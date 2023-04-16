Тур: 3. Стадион: Platinumcars Arena.
2:1
Второй тайм: 65'
0'
1:0
15' ГолСигурдссон Арнор
27' Желтая карточкаЛарссон Виктор
1:1
45' Гол в свои воротаЛунд Марко
2:1
47' ГолСигурдссон Арнор
Ход матча
15'
1:0
27'
45'
1:1
47'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
20
Daniel
Eid
19
Линн
Виктор
21
Сисей
Йеспер
22
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторПолузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Робак ЭмильНападающий
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Норрчёпинг
Вернаму
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
135
Бомбардиры внутри турнира
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сигурдссон Арнор
|3
|1
|Нюман Кристоффер
|1
|0.33
|Траустасон Арнор
|1
|0.33
|Линн Виктор
|1
|0.33
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
|Marcus Baggesen
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|Лунд Марко
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Сисей Йеспер
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бастос Марко
|1
|0
|Эрикссон Виктор
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Норрчёпинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вернаму
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Норрчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вернаму
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
0
Норрчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вернаму
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Норрчёпинг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АИК - Норрчёпинг 0:3 Норрчёпинг - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Норрчёпинг - Эстерсунд 0:0
Хеккен - Норрчёпинг 3:0 Гётеборг - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Утсиктенс 3:3 ГАИС - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Виборг 1:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Норрчёпинг - Вестерос 0:2 Норрчёпинг - Мотала 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:3 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Норрчёпинг - Кальмар 2:2
Вернаму
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1
Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2
Результаты матчей
Норрчёпинг
Вернаму
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Норрчёпинг
Вернаму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|15.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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|Хеккен
|Траоре Бени
|4
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|Норрчёпинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Мальмё
|Телин Исаак
|3
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|2 (1)
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|2
|Кальмар
|Хуммет Денис
|2
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|2
|АИК
|Хуссейн Билаль
|2
|Юргорден
|Зеттерстрем Якоб Видель
|1