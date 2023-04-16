Тур: 2. Стадион: Sparebanken Soer Arena.
2:0
Второй тайм: 66'
Ход матча
33'
49'
1:0
60'
14
Марес
Люк
99
Лане
Джек
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Лане ДжекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
-
-
27 Sander Svela
-
-
-
31 Deni Dashaev
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
- Нападающий
-
-
13 Marius Olsen
-
25 Isaac Annan
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Старт
Кристиансунд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лане Джек
|1
|0.5
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
Результаты матчей
Старт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кристиансунд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Старт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кристиансунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Старт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0
Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2 Старт - КФУМ 3:2 Рёуфосс - Старт 1:2 Старт - Стйордалс Блинк 3:1 Санднес - Старт 3:5
Кристиансунд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1
Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4
Результаты матчей
Старт
Кристиансунд
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Старт
Кристиансунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|0:3
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|3:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|2 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|2
|Согндаль
|Тум Исаак
|1 (1)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|1 (1)
|Ранхейм
|Ruben Kristensen Alte
|1 (1)
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Брюне
|Andreas Dybevik
|2
|Брюне
|Sigurd Groenli
|2
|Мосс
|Faites Makosso
|2
|Скейд
|Torje Naustdal
|1