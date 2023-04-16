Тур: 2. Стадион: Гьемселунд.
2:0
Второй тайм: 66'
Ход матча
30'
45'
63'
2:0
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
25 Oien Damhaug
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Янсен КвинтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
14 Keerat Singh
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Конгсвингер
Мьёндален
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
2.38
1.08
Среднее время на гол
37
83
Всего голов
40
19
Голов в среднем за матч
2
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
45
94
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|2
|1
|Eric Taylor
|1
|0.5
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Hellan
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Ольсен Мейнхард
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мьёндален
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Конгсвингер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мьёндален
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1
Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0 Конгсвингер - Санднес 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Согндаль 0:0
Мьёндален
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3
Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0 КФУМ - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Санднес 4:1 Осане - Мьёндален 3:1
Результаты матчей
Конгсвингер
Мьёндален
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|3:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|0:3
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|0:1
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:2
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|3:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|14.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Ранхейм
|Солли Сиверт
|2 (1)
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|2
|Согндаль
|Тум Исаак
|1 (1)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|1 (1)
|Ранхейм
|Ruben Kristensen Alte
|1 (1)
|Мьёндален
|Овенстад Мартин
|2
|Брюне
|Andreas Dybevik
|2
|Брюне
|Sigurd Groenli
|2
|Мосс
|Faites Makosso
|2
|Скейд
|Torje Naustdal
|1