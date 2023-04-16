Тур: 2. Стадион: Aasane Arena. Зрители: 637
0'
1:0
21' ГолStian Nygaard I
1:1
53' ГолВильсон Петер
60' Желтая карточкаMartin Ueland
1:2
61' Гол в свои воротаMame Mor Ndiaye
63' Желтая карточкаOla Heltne Nilsen
89' Желтая карточкаСтефенсен Кристоффер Нессе
90'+5
Ход матча
21'
1:0
53'
1:1
60'
61'
1:2
30
Лисгард
Идар
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
23 Lars Kilen
-
21 Jon Berisha
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Педру СамуэлНападающий
-
-
23 Thomas Ness2
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
Осане
Дьерв
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Среднее время на гол
54
81
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Среднее время на гол
54
108
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Stian Nygaard I
|1
|0.5
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|1
|0.5
|Вильсон Петер
|1
|0.5
|Вихманн Матиас
|0
|0
Карточки
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|1
|0
|Martin Ueland
|1
|0
|Sindre Austevoll
|1
|0
|Sander Eng Strand
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Larade
|1
|0
Результаты матчей
Осане
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дьерв
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дьерв
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Осане
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дьерв
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1
Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0 Стабек - Осане 4:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Ранхейм - Осане 3:3 Осане - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Осане 2:4 Осане - Мьёндален 3:1 Скейд - Осане 2:0
Дьерв
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1
Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1
Результаты матчей
Осане
Дьерв
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Осане
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Старт
|Страннегорд Том
|3
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|2 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|2
|Согндаль
|Тум Исаак
|1 (1)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|1 (1)
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Брюне
|Andreas Dybevik
|2
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|2
|Брюне
|Sigurd Groenli
|2
|Мосс
|Faites Makosso
|2