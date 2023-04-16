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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Мехелен
1:1
Конец матча
Гент
0'
38' Желтая карточка
Верстрате Биргер
0:1
42' Гол
Самуаз Матисс
1:1
45' Гол
Воутерс Дрис
90' Желтая карточка
Самуаз Матисс
90'+4
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
27
Бейтс
Дэвид
18
Ван
Хоренбек
Алек
4
Воутерс
Дрис
66
Верстрате
Биргер
14
Лавале
Димитри
23
Enock
Agyei
7
Хайреманс
Джеффри
11
Сторм
Никола
1
Нарди
Поль
25
Фортуна
Нуриу
4
Пёнтковски
Камиль
2
Окуму
Джозеф
14
Кастро-Монтес
Алессио
18
Самуаз
Матисс
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
7
Хон
Хён-Сок
11
Кейперс
Уго
34
Тиссудали
Тарик
Мехелен
4-3-3
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Мехелен
Гент

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

23 матча

26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
1:0
ПДА
4:3
ПДА
2:0
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
3:0
К
1:2
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ЛП
3:0
ЛП
2:0
ЛП
2:0
К
1:0
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
0.85

Среднее время на гол

69
106

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.85
1.2

Среднее время на гол

48
75

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.61
1

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайреманс Джеффри 9 (1) 0.28
Схоофс Роб 5 0.16
Нгой Жульен 5 (1) 0.16
Сторм Никола 4 0.13
Да Крус Алессио 3 0.09
Уолш Сэнди 2 0.06
Ванлерберге Йорди 2 (1) 0.06
Верстрате Биргер 2 0.06
Пейре Тибо 2 0.06
Milan Robberechts 2 0.06
Мрабти Керим 1 0.03
Воутерс Дрис 1 0.03
Бейтс Дэвид 1 0.03
Маледе Йонас 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 19 (4) 0.58
Орбан Гифт 9 0.27
Хон Хён-Сок 5 0.15
Депуатр Лоран 5 0.15
Торунарига Джордан 3 (1) 0.09
Салах Ибрагим 3 0.09
Кумс Свен 2 0.06
Юльсагер Эндрю 2 0.06
Самуаз Матисс 2 0.06
Де Сар Жюльен 2 0.06
Лемайич Дарко 2 0.06
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.03
Кастро-Монтес Алессио 1 0.03
Окуму Джозеф 1 0.03
Марре Сулейман 1 0.03
Тиссудали Тарик 1 0.03
Фортуна Нуриу 1 0.03
Нгадеу Майкл 1 0.03
Фофанан Малик 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 5 1
Бейтс Дэвид 5 1
Болинголи-Мбомбо Боли 6 0
Ван Хеке Яннес 6 0
Схоофс Роб 4 1
Лавале Димитри 4 1
Да Крус Алессио 3 1
Уолш Сэнди 4 0
Ванлерберге Йорди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Ван Хоренбек Алек 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Воутерс Дрис 2 0
Нгой Жульен 2 0
Frederic Soelle Soelle 2 0
Бейкер Лукас 1 0
Швед Марьян 1 0
Iebe Swers 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Jorge Hernandez1 1 0
Ngal Ayel Mukau 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгадеу Майкл 7 1
Кастро-Монтес Алессио 5 0
Годо Бруно 4 0
Де Сар Жюльен 4 0
Марре Сулейман 4 0
Кумс Свен 2 1
Окуму Джозеф 1 1
Фортуна Нуриу 2 0
Лемайич Дарко 2 0
Овусу Элиша 2 0
Орбан Гифт 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Нарди Поль 1 0
Салах Ибрагим 1 0
Кейперс Уго 1 0
Хёуге Йенс 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Пёнтковски Камиль 1 0
Самуаз Матисс 1 0

Результаты матчей

Мехелен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Гент
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

10
9
Мехелен
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
7% (1)
20% (3)
Гент
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

33
9

Волевые поражения

6
19
Мехелен
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
19% (6)
26% (8)
Гент
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

42
12

Волевые поражения

16
28

Голы по времени матча

Забито

27
35
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
2
7%
1
3%
1-15
6
22%
6
17%
16-30
6
22%
8
23%
31-45
2
7%
7
20%
46-60
6
22%
9
26%
61-75
5
19%
4
11%
76-90

Пропущено

27
21
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
5
19%
4
19%
46-60
10
37%
5
24%
61-75
2
7%
5
24%
76-90

Забито

12
25
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 18
3
25%
5
20%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
25%
4
16%
31-45
3
25%
4
16%
46-60
1
8%
6
24%
61-75
2
17%
5
20%
76-90

