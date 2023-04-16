Тур: 2. Стадион: OBOS Idrettspark Nordre Aasen. Зрители: 924
0'
0:1
45' ГолIsak Gabriel Skotheim
60' Желтая карточкаБудусон Джонни
1:1
69' ГолDavid Hickson
89' Желтая карточкаХолланд-Тёссе Кьетил
90' Желтая карточкаSander Sundnes
90' Желтая карточкаSverre Oekland
90' Желтая карточкаUlrich Ness
90' Желтая карточкаHenning Toensberg Andresen
90'+7
Ход матча
45'
60'
69'
1:1
90'
90'
90'
39
Bendik
Rise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Hayder Altai
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Mirza Mulac
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
История личных встреч
Скейд
Хёдд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.5
|David Hickson
|1
|0.5
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Gabriel Skotheim
|1
|0.5
|Peder Neersveen
|0
|0
Карточки
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Torje Naustdal
|0
|1
|Ulrich Ness
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Henning Toensberg Andresen
|1
|0
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sverre Oekland
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Marius Svanberg Alm
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Sander Sundnes
|1
|0
Результаты матчей
Скейд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хёдд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Скейд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хёдд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
0
Скейд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хёдд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4
Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0 Скейд - Конгсвингер 4:0 Бранн - Скейд 3:0 Скейд - Старт 3:2 Брюне - Скейд 0:3 Скейд - Фредрикстад 3:3
Хёдд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1
Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0 Трефф - Хёдд 1:2 Волеренга-2 - Хёдд 0:7 Хёдд - Левангер 2:1 Фригг - Хёдд 0:3 Хёдд - Берум 0:0
Результаты матчей
Скейд
Хёдд
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Скейд
Хёдд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Старт
|Страннегорд Том
|3
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|2 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|2
|Согндаль
|Тум Исаак
|1 (1)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|1 (1)
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Брюне
|Andreas Dybevik
|2
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|2
|Брюне
|Sigurd Groenli
|2
|Мосс
|Faites Makosso
|2