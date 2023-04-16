Тур: 28. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Зрители: 42100 Главный судья: Бадштюбнер Флориан
0'
11' Желтая карточкаГросс Кристиан
13' Желтая карточкаДоан Рицу
31' Желтая карточкаЭггештайн Максимилиан
42' Желтая карточкаШаллаи Роланд
1:0
46' ГолФилипп Максимилиан
1:1
67' ГолШаллаи Роланд
1:2
71' ГолХёлер Лукас
73' Желтая карточкаШтарк Никлас
90'+7
Бонусы букмекеров
Ход матча
11'
13'
42'
46'
67'
1:1
71'
1:2
73'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.55 Победа "Фрайбурга"
-
32
Фридль
Марко
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Бьюкенен ЛиПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Шмидт КеннетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Чон У-Ён IIПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вердер
Фрайбург
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
26 матчей
50%
30.8%
19.2%
13 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
29
Голов в среднем за матч
1.83
2.07
Среднее время на гол
49
43
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.29
1.33
Среднее время на гол
70
67
Всего голов
40
45
Голов в среднем за матч
1.54
1.73
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
58
52
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|0.57
|Дукш Марвин
|8
|0.29
|Стаге Йенс
|3
|0.11
|Юнг Антони
|2
|0.07
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.07
|Пипер Амос
|2
|0.07
|Бёрк Оливер
|2
|0.07
|Шмидт Никлас
|2
|0.07
|Вайзер Митчелл
|1
|0.04
|Велькович Милош
|1
|0.04
|Гросс Кристиан
|1
|0.04
|Филипп Максимилиан
|1
|0.04
|Бьюкенен Ли
|1
|0.04
|Шмид Романо
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|13 (6)
|0.46
|Грегорич Михаэль
|8
|0.29
|Доан Рицу
|4
|0.14
|Хёлер Лукас
|4
|0.14
|Гинтер Маттиас
|3
|0.11
|Кюблер Лукас
|2
|0.07
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0.07
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.04
|Шаллаи Роланд
|1
|0.04
|Чон У-Ён II
|1
|0.04
|Линхарт Филипп
|1
|0.04
|Шаде Кевин
|1
|0.04
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Кайтель Янник
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
|Хёфлер Николас
|0
|0
|Вайсхаупт Ноа
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штарк Никлас
|8
|0
|Пипер Амос
|8
|0
|Биттенкорт Леонардо
|7
|0
|Фридль Марко
|5
|1
|Вайзер Митчелл
|6
|0
|Гросс Кристиан
|4
|0
|Фюллькруг Никлас
|4
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Дукш Марвин
|3
|0
|Стаге Йенс
|2
|0
|Шмид Романо
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Велькович Милош
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Ole Werner
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|8
|0
|Грегорич Михаэль
|5
|0
|Гюнтер Кристиан
|5
|0
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Шаллаи Роланд
|5
|0
|Сильдиллия Килианн
|3
|1
|Кристиан Штрайх
|2
|1
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Доан Рицу
|3
|0
|Кайтель Янник
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кьере Даниэль-Кофи
|2
|0
|Чон У-Ён II
|2
|0
|Петерсен Нильс
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Грифо Винченцо
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Фрайбург
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
11
5
Вердер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Фрайбург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
16
21
Вердер
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
57% (16)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Фрайбург
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (5)
50% (14)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
21
7
Волевые поражения
27
26
Голы по времени матча
Забито
23
19
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
6
26%
1
5%
1-15
5
22%
1
5%
16-30
1
4%
3
16%
31-45
3
13%
6
32%
46-60
1
4%
6
32%
61-75
7
30%
2
11%
76-90
Пропущено
26
25
9 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
2
8%
2
8%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
6
23%
3
12%
31-45
5
19%
8
32%
46-60
7
27%
3
12%
61-75
5
19%
6
24%
76-90
Забито
21
22
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 10
16 Не забивали 16
2
10%
5
23%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
1
5%
6
27%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
12
57%
4
18%
76-90
Пропущено
27
12
13 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
4
15%
0
0%
1-15
6
22%
2
17%
16-30
3
11%
1
8%
31-45
6
22%
3
25%
46-60
1
4%
1
8%
61-75
7
26%
5
42%
76-90
Забито
44
41
19 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 16
4 Не забивали 6
8
18%
6
15%
1-15
9
20%
4
10%
16-30
2
5%
6
15%
31-45
4
9%
12
29%
29%
46-60
2
5%
7
17%
61-75
19
43%
6
15%
76-90
Пропущено
53
37
22 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 18
6
11%
2
5%
1-15
7
13%
5
14%
16-30
9
17%
4
11%
31-45
11
21%
11
30%
30%
46-60
8
15%
4
11%
61-75
12
23%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Майнц - Вердер 2:2 Вердер - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3
Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0 Хислингер - Вердер 1:3 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Бавария - Вердер 6:1 Вердер - Шальке 04 2:1
Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 1:1 Майнц - Фрайбург 1:1
Фрайбург - Ювентус 0:2 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Ювентус - Фрайбург 1:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Байер Л 1:1 Бохум - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Зандхаузен - Фрайбург 0:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Фрайбург - Гамбург 6:2 Фрайбург - Базель 3:2 Фрайбург - Янг Бойз 1:1 Фрайбург - Карлсруэ 3:2
Результаты матчей
Вердер
Фрайбург
Точный счет
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 36%
1
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
2
9 раз 32%
1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Вердер
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
122
78
77
312
212
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
104
76
68
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
226
1414
1315
424
424
127
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|78 - 30
|59
|2.
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|62 - 39
|57
|3.
|0:0 Заявка
|28
|15
|7
|6
|42 - 30
|52
|4.
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 35
|51
|5.
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|41 - 37
|50
|6.
|Заявка
|27
|13
|4
|10
|51 - 41
|43
|7.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|49 - 41
|42
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|46 - 39
|42
|9.
|Заявка
|27
|10
|9
|8
|46 - 36
|39
|10.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|43 - 45
|36
|11.
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|43 - 54
|32
|12.
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|37 - 46
|32
|13.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|38 - 47
|29
|14.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|37 - 53
|29
|15.
|0:0 Заявка
|28
|8
|3
|17
|30 - 60
|27
|16.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|35 - 50
|24
|17.
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|26 - 52
|24
|18.
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|33 - 55
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|38 - 13
|34
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|31 - 15
|32
|3.
|Заявка
|14
|9
|5
|0
|44 - 14
|32
|4.
|0:0 Заявка
|14
|9
|5
|0
|24 - 8
|32
|5.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|22 - 12
|28
|6.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 17
|27
|7.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|29 - 16
|25
|8.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|30 - 19
|23
|9.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 17
|21
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 15
|20
|11.
|0:0 Заявка
|13
|6
|1
|6
|20 - 24
|19
|12.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 21
|17
|15.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 19
|16
|17.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|18.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 33
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|34 - 16
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|24 - 26
|23
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 25
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 14
|21
|5.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|7.
|0:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|22 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 25
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 29
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|18 - 24
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|15 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|23 - 33
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 28
|9
|15.
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|10 - 36
|8
|16.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|7 - 19
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|16 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|14 - 34
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.55 Победа "Фрайбурга"
-