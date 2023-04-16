Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Илия Груев выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

90' Петерсен Нильс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Матч возобновлен

87' Флеккен Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Удар от ворот произведет Фрайбург

85' Эрен Динкчи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Шмидт Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Тактическая замена. Филипп Максимилиан уходит с поля и его заменяет Эрен Динкчи

82' Грифо Винченцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Матч возобновится спорным мячом

81' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

80' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Матч возобновлен

78' Хёфлер Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Илия Груев выиграл воздушное противоборство у Хёфлер Николас

76' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

76' Биттенкорт Леонардо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Удар от ворот произведет Вердер

75' Тактическая замена. Гросс Кристиан уходит с поля и его заменяет Илия Груев

73' Штарк Никлас получил желтую карточку от судьи

71' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

69' Удар от ворот произведет Фрайбург

69' Филипп Максимилиан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

69' Юнг Антони из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Команда Фрайбург сравняла счет! Игра продолжается!

67' Г О О О О Л - Шаллаи Роланд правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

67' Матч возобновлен

65' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

64' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Штарк Никлас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

62' Дукш Марвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Оооо... вот это был удар! Филипп Максимилиан должен был забить с этой позиции.

61' Филипп Максимилиан бьет ударом через себя, но Марк Флеккен блокирует удар!

61' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Дукш Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Гюнтер Кристиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Сегодняшная посещаемость составляет 42100 болельщиков

55' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Биттенкорт Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Хёлер Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Биттенкорт Леонардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Кюблер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля