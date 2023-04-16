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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 7479
Фредрикстад
1:1
Конец матча
Мосс
0'
9' Желтая карточка
Faites Makosso
1:0
17' Гол
Riki Alba
29' Желтая карточка
Гйесдал Хенрик
52' Желтая карточка
Haavard Aasheim
62' Желтая карточка
Tage Johansen
1:1
80' Гол
Sebastian Pedersen II
90'+7
1
Haavar
Jenssen
2
Бьоркстрем
Тим
26
Mads
Nielsen
II
17
Tage
Johansen
5
Simen
Rafn
20
Haavard
Aasheim
19
Магнуссон
Юлиус
12
Меткалф
Патрик
18
Ludvig
Begby
11
Riki
Alba
10
Лима
Лукас
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
4
Гйесдал
Хенрик
25
Хуссейн
Адан
Абадала
20
Aksel
Baran
Potur
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
14
Claudio
Braga
16
Anas
Farah
Ali
Фредрикстад
3-5-2
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Фредрикстад
Мосс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
3:1
ВД
1:3
ВД
0:1
ВД
0:3
ВД
3:0
ВД
0:2
К
1:2
КН
0:2
А
1:1
А
2:5

Голы

Всего голов

4
18

Голов в среднем за матч

1.33
2.57

Среднее время на гол

67
35

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

11
20

Голов в среднем за матч

1.1
2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
45

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 1 0.5
Haavard Aasheim 1 0.5
Tage Johansen 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 1 0.5
Marius Andresen2 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Stian Stray Molde 1 0
Tage Johansen 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Faites Makosso 2 0
Гйесдал Хенрик 1 0
Marius Andresen2 1 0
Aksel Baran Potur 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Фредрикстад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1
Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Брюне 1:3 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Скейд - Фредрикстад 3:3 Фредрикстад - Санднес 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 2:1
Мосс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мосс - Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1
Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0 Джелой ФК - Мосс 0:5 Уллерн - Мосс 1:3 Мосс - Вард Хёугесунн 3:2 Эгерсунд - Мосс 2:2 Мосс - Стол Йорпеланн 1:0 Стрёммен - Мосс 1:3 Мосс - Оддс Баллклубб-2 1:1 Арендал - Мосс 4:0 Мосс - Флеккерёй 3:0 Эрн-Хортен - Мосс 3:1 Мосс - Нутодден 3:1

Результаты матчей

Фредрикстад
Мосс

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Старт
 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
Фредрикстад
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Согндаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Хёдд
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Рёуфосс
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Санднес
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Конгсвингер
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Мосс
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Осане
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мьёндален
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Скейд
 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Кристиансунд
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рёуфосс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Старт
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Санднес
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Брюне
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хёдд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Согндаль
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
КФУМ
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Скейд
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мьёндален
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Мосс
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Фредрикстад
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Осане
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Дьерв
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дьерв
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фредрикстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Осане
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хёдд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Старт
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Брюне
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Конгсвингер
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Рёуфосс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Санднес
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Скейд
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
КФУМ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Страннегорд Том 3
Ранхейм Солли Сиверт 2 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 2
Согндаль Тум Исаак 1 (1)
Дьерв Педру Самуэл 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Брюне Andreas Dybevik 2
Мьёндален Ольсен Мейнхард 2
Брюне Sigurd Groenli 2
Мосс Faites Makosso 2
Весь список
  • 74'
    Claudio Braga уходит с поля. Sebastian Pedersen выходит вместо него
  • 67'
    Tage Johansen уходит с поля. Stian Stray Molde выходит вместо него
  • Желтая карточка
    62'
    Tage Johansen получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    Haavard Aasheim получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    29'
    Гйесдал Хенрик получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Tage Johansen сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Riki Alba бьет в цель!
    • Желтая карточка
      9'
      Faites Makosso получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фредрикстад 1:1 Мосс онлайн

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