Тур: 28. Стадион: Stadion Rakow. Зрители: 5500 Главный судья: Стефански Даниэль
2:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаГаноушек Марек
1:0
9' ПенальтиИви Лопес
42' Желтая карточкаМилош Мато
63' Желтая карточкаЦыганик Андрей
73' Желтая карточкаЖиро Матеуш
82' Желтая карточкаСварнас Стратос
2:0
90' ГолТудор Фран
90'+7
Ход матча
9'
1:0
42'
63'
73'
82'
90'
2:0
27
Новак
Бартош
11
Иви
Лопес
26
Равас
Генрих
22
Dominik
Kun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Ракув
Видзев Лодзь
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|9 (4)
|0.32
|Новак Бартош
|9
|0.32
|Гутковский Владислав
|7 (1)
|0.25
|Пясецки Фабиан
|5
|0.18
|Кочергин Владислав
|5
|0.18
|Сварнас Стратос
|3
|0.11
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.11
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.11
|Тудор Фран
|2
|0.07
|Кун Патрик
|2
|0.07
|Сореску Деян
|2
|0.07
|Петрашек Томаш
|1
|0.04
|Цебуля Марчин
|1 (1)
|0.04
|Рундич Милан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|8 (1)
|0.29
|Санчез Джорди
|6
|0.21
|Dominik Kun
|3
|0.11
|Хансен Кристоффер
|3
|0.11
|Кройцриглер Мартин
|3 (3)
|0.11
|Ernest Terpilowski
|2
|0.07
|Липски Патрик
|2
|0.07
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.07
|Данеляк Кароль
|1
|0.04
|Милош Мато
|1
|0.04
|Сыпек Якуб
|1
|0.04
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
|Летневски Юлиуш
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|7
|1
|Арсенич Зоран
|7
|0
|Папаниколау Яннис
|6
|0
|Кун Патрик
|3
|1
|Вдовяк Матеуш
|4
|0
|Сварнас Стратос
|4
|0
|Раковитан Богдан
|4
|0
|Петрашек Томаш
|2
|1
|Новак Бартош
|3
|0
|Иви Лопес
|3
|0
|Гутковский Владислав
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Лидерман Бен
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчез Джорди
|5
|0
|Жиро Матеуш
|4
|0
|Ганоушек Марек
|3
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Ernest Terpilowski
|3
|0
|Милош Мато
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Шеху Юлиан
|2
|0
|Сыпек Якуб
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Нунеш Фабиу
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Зьявиньски Лукаш
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
14% (2)
7% (1)
Видзев Лодзь
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
1
6
Ракув
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Видзев Лодзь
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
14
Волевые поражения
17
14
Ракув
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (13)
39% (11)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (14)
21% (6)
29% (8)
Видзев Лодзь
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
15
Волевые поражения
18
20
Голы по времени матча
Забито
34
15
13 В 1-м тайме 2
21 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
7
21%
0
0%
1-15
1
3%
2
13%
16-30
5
15%
0
0%
31-45
8
24%
1
7%
46-60
4
12%
2
13%
61-75
9
26%
10
67%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
5
38%
76-90
Забито
18
19
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
11%
4
21%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
5%
31-45
5
28%
4
21%
46-60
2
11%
4
21%
61-75
3
17%
6
32%
76-90
Пропущено
12
18
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
17%
4
22%
1-15
3
25%
3
17%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
2
17%
3
17%
61-75
1
8%
5
28%
76-90
Забито
52
34
21 В 1-м тайме 7
31 Во 2-м тайме 27
18 Забивали первыми 13
6 Не забивали 8
9
17%
4
12%
1-15
4
8%
2
6%
16-30
8
15%
1
3%
31-45
13
25%
5
15%
46-60
6
12%
6
18%
61-75
12
23%
16
47%
76-90
Пропущено
21
31
12 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 16
3
14%
5
16%
1-15
4
19%
6
19%
16-30
5
24%
5
16%
31-45
2
10%
1
3%
46-60
4
19%
4
13%
61-75
3
14%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3
Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Ракув - Олимпия Любляна 3:3 Ракув - Стяуа 4:1 Ракув - Карабах 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Андерлехт - Ракув 1:1 ПСВ - Ракув 4:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2
Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1 Видзев Лодзь - Радомьяк Радом 1:3 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0 Видзев Лодзь - Медзь 1:0
Результаты матчей
Ракув
Видзев Лодзь
Точный счет
1:0
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
7
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
0
5 раз 18%
4
4 раза 14%
3
3 раза 11%
7
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Ракув
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
59
68
212
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
68
410
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
208
1513
919
820
325
523
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|20
|5
|3
|54 - 19
|65
|2.
|1:0
|28
|17
|8
|3
|45 - 29
|59
|3.
|0:1
|28
|13
|8
|7
|38 - 26
|47
|4.
|28
|13
|8
|7
|43 - 39
|47
|5.
|28
|11
|8
|9
|33 - 26
|41
|6.
|28
|11
|6
|11
|30 - 27
|39
|7.
|28
|10
|8
|10
|34 - 28
|38
|8.
|28
|10
|8
|10
|32 - 33
|38
|9.
|28
|10
|6
|12
|37 - 36
|36
|10.
|27
|9
|7
|11
|30 - 32
|34
|11.
|28
|9
|7
|12
|27 - 33
|34
|12.
|28
|9
|7
|12
|31 - 39
|34
|13.
|28
|7
|12
|9
|38 - 37
|33
|14.
|28
|8
|8
|12
|35 - 40
|32
|15.
|28
|8
|7
|13
|24 - 40
|31
|16.
|28
|7
|10
|11
|26 - 38
|31
|17.
|28
|7
|5
|16
|25 - 44
|26
|18.
|27
|4
|8
|15
|27 - 43
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|13
|1
|0
|36 - 7
|40
|2.
|1:0
|14
|10
|4
|0
|27 - 13
|34
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 10
|27
|4.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|5.
|0:1
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|6.
|14
|7
|2
|5
|25 - 19
|23
|7.
|14
|7
|2
|5
|16 - 14
|23
|8.
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|9.
|14
|5
|3
|6
|15 - 14
|18
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 19
|18
|11.
|14
|4
|6
|4
|18 - 15
|18
|12.
|14
|4
|6
|4
|16 - 19
|18
|13.
|13
|4
|5
|4
|14 - 12
|17
|14.
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|15.
|14
|4
|3
|7
|13 - 17
|15
|16.
|14
|3
|6
|5
|16 - 20
|15
|17.
|14
|3
|5
|6
|17 - 22
|14
|18.
|15
|2
|5
|8
|9 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|4
|3
|18 - 12
|25
|2.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|18 - 16
|25
|3.
|15
|7
|4
|4
|23 - 21
|25
|4.
|0:1
|14
|6
|6
|2
|18 - 12
|24
|5.
|14
|7
|2
|5
|15 - 11
|23
|6.
|14
|6
|3
|5
|15 - 13
|21
|7.
|13
|6
|2
|5
|15 - 20
|20
|8.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|14
|5
|2
|7
|16 - 20
|17
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|13.
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|13
|14.
|14
|2
|5
|7
|15 - 25
|11
|15.
|14
|3
|1
|10
|13 - 27
|10
|16.
|14
|0
|10
|4
|13 - 18
|10
|17.
|14
|2
|3
|9
|17 - 26
|9
|18.
|13
|1
|2
|10
|11 - 23
|5
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Имас Хесус
|12 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|10 (5)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|10 (4)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9