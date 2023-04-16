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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 2. Стадион: .
Конгсвингер
2:0
Второй тайм: 66'
Мьёндален
0'
1:0
30' Гол
Joacim Holtan
45' Желтая карточка
Овенстад Мартин
2:0
63' Гол
Eric Taylor

Ход матча

30'
Joacim Holtan
(Martin Tangen Vinjor)
1:0
45'
 
Овенстад Мартин
63'
Eric Taylor
(Герсон Ларс)
2:0
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Мьёндален
3.70
4.80
4.30
Все Коэффициенты
1
Стрёмберг
Август
21
Daniel
Lysgaard
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
2
Солнёрдал
Оскар
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
7
Eric
Taylor
16
Martin
Hellan
8
Моберг
Вегар
18
Joacim
Holtan
1
Thomas
Kinn
5
Эверби
Сиверт
4
Хансен
Адриан
Александер
23
Янсен
Квинт
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
27
Токстад
Кристоффер
10
Скистад
Эрик
Ставас
38
Sondre
Granaas
11
Ольсен
Мейнхард
20
Kristian
Lien
Конгсвингер
3-5-2
Мьёндален
4-1-4-1

История личных встреч

Конгсвингер
Мьёндален

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
4:1
К
0:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
5:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:1
А
2:2
А
2:0
А
2:0
А
2:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

21
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.38
1.08

Среднее время на гол

37
83

Всего голов

40
19

Голов в среднем за матч

2
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

45
94

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 2 1
Eric Taylor 1 0.5
Martin Tangen Vinjor 0 0
Холме Фредрик 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Hellan 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овенстад Мартин 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Ольсен Мейнхард 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мьёндален
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Конгсвингер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мьёндален
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1
Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0 Конгсвингер - Санднес 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Согндаль 0:0
Мьёндален
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3
Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0 КФУМ - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Санднес 4:1 Осане - Мьёндален 3:1

Результаты матчей

Конгсвингер
Мьёндален

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ранхейм
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Хёдд
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Старт
 2:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Согндаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Рёуфосс
 3:0 2 1 0 1 3 - 1 3
7.
Санднес
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Конгсвингер
 2:0 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Дьерв
 2:1 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Мосс
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Осане
 1:2 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мьёндален
 0:2 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
КФУМ
 0:3 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Кристиансунд
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Скейд
 0:1 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санднес
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Рёуфосс
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Конгсвингер
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Старт
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Брюне
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Согндаль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Хёдд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Фредрикстад
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
КФУМ
 0:3 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мьёндален
 0:2 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Мосс
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Скейд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Кристиансунд
 0:2 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Осане
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Дьерв
 2:1 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дьерв
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Хёдд
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Фредрикстад
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Осане
 1:2 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Старт
 2:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Мосс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Брюне
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Конгсвингер
 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Рёуфосс
 3:0 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Санднес
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Кристиансунд
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Мьёндален
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Скейд
 0:1 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
КФУМ
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Ранхейм Солли Сиверт 2 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 2
Согндаль Тум Исаак 1 (1)
Дьерв Педру Самуэл 1 (1)
Ранхейм Ruben Kristensen Alte 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Брюне Andreas Dybevik 2
Брюне Sigurd Groenli 2
Мосс Faites Makosso 2
Скейд Torje Naustdal 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    Герсон Ларс сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    63'
    Г О О О О Л - Eric Taylor бьет в цель!
  • 61'
    Скистад Эрик Ставас уходит с поля. Love Reuterswaerd выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    Овенстад Мартин получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Martin Tangen Vinjor сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Joacim Holtan бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Конгсвингер
Ничья
Мьёндален
3.70
4.80
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Конгсвингер 2:0 Мьёндален онлайн

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