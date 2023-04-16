Тур: 31. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Кут Дэвид
Прогноз на матч от Liveresult
24
Керер
Тило
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
11
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Ананг ДжозефВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Арсенал
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
116.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
24 матча
4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
30 матчей
6.7%
16.7%
76.6%
2 победы 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
16.7%
56.7%
26.6%
5 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
13.3%
16.7%
70%
4 победы 5 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.14
0.5
Среднее время на гол
78
180
Всего голов
35
33
Голов в среднем за матч
2.19
2.36
Среднее время на гол
41
38
Всего голов
51
41
Голов в среднем за матч
1.7
1.37
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
12
Больше 40%
Меньше 60%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
Среднее время на гол
52
65
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|4 (1)
|0.14
|Бенрахма Саид
|4 (3)
|0.14
|Антонио Майкл
|3
|0.1
|Скамакка Джанлука
|3
|0.1
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.07
|Райс Деклан
|2
|0.07
|Ингс Дэнни
|2
|0.07
|Зума Курт
|2
|0.07
|Соучек Томаш
|1
|0.03
|Форнальс Пабло
|1
|0.03
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Агер Наиф
|1
|0.03
|Керер Тило
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинелли Габриэл
|14
|0.47
|Сака Букайо
|12 (2)
|0.4
|Эдегор Мартин
|10
|0.33
|Жезус Габриэл
|8 (1)
|0.27
|Джака Гранит
|5
|0.17
|Нкетиа Эдди
|4
|0.13
|Нелсон Райс
|3
|0.1
|Парти Томас
|3
|0.1
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.1
|Троссар Леандро
|2
|0.07
|Уайт Бен
|2
|0.07
|Салиба Вильям
|2
|0.07
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|5
|0
|Цоуфал Владимир
|4
|0
|Керер Тило
|4
|0
|Пакета Лукас
|4
|0
|Агер Наиф
|3
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Даунс Флинн
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сака Букайо
|6
|0
|Уайт Бен
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Эдегор Мартин
|4
|0
|Жезус Габриэл
|4
|0
|Габриэль дос Сантос
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Зинченко Александр
|2
|0
|Парти Томас
|2
|0
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Рамсдейл Аарон
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Арсенал
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
7
Волевые поражения
6
4
Вест Хэм
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Арсенал
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
5
42
Вест Хэм
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
41% (12)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Арсенал
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Сухие победы
12
9
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
17
10
Волевые поражения
11
46
Голы по времени матча
Забито
20
27
11 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
0
0%
5
19%
1-15
6
30%
7
26%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
4
20%
1
4%
76-90
Пропущено
18
14
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
22%
2
14%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
4
22%
4
29%
76-90
Забито
7
43
3 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 29
3 Забивали первыми 9
23 Не забивали 16
0
0%
2
5%
1-15
1
14%
5
12%
16-30
2
29%
7
16%
31-45
1
14%
12
28%
46-60
3
43%
9
21%
61-75
0
0%
8
19%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
1
5%
1
6%
1-15
5
24%
3
18%
16-30
2
10%
2
12%
31-45
6
29%
4
24%
46-60
4
19%
5
29%
29%
61-75
3
14%
2
12%
76-90
Забито
27
70
14 В 1-м тайме 30
13 Во 2-м тайме 40
10 Забивали первыми 20
12 Не забивали 2
0
0%
7
10%
1-15
7
26%
12
17%
16-30
7
26%
11
16%
31-45
3
11%
18
26%
46-60
6
22%
13
19%
61-75
4
15%
9
13%
76-90
Пропущено
39
31
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 20
5
13%
3
10%
1-15
9
23%
3
10%
16-30
5
13%
5
16%
31-45
7
18%
5
16%
46-60
6
15%
9
29%
29%
61-75
7
18%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0
Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1
Арсенал
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1
Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2 Оксфорд Юнайтед - Арсенал 0:3 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Брайтон - Арсенал 2:4 Арсенал - Вест Хэм 3:1
Результаты матчей
Вест Хэм
Арсенал
Точный счет
0:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
3:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
4
4 раза 27%
1
2 раза 13%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:3
3 раза 20%
2:4
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
0
11 раз 38%
2
4 раза 14%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
3
8 раз 27%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
4
6 раз 20%
0
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
141
510
123
213
105
114
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
141
113
96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
282
623
219
227
1515
128
723
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|72 - 29
|73
|2.
|Заявка
|30
|22
|4
|4
|78 - 28
|70
|3.
|Заявка
|30
|15
|11
|4
|48 - 24
|56
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|44 - 37
|56
|5.
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|57 - 45
|53
|6.
|Заявка
|31
|15
|5
|11
|44 - 40
|50
|7.
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|54 - 37
|49
|8.
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|50 - 35
|44
|9.
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|47 - 42
|43
|10.
|Заявка
|30
|12
|6
|12
|42 - 41
|42
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|30 - 33
|39
|12.
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|31 - 40
|36
|13.
|Заявка
|31
|9
|7
|15
|26 - 42
|34
|14.
|Заявка
|31
|9
|6
|16
|31 - 59
|33
|15.
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|27 - 39
|30
|16.
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|39 - 54
|29
|17.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|24 - 46
|27
|18.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|24 - 54
|27
|19.
|Заявка
|31
|7
|4
|20
|41 - 55
|25
|20.
|Заявка
|31
|6
|5
|20
|24 - 53
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|50 - 15
|40
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|27 - 8
|36
|4.
|Заявка
|16
|11
|0
|5
|33 - 20
|33
|5.
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 11
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 19
|29
|7.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|29 - 16
|27
|9.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|10.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|15 - 19
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|17 - 14
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 21
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|14.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 24
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|14 - 20
|18
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 20
|12
|20.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|15 - 30
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|30 - 11
|35
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|28 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 15
|27
|4.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 23
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|21 - 20
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|8.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|17 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 26
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 40
|14
|13.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|14.
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|24 - 35
|13
|15.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|10 - 26
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|5 - 36
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|32 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|23 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|18 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (4)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|14 (6)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм - Арсенал
Исход игры
Вест Хэм
3% (4)
Ничья
6% (8)
Арсенал
91% (121)
Тотал 2.5
Больше
75.21% (88)
Меньше
24.79% (29)
Обе команды забьют
Да
76.92% (90)
Нет
23.08% (27)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
42.9% (57)
1:3 Арсенал
15% (20)
0:2 Арсенал
9.8% (13)
0:1 Арсенал
9.8% (13)
2:3 Арсенал
3% (4)
1:1 Ничья
2.3% (3)
2:1 Вест Хэм
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!