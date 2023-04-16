Тур: 28. Стадион: АФГ Арена.
1:1
Первый тайм: 24'
Ход матча
7'
0:1
18'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
33
Шмидт
Исаак
25
Шмид
Янник
23
Granit
Lekaj
77
Абедини
Эрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракПолузащитник
-
77 Даяку ЛеонНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Санкт-Галлен
Винтертур
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
2.57
1.56
Среднее время на гол
35
57
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.22
1.86
Среднее время на гол
73
48
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.81
1.69
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
49
53
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийемено Джереми
|9 (3)
|0.32
|Латте Лат Эммануэль
|8
|0.29
|Гёртлер Лукас
|7 (1)
|0.25
|Аколо Чадрак
|6 (1)
|0.21
|Фон Моос Юлиан
|3
|0.11
|Шмидт Исаак
|3
|0.11
|Стильхарт Базиль
|3
|0.11
|Карлен Грегори
|3
|0.11
|Шуберт Фабиан
|3
|0.11
|Гиндо Дауда
|1
|0.04
|Christian Witzig
|1
|0.04
|Жеббель Виллем
|1
|0.04
|Matej Maglica
|1 (1)
|0.04
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Даяку Леон
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|Гвидотти Стефано
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samir Ramizi
|5 (1)
|0.18
|Буэсс Роман
|4 (2)
|0.14
|Ди Джусто Маттео
|4
|0.14
|Ардаис Хоакин
|2
|0.07
|Родригес Франсиско III
|2
|0.07
|Буркарт Нишан
|2
|0.07
|Зайлер Штефан
|1
|0.04
|Камбери Флориан
|1
|0.04
|Samuel Ballet
|1
|0.04
|Лтайеф Сайфалла
|1
|0.04
|Noe Holenstein
|1
|0.04
|Adrian Gantenbein
|0
|0
|Манзамби Нефтали
|0
|0
|Thibault Corbaz
|0
|0
|Диаби Сулейман
|0
|0
|Michael Goncalves
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|8
|1
|Шмидт Исаак
|5
|2
|Кинтилья Хорди
|6
|0
|Фалльци Альберт
|6
|0
|Matej Maglica
|6
|0
|Стильхарт Базиль
|4
|1
|Латте Лат Эммануэль
|5
|0
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|2
|Гийемено Джереми
|4
|0
|Christian Witzig
|4
|0
|Даяку Леон
|2
|1
|Гиндо Дауда
|3
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|1
|Стеригу Леонидас
|2
|0
|Азеведо Рикардо
|2
|0
|Аколо Чадрак
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|10
|1
|Granit Lekaj
|6
|0
|Арнольд Ремо
|6
|0
|Диаби Сулейман
|5
|0
|Michael Goncalves
|5
|0
|Thibault Corbaz
|4
|0
|Гельми Рой
|4
|0
|Буэсс Роман
|3
|0
|Шмид Янник
|3
|0
|Абедини Эрис
|3
|0
|Зайлер Штефан
|3
|0
|Samuel Ballet
|3
|0
|Adrian Gantenbein
|3
|0
|Камбери Флориан
|2
|0
|Родригес Франсиско III
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Буркарт Нишан
|2
|0
|Лтайеф Сайфалла
|2
|0
|Манзамби Нефтали
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Винтертур
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
9
7
Санкт-Галлен
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Винтертур
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
19
Волевые поражения
19
9
Санкт-Галлен
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (11)
41% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
48% (13)
15% (4)
Винтертур
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
19
20
Волевые поражения
28
16
Голы по времени матча
Забито
23
10
13 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 19
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
2
20%
16-30
5
22%
3
30%
31-45
5
22%
3
30%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
3
13%
2
20%
76-90
Пропущено
14
25
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
7%
4
16%
1-15
4
29%
6
24%
16-30
2
14%
5
20%
31-45
4
29%
4
16%
46-60
2
14%
2
8%
61-75
1
7%
4
16%
76-90
Забито
27
13
16 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
5
19%
3
23%
1-15
3
11%
3
23%
16-30
8
30%
30%
1
8%
31-45
6
22%
3
23%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
3
11%
1
8%
76-90
Пропущено
