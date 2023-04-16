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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Бадштюбнер Флориан
Вердер
0:0
Перерыв
Фрайбург
0'
11' Желтая карточка
Гросс Кристиан
13' Желтая карточка
Доан Рицу
31' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
42' Желтая карточка
Шаллаи Роланд

Ход матча

11'
Гросс Кристиан
 
13'
 
Доан Рицу
31'
 
Эггештайн Максимилиан
42'
 
Шаллаи Роланд

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 126
Вердер 27% (34)
X 36.5% (46)
Фрайбург 36.5% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Фрайбург
3.25
3.56
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Павленка
Иржи
4
Штарк
Никлас
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
36
Гросс
Кристиан
6
Стаге
Йенс
3
Юнг
Антони
17
Филипп
Максимилиан
7
Дукш
Марвин
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
22
Шаллаи
Роланд
9
Хёлер
Лукас
Вердер
3-5-2
Фрайбург
4-4-2

История личных встреч

Вердер
Фрайбург

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

26 матчей

50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:0
К
3:2
Б
0:0
Б
2:5
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:3
Б
1:2
Б
2:2
Б
5:3
ТМС
3:4
Б
1:3
Б
2:1
ТМС
1:2
Б
4:0
Б
0:6

Голы

Всего голов

22
29

Голов в среднем за матч

1.83
2.07

Среднее время на гол

49
43

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.29
1.33

Среднее время на гол

70
67

Всего голов

40
45

Голов в среднем за матч

1.54
1.73

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

58
52

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 16 (5) 0.57
Дукш Марвин 8 0.29
Стаге Йенс 3 0.11
Юнг Антони 2 0.07
Биттенкорт Леонардо 2 0.07
Пипер Амос 2 0.07
Бёрк Оливер 2 0.07
Шмидт Никлас 2 0.07
Вайзер Митчелл 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Гросс Кристиан 1 0.04
Бьюкенен Ли 1 0.04
Шмид Романо 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 13 (6) 0.46
Грегорич Михаэль 8 0.29
Доан Рицу 4 0.14
Гинтер Маттиас 3 0.11
Хёлер Лукас 3 0.11
Кюблер Лукас 2 0.07
Кьере Даниэль-Кофи 2 0.07
Эггештайн Максимилиан 1 0.04
Чон У-Ён II 1 0.04
Линхарт Филипп 1 0.04
Шаде Кевин 1 0.04
Гюнтер Кристиан 0 0
Кайтель Янник 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Хёфлер Николас 0 0
Вайсхаупт Ноа 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 8 0
Биттенкорт Леонардо 7 0
Штарк Никлас 7 0
Фридль Марко 5 1
Вайзер Митчелл 6 0
Гросс Кристиан 4 0
Фюллькруг Никлас 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Дукш Марвин 3 0
Стаге Йенс 2 0
Шмид Романо 2 0
Груев Илия 2 0
Юнг Антони 1 0
Велькович Милош 1 0
Агу Феликс 1 0
Ole Werner 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 8 0
Грегорич Михаэль 5 0
Гюнтер Кристиан 5 0
Эггештайн Максимилиан 5 0
Шаллаи Роланд 5 0
Сильдиллия Килианн 3 1
Кристиан Штрайх 2 1
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Доан Рицу 3 0
Кайтель Янник 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кьере Даниэль-Кофи 2 0
Чон У-Ён II 2 0
Петерсен Нильс 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Грифо Винченцо 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Вердер
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Фрайбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

10
5
Вердер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Фрайбург
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

16
21
Вердер
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Фрайбург
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
48% (13)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

21
6

Волевые поражения

26
26

Голы по времени матча

Забито

22
17
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
6
27%
1
6%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
2
9%
6
35%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
7
32%
2
12%
76-90

Пропущено

24
24
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
2
8%
2
8%
1-15
1
4%
3
13%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
5
21%
7
29%
29%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
5
21%
6
25%
76-90

Забито

21
22
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 10
15 Не забивали 15
2
10%
5
23%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
1
5%
6
27%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
12
57%
4
18%
76-90

Пропущено

27
12
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
4
15%
0
0%
1-15
6
22%
2
17%
16-30
3
11%
1
8%
31-45
6
22%
3
25%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
7
26%
5
42%
76-90

Забито

43
39
19 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 16
4 Не забивали 6
8
19%
6
15%
1-15
9
21%
4
10%
16-30
2
5%
6
15%
31-45
3
7%
12
31%
46-60
2
5%
5
13%
61-75
19
44%
6
15%
76-90

