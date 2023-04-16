Тур: 2. Стадион: Фредрикстад.
1:0
Второй тайм: 68'
0'
10' Желтая карточкаFaites Makosso
1:0
18' ГолRiki Alba
31' Желтая карточкаГйесдал Хенрик
52' Желтая карточкаHaavard Aasheim
62' Желтая карточкаTage Johansen
Ход матча
10'
18'
1:0
31'
52'
62'
18
Ludvig
Begby
11
Riki
Alba
10
Лима
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
-
11 Riki AlbaНападающий
-
10 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Уильямс НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Mikail Maden
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Leonard Getz
-
12 Elias Bachke
-
-
-
-
22 Sander Wold
-
-
-
21 Ian Hoffmann
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Фредрикстад
Мосс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
18
Голов в среднем за матч
1.33
2.57
Среднее время на гол
67
35
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
11
20
Голов в среднем за матч
1.1
2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
45
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|1
|0.5
|Haavard Aasheim
|1
|0.5
|Tage Johansen
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ludvig Begby
|1
|0
|Stian Stray Molde
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Faites Makosso
|2
|0
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Marius Andresen2
|1
|0
|Aksel Baran Potur
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1
Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Брюне 1:3 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Скейд - Фредрикстад 3:3 Фредрикстад - Санднес 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 2:1
Мосс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мосс - Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1
Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0 Джелой ФК - Мосс 0:5 Уллерн - Мосс 1:3 Мосс - Вард Хёугесунн 3:2 Эгерсунд - Мосс 2:2 Мосс - Стол Йорпеланн 1:0 Стрёммен - Мосс 1:3 Мосс - Оддс Баллклубб-2 1:1 Арендал - Мосс 4:0 Мосс - Флеккерёй 3:0 Эрн-Хортен - Мосс 3:1 Мосс - Нутодден 3:1
Результаты матчей
Фредрикстад
Мосс
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|0:3
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|3:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|2 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|2
|Согндаль
|Тум Исаак
|1 (1)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|1 (1)
|Ранхейм
|Ruben Kristensen Alte
|1 (1)
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Брюне
|Andreas Dybevik
|2
|Брюне
|Sigurd Groenli
|2
|Мосс
|Faites Makosso
|2
|Скейд
|Torje Naustdal
|1