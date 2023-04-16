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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 3.
Утсиктенс
1:2
Конец матча
ГАИС
0'
0:1
17' Гол
Robin Frej
23' Желтая карточка
Брандт Йеспер
30' Желтая карточка
Фрайди Ричард
1:1
45' Гол
Erik Westermark
54' Желтая карточка
Robin Frej
56' Желтая карточка
Albin Skoglund
1:2
80' Гол
Линдберг Юлиус
90' Желтая карточка
Мартинссон Фредрик
90'+12
30
Хадая
Элиас
5
Мукийби
Рональд
13
Erik
Gunnarsson2
2
Wilhelm
Nilsson
4
Allan
Mohideen
7
Бом
Карл
22
Predrag
Randjelovic
II
8
Фальцетас
Александр
6
Erik
Westermark
10
Albin
Skoglund
9
Lucas
Hedlund
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
12
Robin
Frej
24
Filip
Beckman
2
Бинаку
Эгзон
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
11
Линдберг
Юлиус
19
Фрайди
Ричард
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
Утсиктенс
3-5-2
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Утсиктенс
ГАИС

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:2
ТМК
2:1
С
1:0
С
5:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Среднее время на гол

25
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
72

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Gunnarsson2 2 0.67
Allan Mohideen 1 0.33
Lucas Hedlund 1 0.33
Erik Westermark 1 0.33
Бом Карл 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдберг Юлиус 3 1
Gustav Lundgren 1 0.33
Хольмстрём Александр Аль 1 0.33
Robin Frej 1 0.33
Селик Мерван 0 0
Оберг Йоаким 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Albin Skoglund 3 0
Wilhelm Nilsson 2 0
Фальцетас Александр 1 0
Брандт Йеспер 1 0
Predrag Randjelovic II 1 0
Erik Westermark 1 0
Erik Gunnarsson2 1 0
Мартинссон Фредрик 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрайди Ричард 2 0
Селик Мерван 1 0
Бинаку Эгзон 1 0
Норен Аксель 1 0
Линдберг Юлиус 1 0
Robin Frej 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
ГАИС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
1
Утсиктенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
ГАИС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Утсиктенс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
ГАИС
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0
Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 Утсиктенс - ГАИС 0:2 Норрчёпинг - Утсиктенс 3:3 Гётеборг - Утсиктенс 3:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1
ГАИС
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
ГАИС - Браге 3:0 Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1
ГАИС - Хельсинборг 1:0 Утсиктенс - ГАИС 0:2 ГАИС - Гётеборг 2:1 ГАИС - Норрчёпинг 0:1 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6 ГАИС - Линдоме 1:0 Твоокер - ГАИС 0:0 ГАИС - Энгельхолмс 2:1

Результаты матчей

Утсиктенс
ГАИС

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
ГАИС
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Вестерос
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Сундсвалль
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Гефле
 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Утсиктенс
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Ландскруна
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Браге
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Эстерсунд
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Йёнчёпинг
 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Эргрюте
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Эребру
 3 0 2 1 0 - 2 2
13.
Сковде АИК
 3 0 1 2 3 - 6 1
14.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 6 1
15.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Хельсинборг
 3 0 0 3 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ГАИС
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Сундсвалль
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Ландскруна
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Утсиктенс
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Сковде АИК
 1 0 1 0 3 - 3 1
8.
Эргрюте
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эстерсунд
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вестерос
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Треллеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Сирианска Эскильстуна
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Браге
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Утсиктенс
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Гефле
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Сундсвалль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эстер
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Браге
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Эребру
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Эргрюте
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Йёнчёпинг
 1 0 1 0 3 - 3 1
11.
Эстерсунд
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Хельсинборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ландскруна
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Треллеборг
 1 0 0 1 2 - 5 0
16.
Сковде АИК
 2 0 0 2 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Вестермарк Йеспер 3
ГАИС Линдберг Юлиус 3
Йёнчёпинг Бук Робин 2 (1)
Утсиктенс Erik Gunnarsson2 2
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Albin Skoglund 3
Ландскруна Camil Jebara 1 1
Хельсинборг Хелльборг Адам 2
Эстерсунд Miroslav Mazur 2
ГАИС Фрайди Ричард 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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