Пропущено

34
16
14 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
5
15%
4
25%
1-15
2
6%
3
19%
16-30
7
21%
1
6%
31-45
7
21%
1
6%
46-60
5
15%
2
13%
61-75
8
24%
5
31%
76-90

Забито

39
60
20 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 19
10 Не забивали 6
5
13%
6
10%
1-15
6
15%
7
12%
16-30
9
23%
12
20%
31-45
5
13%
11
18%
46-60
7
18%
15
25%
61-75
7
18%
9
15%
76-90

Пропущено

61
37
24 В 1-м тайме 15
37 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 20
6
10%
7
19%
1-15
6
10%
4
11%
16-30
12
20%
4
11%
31-45
12
20%
5
14%
46-60
15
25%
7
19%
61-75
10
16%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1
Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Вестерло - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Стандард - Мехелен 2:0 Мехелен - Остенде 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0
Гент
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0
Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Антверпен - Гент 2:0

Результаты матчей

Мехелен
Гент

Точный счет

2:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
2:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
9 раз 28%
1
7 раз 22%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
10
6
1.5
10
6
3
13
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
4
2
13
1.5
9
7
1
14
2.5
7
9
1
14
3.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
26
6
12
19
1.5
19
13
4
27
2.5
10
22
2
29
3.5
4
28
1
30
4.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 33 23 5 5 76 - 35 74
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 32 21 6 5 64 - 38 69
3.
Антверпен
 32 20 6 6 57 - 26 66
4.
Гент
 1:1 33 16 8 9 63 - 36 56
5.
Брюгге
 33 15 11 7 54 - 36 56
6.
Стандард
 33 16 7 10 56 - 42 55
7.
Вестерло
 33 14 8 11 60 - 52 50
8.
Шарлеруа
 32 14 5 13 44 - 45 47
9.
Серкль Брюгге
 33 12 11 10 47 - 44 47
10.
Андерлехт
 33 13 7 13 47 - 43 46
11.
АХ Лёвен
 33 12 9 12 53 - 46 45
12.
Сент-Трейден
 33 11 9 13 37 - 39 42
13.
Мехелен
 1:1 32 9 7 16 41 - 62 34
14.
Кортрейк
 32 8 7 17 35 - 56 31
15.
Эйпен
 33 7 7 19 40 - 68 28
16.
Зульте-Варегем
 33 6 9 18 48 - 75 27
17.
Остенде
 33 6 6 21 35 - 75 24
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 17 14 1 2 44 - 15 43
2.
Антверпен
 16 12 2 2 35 - 11 38
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
4.
Стандард
 17 10 3 4 34 - 17 33
5.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
6.
Гент
 1:1 16 9 4 3 27 - 14 31
7.
Серкль Брюгге
 17 8 7 2 31 - 18 31
8.
Вестерло
 17 8 4 5 40 - 26 28
9.
Мехелен
 1:1 17 7 6 4 29 - 27 27
10.
АХ Лёвен
 16 6 5 5 26 - 22 23
11.
Шарлеруа
 15 7 1 7 22 - 20 22
12.
Андерлехт
 16 6 4 6 25 - 20 22
13.
Сент-Трейден
 16 6 4 6 20 - 18 22
14.
Кортрейк
 16 4 5 7 14 - 25 17
15.
Остенде
 17 5 1 11 18 - 33 16
16.
Эйпен
 17 4 4 9 22 - 33 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 9 4 3 32 - 20 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 9 4 3 33 - 23 31
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Гент
 1:1 17 7 4 6 36 - 22 25
5.
Шарлеруа
 17 7 4 6 22 - 25 25
6.
Андерлехт
 17 7 3 7 22 - 23 24
7.
Брюгге
 17 6 5 6 21 - 21 23
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 16 6 4 6 20 - 26 22
10.
АХ Лёвен
 17 6 4 7 27 - 24 22
11.
Сент-Трейден
 17 5 5 7 17 - 21 20
12.
Серкль Брюгге
 16 4 4 8 16 - 26 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Зульте-Варегем
 17 3 5 9 23 - 32 14
15.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
16.
Эйпен
 16 3 3 10 18 - 35 12
17.
Остенде
 16 1 5 10 17 - 42 8
18.
Мехелен
 1:1 15 2 1 12 12 - 35 7
  • — Выход в плей-офф первого дивизиона
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 19 (4)
Сент-Трейден Бруно Джанни 18 (3)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 17 (1)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Весь список

Топ нарушителей
Эйпен Петерс Стеф 1 10
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Хайреманс Джеффри сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Воутерс Дрис бьет в цель!
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Матисс Самуас бьет в цель!
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      Судья начинает матч
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