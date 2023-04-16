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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 2. Стадион: . Зрители: 1925
Конгсвингер
2:0
Конец матча
Мьёндален
0'
1:0
30' Гол
Joacim Holtan
45' Желтая карточка
Овенстад Мартин
2:0
63' Гол
Eric Taylor
68' Желтая карточка
Ольсен Мейнхард
90'+6
1
Стрёмберг
Август
21
Daniel
Lysgaard
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
2
Солнёрдал
Оскар
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
7
Eric
Taylor
16
Martin
Hellan
8
Моберг
Вегар
18
Joacim
Holtan
1
Thomas
Kinn
5
Эверби
Сиверт
4
Хансен
Адриан
Александер
23
Янсен
Квинт
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
27
Токстад
Кристоффер
10
Скистад
Эрик
Ставас
38
Sondre
Granaas
11
Ольсен
Мейнхард
20
Kristian
Lien
Конгсвингер
3-5-2
Мьёндален
4-1-4-1

История личных встреч

Конгсвингер
Мьёндален

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
4:1
К
0:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
5:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:1
А
2:2
А
2:0
А
2:0
А
2:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

21
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

2.38
1.08

Среднее время на гол

37
83

Всего голов

40
19

Голов в среднем за матч

2
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

45
94

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 2 1
Eric Taylor 1 0.5
Герсон Ларс 0 0
Martin Tangen Vinjor 0 0
Холме Фредрик 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Hellan 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Овенстад Мартин 2 0
Ольсен Мейнхард 2 0
Токстад Кристоффер 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мьёндален
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Конгсвингер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мьёндален
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Конгсвингер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мьёндален
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1
Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Скейд - Конгсвингер 4:0 Конгсвингер - Санднес 3:1 Ранхейм - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Согндаль 0:0
Мьёндален
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Осане 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3
Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 ФК Флекрой - Мьёндален 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Мьёндален - Гроруд 5:0 Мьёндален - Хёнефосс 2:1 Стабек - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Гроруд 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Бранн 3:1 Фредрикстад - Мьёндален 2:1 Стйордалс Блинк - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Скейд 1:0 КФУМ - Мьёндален 3:0 Мьёндален - Санднес 4:1 Осане - Мьёндален 3:1

Результаты матчей

Конгсвингер
Мьёндален

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Старт
 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
Фредрикстад
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Согндаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Хёдд
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Рёуфосс
 2 1 0 1 4 - 1 3
7.
Санднес
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Конгсвингер
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Брюне
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Мосс
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Осане
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Мьёндален
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Скейд
 2 0 1 1 2 - 5 1
15.
КФУМ
 2 0 1 1 1 - 5 1
16.
Кристиансунд
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рёуфосс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Старт
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Санднес
 1 1 0 0 4 - 1 3
4.
Конгсвингер
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Брюне
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Хёдд
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Согндаль
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
КФУМ
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Скейд
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Мьёндален
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Мосс
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Фредрикстад
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Осане
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Дьерв
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дьерв
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Фредрикстад
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ранхейм
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Осане
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Мосс
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Хёдд
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Согндаль
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Старт
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Брюне
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Конгсвингер
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Рёуфосс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Санднес
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Мьёндален
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Скейд
 1 0 0 1 1 - 4 0
15.
Кристиансунд
 1 0 0 1 0 - 4 0
16.
КФУМ
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Страннегорд Том 3
Ранхейм Солли Сиверт 2 (1)
Конгсвингер Joacim Holtan 2
Согндаль Тум Исаак 1 (1)
Дьерв Педру Самуэл 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мьёндален Овенстад Мартин 2
Брюне Andreas Dybevik 2
Мьёндален Ольсен Мейнхард 2
Брюне Sigurd Groenli 2
Мосс Faites Makosso 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    Овенстад Мартин получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Martin Tangen Vinjor сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Joacim Holtan бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Конгсвингер 2:0 Мьёндален онлайн

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