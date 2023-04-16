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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 924
Скейд
1:1
Конец матча
Хёдд
0'
0:1
45' Гол
Isak Gabriel Skotheim
60' Желтая карточка
Будусон Джонни
1:1
69' Гол
David Hickson
89' Желтая карточка
Холланд-Тёссе Кьетил
90' Желтая карточка
Sander Sundnes
90' Желтая карточка
Sverre Oekland
90' Желтая карточка
Ulrich Ness
90' Желтая карточка
Henning Toensberg Andresen
90'+7
12
Видтун-Нильсен
Симен
5
Anders
Johansen
4
Стейринг
Пер-Магнус
3
Фло
Фредрик
11
David
Hickson
8
Мельхиор
Маркус
20
Fredrik
Vinje
39
Bendik
Rise
16
Эффьом
Максвелл
9
Будусон
Джонни
6
Erik
Nordengen
25
Андерсен
Маркус
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
4
Peder
Neersveen
14
Halvard
Urnes
20
Syver
Skundberg
Skeide
10
Isak
Gabriel
Skotheim
11
Torbjoern
Kallevaag
9
Скривен
Альфред
Скейд
4-3-3
Хёдд
3-4-2-1

История личных встреч

Скейд
Хёдд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ВД
1:2
ВД
1:0
ВД
2:1
ВД
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейринг Пер-Магнус 1 0.5
David Hickson 1 0.5
Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Gabriel Skotheim 1 0.5
Peder Neersveen 0 0

Карточки

Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Naustdal 0 1
Ulrich Ness 1 0
Будусон Джонни 1 0
Henning Toensberg Andresen 1 0
Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sverre Oekland 1 0
Peder Neersveen 1 0
Marius Svanberg Alm 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Sander Sundnes 1 0

Результаты матчей

Скейд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хёдд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Скейд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хёдд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
0
Скейд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Хёдд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4
Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0 Скейд - Конгсвингер 4:0 Бранн - Скейд 3:0 Скейд - Старт 3:2 Брюне - Скейд 0:3 Скейд - Фредрикстад 3:3
Хёдд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1
Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0 Трефф - Хёдд 1:2 Волеренга-2 - Хёдд 0:7 Хёдд - Левангер 2:1 Фригг - Хёдд 0:3 Хёдд - Берум 0:0

Результаты матчей

Скейд
Хёдд

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Скейд
Хёдд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Старт
 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
Фредрикстад
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Согндаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Хёдд
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Рёуфосс
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Санднес
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Конгсвингер
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Мосс
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Осане
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мьёндален
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Скейд
 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Кристиансунд
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рёуфосс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Старт
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Санднес
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Брюне
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хёдд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Согндаль
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
КФУМ
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Скейд
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мьёндален
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Мосс
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Фредрикстад
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Осане
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Дьерв
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дьерв
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фредрикстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Осане
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хёдд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Старт
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Брюне
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Конгсвингер
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Рёуфосс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Санднес
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Скейд
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
КФУМ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Страннегорд Том 3
Ранхейм Солли Сиверт 2 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 2
Согндаль Тум Исаак 1 (1)
Дьерв Педру Самуэл 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Брюне Andreas Dybevik 2
Мьёндален Ольсен Мейнхард 2
Брюне Sigurd Groenli 2
Мосс Faites Makosso 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Peder Nersveen сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Isak Gabriel Skotheim бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Скейд 1:1 Хёдд онлайн

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