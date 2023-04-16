  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 5500 Главный судья: Стефански Даниэль
Ракув
2:0
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
8' Желтая карточка
Ганоушек Марек
1:0
9' Пенальти
Иви Лопес
42' Желтая карточка
Милош Мато
63' Желтая карточка
Цыганик Андрей
73' Желтая карточка
Жиро Матеуш
82' Желтая карточка
Сварнас Стратос
2:0
90' Гол
Тудор Фран
90'+7
1
Ковачевич
Владан
4
Сварнас
Стратос
2
Петрашек
Томаш
24
Арсенич
Зоран
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
21
Гутковский
Владислав
26
Равас
Генрих
4
Жиро
Матеуш
5
Шота
Серафин
33
Кройцриглер
Мартин
7
Милош
Мато
25
Ганоушек
Марек
22
Dominik
Kun
14
Цыганик
Андрей
13
Ernest
Terpilowski
29
Зьявиньски
Лукаш
19
Павловски
Бартоломей
Ракув
3-4-2-1
Видзев Лодзь
3-4-3

История личных встреч

Ракув
Видзев Лодзь

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
0:0
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 9 (4) 0.32
Новак Бартош 9 0.32
Гутковский Владислав 7 (1) 0.25
Пясецки Фабиан 5 0.18
Кочергин Владислав 5 0.18
Сварнас Стратос 3 0.11
Вдовяк Матеуш 3 0.11
Салес Жеан Карлос 3 0.11
Тудор Фран 2 0.07
Кун Патрик 2 0.07
Сореску Деян 2 0.07
Петрашек Томаш 1 0.04
Цебуля Марчин 1 (1) 0.04
Рундич Милан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Длугош Виктор 0 0
Лидерман Бен 0 0
Чиж Шимон 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 8 (1) 0.29
Санчез Джорди 6 0.21
Dominik Kun 3 0.11
Хансен Кристоффер 3 0.11
Кройцриглер Мартин 3 (3) 0.11
Ernest Terpilowski 2 0.07
Липски Патрик 2 0.07
Ганоушек Марек 2 (1) 0.07
Данеляк Кароль 1 0.04
Милош Мато 1 0.04
Сыпек Якуб 1 0.04
Стемпиньски Мариуш 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Шота Серафин 0 0
Летневски Юлиуш 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 7 1
Арсенич Зоран 7 0
Папаниколау Яннис 6 0
Кун Патрик 3 1
Вдовяк Матеуш 4 0
Сварнас Стратос 4 0
Раковитан Богдан 4 0
Петрашек Томаш 2 1
Новак Бартош 3 0
Иви Лопес 3 0
Гутковский Владислав 3 0
Берггрен Густав 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Ковачевич Владан 2 0
Лидерман Бен 2 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Сореску Деян 1 0
Длугош Виктор 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчез Джорди 5 0
Жиро Матеуш 4 0
Ганоушек Марек 3 0
Dominik Kun 3 0
Шота Серафин 3 0
Летневски Юлиуш 3 0
Ernest Terpilowski 3 0
Милош Мато 2 0
Павловски Бартоломей 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Шеху Юлиан 2 0
Сыпек Якуб 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Нунеш Фабиу 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Зьявиньски Лукаш 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Видзев Лодзь
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

1
6
Ракув
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Видзев Лодзь
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
14

Волевые поражения

17
14
Ракув
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Видзев Лодзь
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
15

Волевые поражения

18
20

Голы по времени матча

Забито

34
15
13 В 1-м тайме 2
21 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
7
21%
0
0%
1-15
1
3%
2
13%
16-30
5
15%
0
0%
31-45
8
24%
1
7%
46-60
4
12%
2
13%
61-75
9
26%
10
67%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
5
38%
76-90

Забито

18
19
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
11%
4
21%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
5
28%
4
21%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
3
17%
6
32%
76-90

Пропущено

12
18
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
17%
4
22%
1-15
3
25%
3
17%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
1
8%
5
28%
76-90

Забито

52
34
21 В 1-м тайме 7
31 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 13
6 Не забивали 8
9
17%
4
12%
1-15
4
8%
2
6%
16-30
8
15%
1
3%
31-45
13
25%
5
15%
46-60
6
12%
6
18%
61-75
12
23%
16
47%
76-90

