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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 3. Стадион: .
АИК
2:0
Конец матча
Хаммарбю
0'
1:0
41' Гол
Alexander Fesshaie Beraki
51' Желтая карточка
Куртулус Эдвин
51' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
52' Желтая карточка
Модесто Руй
2:0
53' Гол
Alexander Fesshaie Beraki
56' Желтая карточка
Халити Йетмир
75' Желтая карточка
Папаяннопулос Сотирис
88' Желтая карточка
Бьорнстрем Аксель
88' Желтая карточка
Джуканович Виктор
90'+20

Ход матча

41'
Alexander Fesshaie Beraki
(Хуссейн Билаль)
1:0
51'
 
Куртулус Эдвин
51'
Хуссейн Билаль
 
52'
Модесто Руй
 
53'
Alexander Fesshaie Beraki
2:0
56'
Халити Йетмир
 
61'
 
Налич Ади
Бесара Нахир
61'
 
Джуканович Виктор
Миккельсен Эугуст
63'
Бьорнстрем Аксель
Тиль Венсан
 
72'
 
Саиди Абдельрахман
Jusef Erabi
72'
 
Вагич Павле
Теки Тесфальдет
73'
Фараж Омар
Тихи Робин
 
75'
Папаяннопулос Сотирис
 
77'
 
Хаммар Фредрик
Nathaniel Adjei
82'
Фишер Виктор
Alexander Fesshaie Beraki
 
88'
Бьорнстрем Аксель
 
88'
 
Джуканович Виктор

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 19
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 415 Количество передач 518
  • 45 Владение мячом, % 55
15
Нордфельдт
Кристоффер
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
25
Оума
Эрик
16
Тихи
Робин
8
Хуссейн
Билаль
14
Магаши
Абдуссалам
17
Тиль
Венсан
47
Alexander
Fesshaie
Beraki
1
Довин
Оливер
21
Странд
Симон
4
Куртулус
Эдвин
32
Nathaniel
Adjei
30
Пинас
Шакилль
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
5
Теки
Тесфальдет
38
Маджед
Монтадер
19
Jusef
Erabi
17
Миккельсен
Эугуст
АИК
5-4-1
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

АИК
Хаммарбю

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

24 матча

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

К
2:1
А
2:2
А
3:3
А
1:0
А
2:0
К
3:2
А
3:0
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
0:0
А
0:3
К
1:1
А
1:0
А
2:0
К
1:2
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1

Голы

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.5
1.42

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.38
1.08

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
83

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.67
Модесто Руй 1 0.33
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 1 0.33
Теки Тесфальдет 1 0.33
Нильссон Джоэл 1 0.33
Джуканович Виктор 1 0.33
Странд Симон 0 0
Пинас Шакилль 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Халити Йетмир 1 0
Бьорнстрем Аксель 1 0
Модесто Руй 1 0
Alexander Fesshaie Beraki 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фенгер Мадс 1 0
Куртулус Эдвин 1 0
Джуканович Виктор 1 0

Результаты матчей

АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
АИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
3
АИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АИК - Норрчёпинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0
Хаммарбю - АИК 2:1 АИК - Варберг БоИС 3:0 Эстерсунд - АИК 0:3 АИК - Вестерос 1:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2 Юргорден - АИК 1:2
Хаммарбю
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0
Хаммарбю - АИК 2:1 Хаммарбю - Сундсвалль 8:0 Норрбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Браге 4:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1

Результаты матчей

АИК
Хаммарбю

Точный счет

0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

АИК
Хаммарбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Кальмар
 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Хальмстад
 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Мьельбю
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 2 4
8.
Юргорден
 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Дегерфорс
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Вернаму
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Хаммарбю
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
АИК
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Сириус
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хальмстад
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Дегерфорс
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Юргорден
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Кальмар
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Мьельбю
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Сириус
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Вернаму
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИФК Норрчепинг
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Хеккен
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мьельбю
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сириус
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эльфсборг
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Юргорден
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Дегерфорс
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
АИК
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Хальмстад
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Мальмё Телин Исаак 3
Эльфсборг Ондрейка Якоб 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 2
АИК Папаяннопулос Сотирис 2
Кальмар Хуммет Денис 2
Сириус Стенссон Даниэль 2
АИК Хуссейн Билаль 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      51'
      Хуссейн Билаль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      51'
      Куртулус Эдвин получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Хуссейн Билаль сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Alexander Fesshaie Beraki бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч АИК 2:0 Хаммарбю онлайн

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