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Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 3. Стадион: . Зрители: 6516
ИФК Норрчепинг
2:1
Конец матча
Вернаму
0'
1:0
15' Гол
Сигурдссон Арнор
27' Желтая карточка
Ларссон Виктор
1:1
45' Гол в свои ворота
Лунд Марко
2:1
47' Гол
Сигурдссон Арнор
90' Желтая карточка
Ортмарк Якоб
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
90'+5

Ход матча

15'
Сигурдссон Арнор
1:0
27'
 
Ларссон Виктор
45'
1:1
Лунд Марко
47'
Сигурдссон Арнор
(Marcus Baggesen)
2:1
61'
Хазени Кристоффер
Линн Виктор
 
66'
 
Бастос Марко
Зелькович Айдин
68'
Ортмарк Якоб
Траустасон Арнор
 
74'
 
Hampus Naesstroem
Берг Виктор
75'
Каллей Яхья
Marcus Baggesen
 
76'
Гудьонсен Андри
Шабани Лаорент
 
85'
 
Jesper Dickman
Evaldo Neto
85'
 
Kenan Bilalovic
Терн Симон
90'
Ортмарк Якоб
 
90'
 
90'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 15
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 288 Количество передач 509
  • 36 Владение мячом, % 64
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
24
Эрикссон
Антон
4
Лунд
Марко
3
Marcus
Baggesen
9
Траустасон
Арнор
19
Линн
Виктор
21
Сисей
Йеспер
8
Сигурдссон
Арнор
5
Нюман
Кристоффер
17
Шабани
Лаорент
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
25
Эрикссон
Виктор
24
Грозданич
Эмин
3
Берг
Виктор
9
Йоханссон
Оскар
22
Терн
Симон
18
Оливейра
Вендерсон
4
Evaldo
Neto
10
Зелькович
Айдин
14
Энгвалль
Густав
ИФК Норрчепинг
4-3-3
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

ИФК Норрчепинг
Вернаму

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

А
1:1
А
2:0
К
3:1

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сигурдссон Арнор 3 1
Нюман Кристоффер 1 0.33
Траустасон Арнор 1 0.33
Линн Виктор 1 0.33
Marcus Baggesen 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Хазени Кристоффер 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ортмарк Якоб 1 0
Сигурдссон Арнор 1 0
Лунд Марко 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Робак Эмиль 1 0
Сисей Йеспер 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бастос Марко 1 0
Эрикссон Виктор 1 0
Ларссон Виктор 1 0

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вернаму
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вернаму
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
0
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вернаму
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
АИК - Норрчёпинг 0:3 Норрчёпинг - Сириус 1:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 1:2 Норрчёпинг - Эстерсунд 0:0
Хеккен - Норрчёпинг 3:0 Гётеборг - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Утсиктенс 3:3 ГАИС - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Виборг 1:2 Норрчёпинг - Силькеборг 2:3 Норрчёпинг - Вестерос 0:2 Норрчёпинг - Мотала 1:0 Хеккен - Норрчёпинг 3:3 Норрчёпинг - Юргорден 0:1 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - Норрчёпинг 1:3 Норрчёпинг - Кальмар 2:2
Вернаму
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Вернаму - Мьельбю 0:1 Гётеборг - Вернаму 0:1 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Хальмстад - Вернаму 1:1
Вернаму - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Вернаму 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Юргорден - Вернаму 1:4 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Ландскруна 2:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Вернаму - Норрчёпинг 1:1 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Мальмё - Вернаму 0:0 Вернаму - Мьельбю 2:1 Вернаму - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Вернаму 2:3 Вернаму - Хельсинборг 3:2

Результаты матчей

ИФК Норрчепинг
Вернаму

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ИФК Норрчепинг
Вернаму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Кальмар
 3 2 0 1 5 - 2 6
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 4 6
5.
Хальмстад
 1:0 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Мьельбю
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Эльфсборг
 3 1 1 1 5 - 2 4
8.
Юргорден
 0:1 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Дегерфорс
 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Вернаму
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Хаммарбю
 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
АИК
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
Сириус
 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Варберг БоИС
 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Броммапойкарна
 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хальмстад
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Хаммарбю
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Дегерфорс
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Юргорден
 0:1 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Кальмар
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Мальмё
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Хеккен
 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
АИК
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Мьельбю
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Сириус
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Броммапойкарна
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Вернаму
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ИФК Норрчепинг
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Хеккен
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мьельбю
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Мальмё
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Кальмар
 2 1 0 1 3 - 2 3
6.
Вернаму
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Варберг БоИС
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Сириус
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Эльфсборг
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Юргорден
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
11.
Дегерфорс
 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
АИК
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Гётеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
14.
Хальмстад
 1:0 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Хаммарбю
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Броммапойкарна
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Траоре Бени 4
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Мальмё Телин Исаак 3
Эльфсборг Ондрейка Якоб 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юргорден Шуллер Расмус 2
АИК Папаяннопулос Сотирис 2
Кальмар Хуммет Денис 2
Сириус Стенссон Даниэль 2
АИК Хуссейн Билаль 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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