24
23
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 9
7
29%
29%
1
4%
1-15
4
17%
7
30%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
4
17%
3
13%
61-75
4
17%
6
26%
76-90
Забито
50
23
29 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 13
4 Не забивали 6
10
20%
3
13%
1-15
6
12%
5
22%
16-30
13
26%
4
17%
31-45
11
22%
6
26%
46-60
4
8%
2
9%
61-75
6
12%
3
13%
76-90
Пропущено
38
48
20 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
8
21%
5
10%
1-15
8
21%
13
27%
16-30
4
11%
7
15%
31-45
7
18%
8
17%
46-60
6
16%
5
10%
61-75
5
13%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Аугсбург - Санкт-Галлен 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0
Базель - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 5:1 Брюль - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Альтах 0:1 Падерборн - Санкт-Галлен 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Унион Берлин - Санкт-Галлен 4:1 Сьон - Санкт-Галлен 2:7 Арбедо - Санкт-Галлен 0:5
Винтертур
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Винтертур - Люцерн 1:2 Базель - Винтертур 2:0 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Грасcхоппер - Винтертур 2:1
Винтертур - Янг Бойз 1:1 Серветт - Винтертур 1:1 Винтертур - Сьон 1:1 Винтертур - Серветт 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Янг Бойз - Винтертур 5:1 Винтертур - Флора Таллин 2:1 Рапперсвиль-Йона - Винтертур 0:2 Винтертур - Дорнбирн 6:0 Винтертур - Линенсе 0:2 Лугано - Винтертур 3:1 Лугано - Винтертур 1:0 Люцерн - Винтертур 1:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Базель - Винтертур 3:1
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Винтертур
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
5 раз 36%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
13 раз 93%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:7
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:7
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
1:0
6 раз 22%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
7
1 раз 4%
1
20 раз 74%
0
6 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
85
68
112
410
112
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
216
1413
126
621
126
324
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|16
|9
|2
|62 - 19
|57
|2.
|28
|9
|14
|5
|34 - 34
|41
|3.
|28
|10
|9
|9
|43 - 39
|39
|4.
|1:1
|28
|9
|10
|9
|50 - 40
|37
|5.
|28
|9
|10
|9
|40 - 39
|37
|6.
|27
|8
|11
|8
|36 - 32
|35
|7.
|27
|9
|7
|11
|40 - 44
|34
|8.
|28
|6
|12
|10
|29 - 44
|30
|9.
|27
|6
|9
|12
|34 - 52
|27
|10.
|1:1
|28
|6
|9
|13
|24 - 49
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|3
|0
|40 - 7
|36
|2.
|1:1
|14
|6
|7
|1
|25 - 14
|25
|3.
|14
|6
|7
|1
|18 - 12
|25
|4.
|13
|7
|2
|4
|24 - 20
|23
|5.
|13
|5
|6
|2
|22 - 14
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|21 - 19
|20
|7.
|1:1
|14
|5
|4
|5
|13 - 23
|19
|8.
|14
|4
|5
|5
|20 - 19
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|16 - 20
|16
|10.
|14
|2
|4
|8
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|2.
|13
|5
|6
|2
|22 - 12
|21
|3.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|4.
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|5.
|14
|3
|7
|4
|16 - 22
|16
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|7.
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|8.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|25 - 26
|12
|9.
|14
|2
|5
|7
|16 - 24
|11
|10.
|1:1
|14
|1
|5
|8
|11 - 26
|8
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|15 (4)
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|14 (7)
|Лугано
|Целар Жан
|13 (3)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Люцерн
|Майер Макс
|10 (4)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 10
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7
|Люцерн
|Белоко Стефан
|10
|Люцерн
|Симани Денис
|1 8