Пропущено

21
31
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
3
14%
5
16%
1-15
4
19%
6
19%
16-30
5
24%
5
16%
31-45
2
10%
1
3%
46-60
4
19%
4
13%
61-75
3
14%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3
Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Ракув - Олимпия Любляна 3:3 Ракув - Стяуа 4:1 Ракув - Карабах 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Андерлехт - Ракув 1:1 ПСВ - Ракув 4:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2
Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Видзев Лодзь - Медзь 1:0

Результаты матчей

Ракув
Видзев Лодзь

Точный счет

1:0
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
7
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
4
4 раза 14%
3
3 раза 11%
7
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Ракув
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
1.5
Больше Меньше
5
9
6
8
2.5
2
12
4
10
3.5
1
13
4.5
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
6
8
1.5
4
10
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
20
8
15
13
1.5
9
19
8
20
2.5
3
25
5
23
3.5
1
27
4.5
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 28 20 5 3 54 - 19 65
2.
Легия
 1:0 28 17 8 3 45 - 29 59
3.
Лех
 0:1 28 13 8 7 38 - 26 47
4.
Погонь Щецин
 28 13 8 7 43 - 39 47
5.
Варта Познань
 28 11 8 9 33 - 26 41
6.
Пяст
 28 11 6 11 30 - 27 39
7.
Краковия
 28 10 8 10 34 - 28 38
8.
Видзев Лодзь
 28 10 8 10 32 - 33 38
9.
Висла Плоцк
 28 10 6 12 37 - 36 36
10.
Сталь Мелец
 27 9 7 11 30 - 32 34
11.
Радомьяк Радом
 28 9 7 12 27 - 33 34
12.
Корона Кельце
 28 9 7 12 31 - 39 34
13.
Ягеллония
 28 7 12 9 38 - 37 33
14.
Гурник Забже
 28 8 8 12 35 - 40 32
15.
Заглембе Любин
 28 8 7 13 24 - 40 31
16.
Шлёнск
 28 7 10 11 26 - 38 31
17.
Лехия Гданьск
 28 7 5 16 25 - 44 26
18.
Медзь
 27 4 8 15 27 - 43 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 13 1 0 36 - 7 40
2.
Легия
 1:0 14 10 4 0 27 - 13 34
3.
Висла Плоцк
 14 8 3 3 20 - 10 27
4.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
5.
Лех
 0:1 14 7 2 5 20 - 14 23
6.
Ягеллония
 14 7 2 5 25 - 19 23
7.
Корона Кельце
 14 7 2 5 16 - 14 23
8.
Погонь Щецин
 13 6 4 3 20 - 18 22
9.
Пяст
 14 5 3 6 15 - 14 18
10.
Видзев Лодзь
 14 5 3 6 18 - 19 18
11.
Варта Познань
 14 4 6 4 18 - 15 18
12.
Шлёнск
 14 4 6 4 16 - 19 18
13.
Сталь Мелец
 13 4 5 4 14 - 12 17
14.
Лехия Гданьск
 14 4 4 6 12 - 17 16
15.
Радомьяк Радом
 14 4 3 7 13 - 17 15
16.
Медзь
 14 3 6 5 16 - 20 15
17.
Гурник Забже
 14 3 5 6 17 - 22 14
18.
Заглембе Любин
 15 2 5 8 9 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 14 7 4 3 18 - 12 25
2.
Легия
 1:0 14 7 4 3 18 - 16 25
3.
Погонь Щецин
 15 7 4 4 23 - 21 25
4.
Лех
 0:1 14 6 6 2 18 - 12 24
5.
Варта Познань
 14 7 2 5 15 - 11 23
6.
Пяст
 14 6 3 5 15 - 13 21
7.
Заглембе Любин
 13 6 2 5 15 - 20 20
8.
Видзев Лодзь
 14 5 5 4 14 - 14 20
9.
Радомьяк Радом
 14 5 4 5 14 - 16 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 14 5 2 7 16 - 20 17
12.
Краковия
 14 3 4 7 15 - 20 13
13.
Шлёнск
 14 3 4 7 10 - 19 13
14.
Корона Кельце
 14 2 5 7 15 - 25 11
15.
Лехия Гданьск
 14 3 1 10 13 - 27 10
16.
Ягеллония
 14 0 10 4 13 - 18 10
17.
Висла Плоцк
 14 2 3 9 17 - 26 9
18.
Медзь
 13 1 2 10 11 - 23 5
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Имас Хесус 12 (3)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Легия Жозуэ Филипе 10 (5)
Гурник Забже Новак Бартош 10 (4)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Ракув 2:0 Видзев Лодзь онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     