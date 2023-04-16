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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 3. Стадион: .
Норрчёпинг
2:1
Второй тайм: 65'
Вернаму
0'
1:0
15' Гол
Сигурдссон Арнор
27' Желтая карточка
Ларссон Виктор
1:1
45' Гол в свои ворота
Лунд Марко
2:1
47' Гол
Сигурдссон Арнор

Ход матча

15'
Сигурдссон Арнор
1:0
27'
 
Ларссон Виктор
45'
1:1
Лунд Марко
47'
Сигурдссон Арнор
(Marcus Baggesen)
2:1
61'
Хазени Кристоффер
Линн Виктор
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Вернаму
3.80
4.90
4.90
Все Коэффициенты
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
24
Эрикссон
Антон
4
Лунд
Марко
3
Marcus
Baggesen
9
Траустасон
Арнор
19
Линн
Виктор
21
Сисей
Йеспер
8
Сигурдссон
Арнор
5
Нюман
Кристоффер
17
Шабани
Лаорент
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
9
Йоханссон
Оскар
22
Терн
Симон
18
Оливейра
Вендерсон
4
Evaldo
Neto
10
Зелькович
Айдин
14
Энгвалль
Густав
Норрчёпинг
4-3-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Норрчёпинг
Вернаму

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

А
1:1
А
2:0
К
3:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сигурдссон Арнор 3 1
Нюман Кристоффер 1 0.33
Траустасон Арнор 1 0.33
Линн Виктор 1 0.33
Эрикссон Антон 0 0
Хазени Кристоффер 0 0
Marcus Baggesen 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигурдссон Арнор 1 0
Лунд Марко 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Робак Эмиль 1 0
Сисей Йеспер 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастос Марко 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Ларссон Виктор 1 0

Результаты матчей

Норрчёпинг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Вернаму
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Норрчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вернаму
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
0
Норрчёпинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вернаму
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АИК - Норрчёпинг 0:3 Норрчёпинг - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Норрчёпинг - Эстерсунд 0:0
Хеккен - Норрчёпинг 3:0 Гётеборг - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Утсиктенс 3:3 ГАИС - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Виборг 1:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Норрчёпинг - Вестерос 0:2 Норрчёпинг - Мотала 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:3 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Норрчёпинг - Кальмар 2:2
Вернаму
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1
Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2

Результаты матчей

Норрчёпинг
Вернаму

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Норрчёпинг
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норрчёпинг
 2:1 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Кальмар
 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Юргорден
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Мьельбю
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 2 4
8.
Дегерфорс
 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Хальмстад
 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Вернаму
 1:2 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Хаммарбю
 0:2 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
АИК
 2:0 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Сириус
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норрчёпинг
 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Хаммарбю
 0:2 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Дегерфорс
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Юргорден
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Кальмар
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Хальмстад
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
АИК
 2:0 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Сириус
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Мьельбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Вернаму
 1:2 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норрчёпинг
 2:1 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Хеккен
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мьельбю
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Вернаму
 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сириус
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Юргорден
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эльфсборг
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
АИК
 2:0 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Дегерфорс
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Хальмстад
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Хаммарбю
 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
Норрчёпинг Сигурдссон Арнор 3
Мальмё Телин Исаак 3
Эльфсборг Ондрейка Якоб 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 2
Кальмар Хуммет Денис 2
Сириус Стенссон Даниэль 2
АИК Хуссейн Билаль 2
Юргорден Зеттерстрем Якоб Видель 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Виктор Линд уходит с поля. Хазени Кристоффер выходит вместо него
  • 47'
    Marcus Baggesen сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Сигурдссон Арнор бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Лунд Марко уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    27'
    Ларссон Виктор получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Вернаму
3.80
4.90
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Норрчёпинг 2:1 Вернаму онлайн

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