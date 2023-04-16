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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 637
Осане
1:2
Конец матча
Дьерв
0'
1:0
21' Гол
Stian Nygaard I
1:1
53' Гол
Вильсон Петер
60' Желтая карточка
Martin Ueland
1:2
61' Гол в свои ворота
Mame Mor Ndiaye
63' Желтая карточка
Ola Heltne Nilsen
89' Желтая карточка
Стефенсен Кристоффер Нессе
90'+5
30
Лисгард
Идар
6
Ola
Heltne
Nilsen
5
Sindre
Austevoll
2
Martin
Ueland
22
Haakon
Sjaatil
8
Emil
Sildnes
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
7
Mats
Selmer
Thornes
15
Sander
Eng
Strand
20
Stian
Nygaard
I
28
Mame
Mor
Ndiaye
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
3
Lucas
Larade
2
Torje
Wichne
19
Iman
Mafi
18
Andre
Rosmer
Richstad
6
Вихманн
Матиас
10
Фернандес
Леандро
II
8
Угланн
Микаэль
14
Вильсон
Петер
Осане
3-5-2
Дьерв
5-3-2

История личных встреч

Осане
Дьерв

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
0:2
ПД
5:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
К
2:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:1
2ЙД
3:0
2ЙД
2:3

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Среднее время на гол

54
81

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Среднее время на гол

54
108

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Stian Nygaard I 1 0.5
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 1 0.5
Вильсон Петер 1 0.5
Вихманн Матиас 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стефенсен Кристоффер Нессе 1 0
Martin Ueland 1 0
Sindre Austevoll 1 0
Sander Eng Strand 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Larade 1 0

Результаты матчей

Осане
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дьерв
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Осане
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дьерв
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Осане
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дьерв
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1
Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1 Осане - Сутра 1:1 Осане - Лисеклостер 4:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Гроруд - Осане 3:1 Осане - Брюне 1:2 Старт - Осане 4:1 Осане - Рёуфосс 1:0 Стабек - Осане 4:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Ранхейм - Осане 3:3 Осане - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Осане 2:4 Осане - Мьёндален 3:1 Скейд - Осане 2:0
Дьерв
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1
Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2 Хам-Кам - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Дьерв 4:3 Дьерв - Мольде 2:4 Одд - Дьерв 2:1

Результаты матчей

Осане
Дьерв

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Осане
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Старт
 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
Фредрикстад
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Согндаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Хёдд
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Рёуфосс
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Санднес
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Конгсвингер
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Мосс
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Осане
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мьёндален
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Скейд
 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Кристиансунд
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рёуфосс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Старт
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Санднес
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Брюне
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хёдд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Согндаль
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
КФУМ
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Скейд
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мьёндален
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Мосс
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Фредрикстад
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Осане
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Дьерв
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дьерв
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фредрикстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Осане
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хёдд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Старт
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Брюне
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Конгсвингер
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Рёуфосс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Санднес
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Скейд
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
КФУМ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Страннегорд Том 3
Ранхейм Солли Сиверт 2 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 2
Согндаль Тум Исаак 1 (1)
Дьерв Педру Самуэл 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Брюне Andreas Dybevik 2
Мьёндален Ольсен Мейнхард 2
Брюне Sigurd Groenli 2
Мосс Faites Makosso 2
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Stian Bogetveit Nygard бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Осане 1:2 Дьерв онлайн

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