Тур: 2. Стадион: Sparebanken Soer Arena. Зрители: 5621
4:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаНилсен Снорре
1:0
49' ГолЛане Джек
2:0
60' ГолСтраннегорд Том
3:0
84' ГолСтраннегорд Том
4:0
90' ГолСтраннегорд Том
90'+6
Ход матча
33'
60'
84'
90'
14
Марес
Люк
99
Лане
Джек
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Лане ДжекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
-
-
27 Sander Svela
-
-
-
31 Deni Dashaev
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мава МозесНападающий
- Нападающий
-
-
13 Marius Olsen
-
25 Isaac Annan
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Старт
Кристиансунд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страннегорд Том
|3
|1.5
|Лане Джек
|1
|0.5
|Марес Люк
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Sindre Osestad
|0
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
Результаты матчей
Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кристиансунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Старт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кристиансунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Старт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0
Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2 Старт - КФУМ 3:2 Рёуфосс - Старт 1:2 Старт - Стйордалс Блинк 3:1 Санднес - Старт 3:5
Кристиансунд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1
Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4
Результаты матчей
Старт
Кристиансунд
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Старт
Кристиансунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Старт
|Страннегорд Том
|3
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|2 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|2
|Согндаль
|Тум Исаак
|1 (1)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|1 (1)
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Брюне
|Andreas Dybevik
|2
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|2
|Брюне
|Sigurd Groenli
|2
|Мосс
|Faites Makosso
|2