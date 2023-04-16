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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 5621
Старт
4:0
Конец матча
Кристиансунд
0'
33' Желтая карточка
Нилсен Снорре
1:0
49' Гол
Лане Джек
2:0
60' Гол
Страннегорд Том
3:0
84' Гол
Страннегорд Том
4:0
90' Гол
Страннегорд Том
90'+6
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
28
Викстёль
Рольф
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
7
Дервискадич
Эмир
30
Fabian
Oestigaard
Ness
15
Робстад
Хенрик
99
Лане
Джек
40
Sindre
Osestad
1
Макдермот
Шон
19
Коли
Алиу
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
18
Ярл
Себастиан
23
Heine
Bruseth
6
Хопмарк
Андреас
8
Картум
Сандер
Эрик
15
Mikkel
Rakneberg
9
Стокке
Беньямин
7
Ертсен
Торгиль
Старт
3-5-2
Кристиансунд
5-3-2

История личных встреч

Старт
Кристиансунд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Т
1:2
Т
3:2
Т
1:1
Т
2:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страннегорд Том 3 1.5
Лане Джек 1 0.5
Марес Люк 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Sindre Osestad 0 0
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 1 0
Дервискадич Эмир 1 0
Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 1 0
Ярл Себастиан 1 0

Результаты матчей

Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кристиансунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Старт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кристиансунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Старт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кристиансунд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0
Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2 Старт - КФУМ 3:2 Рёуфосс - Старт 1:2 Старт - Стйордалс Блинк 3:1 Санднес - Старт 3:5
Кристиансунд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Левангер 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1
Ландскруна - Кристиансунд 0:1 Хонка - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 0:4 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Осане - Кристиансунд 2:5 Кристиансунд - Трефф 4:3 Кристиансунд - Браттвог 3:1 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Будё-Глимт - Кристиансунд 5:0 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Викинг - Кристиансунд 1:0 Одд - Кристиансунд 1:1 Кристиансунд - Русенборг 4:4

Результаты матчей

Старт
Кристиансунд

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Старт
Кристиансунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Старт
 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
Фредрикстад
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Согндаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Хёдд
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Рёуфосс
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Санднес
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Конгсвингер
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Мосс
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Осане
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мьёндален
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Скейд
 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Кристиансунд
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рёуфосс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Старт
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Санднес
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Брюне
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хёдд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Согндаль
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
КФУМ
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Скейд
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мьёндален
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Мосс
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Фредрикстад
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Осане
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Дьерв
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дьерв
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фредрикстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Осане
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хёдд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Старт
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Брюне
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Конгсвингер
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Рёуфосс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Санднес
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Скейд
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
КФУМ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Страннегорд Том 3
Ранхейм Солли Сиверт 2 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 2
Согндаль Тум Исаак 1 (1)
Дьерв Педру Самуэл 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Брюне Andreas Dybevik 2
Мьёндален Ольсен Мейнхард 2
Брюне Sigurd Groenli 2
Мосс Faites Makosso 2
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      33'
      Нилсен Снорре получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Старт 4:0 Кристиансунд онлайн

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