granit Lekaj 6 0
Арнольд Ремо 6 0
Диаби Сулейман 5 0
Michael Goncalves 5 0
Thibault Corbaz 4 0
Гельми Рой 4 0
Буэсс Роман 3 0
Шмид Янник 3 0
Абедини Эрис 3 0
Зайлер Штефан 3 0
Samuel Ballet 3 0
Adrian Gantenbein 3 0
Камбери Флориан 2 0
Родригес Франсиско III 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Буркарт Нишан 2 0
Лтайеф Сайфалла 2 0
Манзамби Нефтали 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Винтертур
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

9
7
Санкт-Галлен
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Винтертур
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
19

Волевые поражения

19
9
Санкт-Галлен
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
Винтертур
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

19
20

Волевые поражения

28
16

Голы по времени матча

Забито

23
10
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
2
20%
16-30
5
22%
3
30%
31-45
5
22%
3
30%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
3
13%
2
20%
76-90

Пропущено

14
25
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
7%
4
16%
1-15
4
29%
6
24%
16-30
2
14%
5
20%
31-45
4
29%
4
16%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
1
7%
4
16%
76-90

Забито

27
13
16 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
5
19%
3
23%
1-15
3
11%
3
23%
16-30
8
30%
30%
1
8%
31-45
6
22%
3
23%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
3
11%
1
8%
76-90

Пропущено

24
23
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
7
29%
29%
1
4%
1-15
4
17%
7
30%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
4
17%
6
26%
76-90

Забито

50
23
29 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
10
20%
3
13%
1-15
6
12%
5
22%
16-30
13
26%
4
17%
31-45
11
22%
6
26%
46-60
4
8%
2
9%
61-75
6
12%
3
13%
76-90

Пропущено

38
48
20 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
8
21%
5
10%
1-15
8
21%
13
27%
16-30
4
11%
7
15%
31-45
7
18%
8
17%
46-60
6
16%
5
10%
61-75
5
13%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0
Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Унион Берлин - Санкт-Галлен 4:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Арбедо - Санкт-Галлен 0:5
Винтертур
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1
Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Люцерн - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Винтертур 3:1

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Винтертур

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 36%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
13 раз 93%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
1:0
6 раз 22%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
7
1 раз 4%
1
20 раз 74%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
5
6
8
1.5
1
12
4
10
2.5
1
12
2
12
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
4
0.5
Больше Меньше
21
6
14
13
1.5
1
26
6
21
2.5
1
26
3
24
3.5
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 27 16 9 2 62 - 19 57
2.
Серветт
 28 9 14 5 34 - 34 41
3.
Люцерн
 28 10 9 9 43 - 39 39
4.
Санкт-Галлен
 1:1 28 9 10 9 50 - 40 37
5.
Лугано
 28 9 10 9 40 - 39 37
6.
Базель
 27 8 11 8 36 - 32 35
7.
Грасcхоппер
 27 9 7 11 40 - 44 34
8.
Цюрих
 28 6 12 10 29 - 44 30
9.
Сьон
 27 6 9 12 34 - 52 27
10.
Винтертур
 1:1 28 6 9 13 24 - 49 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 14 11 3 0 40 - 7 36
2.
Санкт-Галлен
 1:1 14 6 7 1 25 - 14 25
3.
Серветт
 14 6 7 1 18 - 12 25
4.
Грасcхоппер
 13 7 2 4 24 - 20 23
5.
Базель
 13 5 6 2 22 - 14 21
6.
Лугано
 14 5 5 4 21 - 19 20
7.
Винтертур
 1:1 14 5 4 5 13 - 23 19
8.
Люцерн
 14 4 5 5 20 - 19 17
9.
Цюрих
 14 3 7 4 16 - 20 16
10.
Сьон
 14 2 4 8 15 - 30 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 14 6 4 4 23 - 20 22
2.
Янг Бойз
 13 5 6 2 22 - 12 21
3.
Лугано
 14 4 5 5 19 - 20 17
4.
Сьон
 13 4 5 4 19 - 22 17
5.
Серветт
 14 3 7 4 16 - 22 16
6.
Базель
 14 3 5 6 14 - 18 14
7.
Цюрих
 14 3 5 6 13 - 24 14
8.
Санкт-Галлен
 1:1 14 3 3 8 25 - 26 12
9.
Грасcхоппер
 14 2 5 7 16 - 24 11
10.
Винтертур
 1:1 14 1 5 8 11 - 26 8
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 15 (4)
Янг Бойз Иттен Седрик 14 (7)
Лугано Целар Жан 13 (3)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Люцерн Майер Макс 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 10
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Люцерн Белоко Стефан 10
Люцерн Симани Денис 1 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Винтертур
2.00
4.52
6.80
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