Тур: 3. Стадион: Френдс Арена.
0'
1:0
41' ГолAlexander Fesshaie Beraki
51' Желтая карточкаКуртулус Эдвин
51' Желтая карточкаХуссейн Билаль
52' Желтая карточкаМодесто Руй
2:0
53' ГолAlexander Fesshaie Beraki
56' Желтая карточкаХалити Йетмир
75' Желтая карточкаПапаяннопулос Сотирис
88' Желтая карточкаБьорнстрем Аксель
88' Желтая карточкаДжуканович Виктор
90'+20
Ход матча
41'
51'
51'
52'
53'
56'
73'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 19
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
415 Количество передач 518
-
45 Владение мячом, % 55
32
Модесто
Руй
25
Оума
Эрик
16
Тихи
Робин
17
Тиль
Венсан
21
Странд
Симон
20
Бесара
Нахир
18
Садику
Лорет
19
Jusef
Erabi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйЗащитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
16 Тихи РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тиль ВенсанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Дурмаз ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Lamine Dabo
-
45 Taha Ayari
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Странд СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
-
18 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jusef ErabiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вагич ПавлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
АИК
Хаммарбю
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
24 матча
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.2%
54.2%
16.6%
7 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.5
1.42
Среднее время на гол
60
63
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.38
1.08
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
65
83
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.67
|Модесто Руй
|1
|0.33
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|1
|0.33
|Теки Тесфальдет
|1
|0.33
|Нильссон Джоэл
|1
|0.33
|Джуканович Виктор
|1
|0.33
|Странд Симон
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Бьорнстрем Аксель
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фенгер Мадс
|1
|0
|Куртулус Эдвин
|1
|0
|Джуканович Виктор
|1
|0
Результаты матчей
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
АИК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хаммарбю
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
3
АИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хаммарбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АИК - Норрчёпинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0
Хаммарбю - АИК 2:1 АИК - Варберг БоИС 3:0 Эстерсунд - АИК 0:3 АИК - Вестерос 1:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2 Юргорден - АИК 1:2
Хаммарбю
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хеккен - Хаммарбю 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Хаммарбю - Хонка 2:2 Мьельбю - Хаммарбю 1:0
Хаммарбю - АИК 2:1 Хаммарбю - Сундсвалль 8:0 Норрбю - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Браге 4:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Даллас 0:1 Хаммарбю - Бранн 3:5 Хаммарбю - Чонбук Хендай Моторс 2:2 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Хаммарбю - Сандвикен Берген 4:3 Антекера - Хаммарбю 1:2 Торремолинос - Хаммарбю 0:3 Хаммарбю - Линенсе 1:1 Хельсинборг - Хаммарбю 0:2 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1
Результаты матчей
АИК
Хаммарбю
Точный счет
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
АИК
Хаммарбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|0:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Хеккен
|Траоре Бени
|4
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|2 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|2
|АИК
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|Кальмар
|Хуммет Денис
|2
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|2
|АИК
|Хуссейн Билаль
|2