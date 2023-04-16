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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 2. Стадион: .
Рёуфосс
3:0
Второй тайм: 66'
КФУМ
0'
1:0
10' Гол
Хельмерсен Андреас
2:0
40' Гол
Arnar Thor Gudjonsson
3:0
53' Гол
Andreas Osterud
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
14
Jamal
Deen
Haruna
11
Nicolai
Fremstad
20
Gard
Simenstad
10
Loris
Mettler
6
Haakon
Butli
Hammer
25
Erik
Froeysa
4
Sivert
Westerlund
9
Хельмерсен
Андреас
7
Andreas
Osterud
12
Andreas
Vedeler
14
Haakon
Hoseth
20
Ayoub
Aleesami
5
Akinsola
Akinyemi
16
Jonas
Lange
Hjorth
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
22
Petter
Nosakhare
Dahl
10
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
11
Нджиэ
Мусса
Рёуфосс
3-5-2
КФУМ
4-3-3

История личных встреч

Рёуфосс
КФУМ

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

41.7%
8.3%
50%
5 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
5:1
ПД
3:2
ПД
5:4
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ВД
0:1
ВД
0:2
ПД
0:3
ПД
0:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.58
1.58

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 1 0.5
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.5
Andreas Osterud 1 0.5
Gard Simenstad 0 0
Loris Mettler 0 0
КФУМ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.5
Нджиэ Мусса 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Olsen Teigen 1 0
КФУМ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Petter Nosakhare Dahl 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КФУМ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Рёуфосс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
КФУМ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0
Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2 Волеренга - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 6:0 Рёуфосс - Гроруд 3:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 4:1 Рёуфосс - Скейд 3:0 Рёуфосс - Тотен 4:1 Рёуфосс - Брумунддал 5:1 Рёуфосс - Эльверум 7:1 Рёуфосс - Согндаль 0:3 Ранхейм - Рёуфосс 3:2 Рёуфосс - КФУМ 0:3 Осане - Рёуфосс 1:0 Гроруд - Рёуфосс 1:1
КФУМ
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
КФУМ - Согндаль 1:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Эргрюте - КФУМ 0:5 КФУМ - Улленсакер-Киса 1:0
КФУМ - Люн 4:3 КФУМ - Норстранд 1:2 Тромсё - КФУМ 1:1 Старт - КФУМ 5:4 КФУМ - Мосс 4:2 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Хам-Кам - КФУМ 0:5 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Бранн - КФУМ 4:1 КФУМ - Стйордалс Блинк 3:1 Рёуфосс - КФУМ 0:3 КФУМ - Стабек 0:0 Старт - КФУМ 3:2 КФУМ - Брюне 3:3 Конгсвингер - КФУМ 3:1 КФУМ - Мьёндален 3:0

Результаты матчей

Рёуфосс
КФУМ

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
КФУМ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ранхейм
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Хёдд
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Старт
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Согндаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Рёуфосс
 3:0 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Санднес
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Конгсвингер
 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Дьерв
 2:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Мосс
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Осане
 1:2 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мьёндален
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
КФУМ
 0:3 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Кристиансунд
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Скейд
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санднес
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Рёуфосс
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Конгсвингер
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Старт
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Брюне
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Согндаль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Хёдд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фредрикстад
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
КФУМ
 0:3 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мьёндален
 0:2 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Мосс
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Скейд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кристиансунд
 0:2 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Осане
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Дьерв
 2:1 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дьерв
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хёдд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Фредрикстад
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Осане
 1:2 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Старт
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Мосс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Брюне
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Конгсвингер
 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Рёуфосс
 3:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Санднес
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кристиансунд
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Мьёндален
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Скейд
 0:1 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
КФУМ
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Ранхейм Солли Сиверт 2 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 2
Согндаль Тум Исаак 1 (1)
Дьерв Педру Самуэл 1 (1)
Ранхейм Ruben Kristensen Alte 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Брюне Andreas Dybevik 2
Брюне Sigurd Groenli 2
Мосс Faites Makosso 2
Скейд Torje Naustdal 1
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Loris Mettler сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Arnar Thor Gudjonsson бьет в цель!
  • 10'
    Gard Simenstad сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Хельмерсен Андреас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Рёуфосс
Ничья
КФУМ
2.60
9.00
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