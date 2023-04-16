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Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 31-го тура Английской премьер-лиги "Вест Хэм" принимает лондонский "Арсенал". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!