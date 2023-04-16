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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 3. Стадион: .
АИК
2:0
Второй тайм: 64'
Хаммарбю
0'
1:0
41' Гол
Alexander Fesshaie Beraki
51' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
51' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
52' Желтая карточка
Модесто Руй
2:0
53' Гол
Alexander Fesshaie Beraki
56' Желтая карточка
Халити Йетмир

Ход матча

41'
Alexander Fesshaie Beraki
(Хуссейн Билаль)
1:0
51'
 
Куртулус Эдвин
51'
Хуссейн Билаль
 
52'
Модесто Руй
 
53'
Alexander Fesshaie Beraki
2:0
56'
Халити Йетмир
 
61'
 
Налич Ади
Бесара Нахир
61'
 
Джуканович Виктор
Миккельсен Эугуст

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Хаммарбю
3.10
4.30
77.00
Все Коэффициенты
15
Нордфельдт
Кристоффер
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
25
Оума
Эрик
16
Тихи
Робин
8
Хуссейн
Билаль
14
Магаши
Абдуссалам
17
Тиль
Венсан
47
Alexander
Fesshaie
Beraki
1
Довин
Оливер
21
Странд
Симон
4
Куртулус
Эдвин
32
Nathaniel
Adjei
30
Пинас
Шакилль
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
5
Теки
Тесфальдет
38
Маджед
Монтадер
19
Jusef
Erabi
17
Миккельсен
Эугуст
АИК
5-4-1
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

АИК
Хаммарбю

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

24 матча

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

К
2:1
А
2:2
А
3:3
А
1:0
А
2:0
К
3:2
А
3:0
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
0:0
А
0:3
К
1:1
А
1:0
А
2:0
К
1:2
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.42

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.38
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.67
Модесто Руй 1 0.33
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 1 0.33
Теки Тесфальдет 1 0.33
Нильссон Джоэл 1 0.33
Джуканович Виктор 1 0.33
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Билаль 2 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Халити Йетмир 1 0
Модесто Руй 1 0
Alexander Fesshaie Beraki 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фенгер Мадс 1 0
Куртулус Эдвин 1 0

Результаты матчей

АИК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
АИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АИК - Норрчёпинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0
Хаммарбю - АИК 2:1 АИК - Варберг БоИС 3:0 Эстерсунд - АИК 0:3 АИК - Вестерос 1:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2 Юргорден - АИК 1:2
Хаммарбю
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0
Хаммарбю - АИК 2:1 Хаммарбю - Сундсвалль 8:0 Норрбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Браге 4:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1

Результаты матчей

АИК
Хаммарбю

Точный счет

0:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

АИК
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норрчёпинг
 2:1 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Кальмар
 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Юргорден
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Мьельбю
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 2 4
8.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Хальмстад
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Вернаму
 1:2 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Хаммарбю
 0:2 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
АИК
 2:0 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Сириус
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норрчёпинг
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Хаммарбю
 0:2 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Дегерфорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Юргорден
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Кальмар
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Хальмстад
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
АИК
 2:0 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Сириус
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Мьельбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Вернаму
 1:2 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норрчёпинг
 2:1 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Хеккен
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Вернаму
 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сириус
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Юргорден
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эльфсборг
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
АИК
 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Дегерфорс
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Хальмстад
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Хаммарбю
 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
Норрчёпинг Сигурдссон Арнор 3
Мальмё Телин Исаак 3
Эльфсборг Ондрейка Якоб 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 2
Кальмар Хуммет Денис 2
Сириус Стенссон Даниэль 2
АИК Хуссейн Билаль 2
Юргорден Зеттерстрем Якоб Видель 1
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Хуссейн Билаль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Alexander Fesshaie Beraki бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АИК
Ничья
Хаммарбю
3.10
4.30
77.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АИК 2:0 Хаммарбю онлайн

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