Пропущено

51
36
22 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 8
23 Не пропускали 17
6
12%
2
6%
1-15
7
14%
5
14%
16-30
9
18%
4
11%
31-45
11
22%
10
28%
46-60
6
12%
4
11%
61-75
12
24%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3
Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0 Хислингер - Вердер 1:3 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Бавария - Вердер 6:1 Вердер - Шальке 04 2:1
Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1
Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2

Результаты матчей

Вердер
Фрайбург

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 37%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Вердер
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
7
7
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
21
6
14
13
1.5
12
15
4
23
2.5
4
23
1
26
3.5
2
25
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 28 17 8 3 78 - 30 59
2.
Боруссия Д
 Заявка 28 18 3 7 62 - 39 57
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 28 15 6 7 53 - 35 51
4.
Унион Берлин
 Заявка 27 15 6 6 42 - 30 51
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 28 13 9 6 39 - 36 48
6.
Байер Л
 Заявка 27 13 4 10 51 - 41 43
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 28 11 9 8 49 - 41 42
8.
Майнц
 Заявка 28 11 9 8 46 - 39 42
9.
Вольфсбург
 Заявка 27 10 9 8 46 - 36 39
10.
Боруссия М
 Заявка 28 9 9 10 43 - 45 36
11.
Вердер
 0:0 Заявка 28 9 6 13 42 - 52 33
12.
Кёльн
 Заявка 28 7 11 10 37 - 46 32
13.
Хоффенхайм
 Заявка 28 8 5 15 38 - 47 29
14.
Аугсбург
 Заявка 28 8 5 15 37 - 53 29
15.
Бохум
 Заявка 27 8 2 17 30 - 60 26
16.
Штутгарт
 Заявка 28 5 9 14 35 - 50 24
17.
Шальке 04
 Заявка 28 5 9 14 26 - 52 24
18.
Герта
 Заявка 28 5 7 16 33 - 55 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 13 11 1 1 38 - 13 34
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 10 2 2 31 - 15 32
3.
Бавария
 Заявка 14 9 5 0 44 - 14 32
4.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
5.
Фрайбург
 0:0 Заявка 14 8 4 2 22 - 12 28
6.
Боруссия М
 Заявка 14 8 3 3 29 - 17 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 7 4 3 29 - 16 25
8.
Байер Л
 Заявка 14 7 2 5 30 - 19 23
9.
Майнц
 Заявка 14 5 6 3 25 - 17 21
10.
Кёльн
 Заявка 14 5 5 4 22 - 15 20
11.
Бохум
 Заявка 13 6 1 6 20 - 24 19
12.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
13.
Аугсбург
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
14.
Вердер
 0:0 Заявка 15 5 2 8 23 - 23 17
15.
Герта
 Заявка 14 4 5 5 19 - 21 17
16.
Хоффенхайм
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
17.
Штутгарт
 Заявка 14 4 4 6 19 - 19 16
18.
Шальке 04
 Заявка 15 4 4 7 19 - 33 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 14 8 3 3 34 - 16 27
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 2 6 24 - 26 23
3.
Вольфсбург
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
4.
Майнц
 Заявка 14 6 3 5 21 - 22 21
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
7.
Фрайбург
 0:0 Заявка 14 5 5 4 17 - 24 20
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 5 4 5 22 - 20 19
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 4 5 5 20 - 25 17
10.
Вердер
 0:0 Заявка 13 4 4 5 19 - 29 16
11.
Хоффенхайм
 Заявка 14 3 3 8 18 - 24 12
12.
Кёльн
 Заявка 14 2 6 6 15 - 31 12
13.
Аугсбург
 Заявка 14 3 2 9 23 - 33 11
14.
Боруссия М
 Заявка 14 1 6 7 14 - 28 9
15.
Шальке 04
 Заявка 13 1 5 7 7 - 19 8
16.
Штутгарт
 Заявка 14 1 5 8 16 - 31 8
17.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
18.
Герта
 Заявка 14 1 2 11 14 - 34 5
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Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Весь список
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    Прогнозы 126
    Вердер 27% (34)
    X 36.5% (46)
    Фрайбург 36.5% (46)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Фрайбург
    3.25
    3.56
    3.30
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 0:0 Фрайбург

    Исход игры
    Вердер
    27% (34)
    Ничья
    36.5% (46)
    Фрайбург
    36.5% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (64)
    Меньше
    46.67% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    85.83% (103)
    Нет
    14.17% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (39)
    1:2 Фрайбург
    27% (34)
    2:1 Вердер
    15.1% (19)
    1:0 Вердер
    6.3% (8)
    2:2 Ничья
    5.6% (7)
    0:1 Фрайбург
    4% (5)
    2:0 Вердер
    1.6% (2)
    0:2 Фрайбург
    1.6% (2)
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    Вердер
    Фрайбург
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