Тур: 33. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
38' Желтая карточкаВерстрате Биргер
0:1
42' ГолСамуаз Матисс
1:1
45' ГолВоутерс Дрис
90' Желтая карточкаСамуаз Матисс
90'+4
Ход матча
38'
42'
0:1
45'
63'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Бейтс
Дэвид
23
Enock
Agyei
11
Сторм
Никола
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Enock AgyeiНападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
10 Хёуге ЙенсЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Мехелен
Гент
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
23 матча
26.1%
26.1%
47.8%
6 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.1%
30.4%
43.5%
6 побед 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.3
0.85
Среднее время на гол
69
106
Всего голов
24
12
Голов в среднем за матч
1.85
1.2
Среднее время на гол
48
75
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.61
1
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайреманс Джеффри
|9 (1)
|0.28
|Схоофс Роб
|5
|0.16
|Нгой Жульен
|5 (1)
|0.16
|Сторм Никола
|4
|0.13
|Да Крус Алессио
|3
|0.09
|Уолш Сэнди
|2
|0.06
|Ванлерберге Йорди
|2 (1)
|0.06
|Верстрате Биргер
|2
|0.06
|Пейре Тибо
|2
|0.06
|Milan Robberechts
|2
|0.06
|Мрабти Керим
|1
|0.03
|Воутерс Дрис
|1
|0.03
|Бейтс Дэвид
|1
|0.03
|Маледе Йонас
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|19 (4)
|0.58
|Орбан Гифт
|9
|0.27
|Хон Хён-Сок
|5
|0.15
|Депуатр Лоран
|5
|0.15
|Торунарига Джордан
|3 (1)
|0.09
|Салах Ибрагим
|3
|0.09
|Кумс Свен
|2
|0.06
|Юльсагер Эндрю
|2
|0.06
|Самуаз Матисс
|2
|0.06
|Де Сар Жюльен
|2
|0.06
|Лемайич Дарко
|2
|0.06
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.03
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.03
|Окуму Джозеф
|1
|0.03
|Марре Сулейман
|1
|0.03
|Тиссудали Тарик
|1
|0.03
|Фортуна Нуриу
|1
|0.03
|Нгадеу Майкл
|1
|0.03
|Фофанан Малик
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|5
|1
|Бейтс Дэвид
|5
|1
|Болинголи-Мбомбо Боли
|6
|0
|Ван Хеке Яннес
|6
|0
|Схоофс Роб
|4
|1
|Лавале Димитри
|4
|1
|Да Крус Алессио
|3
|1
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Ванлерберге Йорди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Ван Хоренбек Алек
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Воутерс Дрис
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Frederic Soelle Soelle
|2
|0
|Бейкер Лукас
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Iebe Swers
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
|Ngal Ayel Mukau
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нгадеу Майкл
|7
|1
|Кастро-Монтес Алессио
|5
|0
|Годо Бруно
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Марре Сулейман
|4
|0
|Кумс Свен
|2
|1
|Окуму Джозеф
|1
|1
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Лемайич Дарко
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Орбан Гифт
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Салах Ибрагим
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Хёуге Йенс
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Пёнтковски Камиль
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Гент
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
10
9
Мехелен
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
7% (1)
20% (3)
Гент
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
6% (1)
44% (7)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
33
9
Волевые поражения
6
19
Мехелен
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
19% (6)
26% (8)
Гент
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
42
12
Волевые поражения
16
28
Голы по времени матча
Забито
27
35
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
2
7%
1
3%
1-15
6
22%
6
17%
16-30
6
22%
8
23%
31-45
2
7%
7
20%
46-60
6
22%
9
26%
61-75
5
19%
4
11%
76-90
Пропущено
27
21
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
5
19%
4
19%
46-60
10
37%
5
24%
61-75
2
7%
5
24%
76-90
Забито
12
25
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 18
3
25%
5
20%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
3
25%
4
16%
31-45
3
25%
4
16%
46-60
1
8%
6
24%
61-75
2
17%
5
20%
76-90
Пропущено
34
16
14 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
5
15%
4
25%
1-15
2
6%
3
19%
16-30
7
21%
1
6%
31-45
7
21%
1
6%
46-60
5
15%
2
13%
61-75
8
24%
5
31%
76-90
Забито
39
60
20 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 35
14 Забивали первыми 19
10 Не забивали 6
5
13%
6
10%
1-15
6
15%
7
12%
16-30
9
23%
12
20%
31-45
5
13%
11
18%
46-60
7
18%
15
25%
61-75
7
18%
9
15%
76-90
Пропущено
61
37
24 В 1-м тайме 15
37 Во 2-м тайме 22
15 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 20
6
10%
7
19%
1-15
6
10%
4
11%
16-30
12
20%
4
11%
31-45
12
20%
5
14%
46-60
15
25%
7
19%
61-75
10
16%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1
Мехелен - Сент-Трейден 1:0 Антверпен - Мехелен 5:0 Мехелен - Зульте-Варегем 1:0 Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Мехелен - Генк 2:2 Эйпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Мехелен 1:2 Вестерло - Мехелен 2:0 Мехелен - Кортрейк 3:2 Стандард - Мехелен 2:0 Мехелен - Остенде 2:1 Кортрейк - Мехелен 0:1 Зульте-Варегем - Мехелен 2:0 Мехелен - Серкль Брюгге 1:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0
Гент
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гент - Вест Хэм 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Серен Юнайтед - Гент 0:5 Гент - Эйпен 3:0
Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Зульте-Варегем - Гент 2:6 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Гент - Андерлехт 1:0 Брюгге - Гент 2:0 Гент - Карабах 1:0 Гент - АХ Лёвен 2:0 Карабах - Гент 1:0 Вестерло - Гент 3:3 Гент - Генк 2:3 Серкль Брюгге - Гент 3:2 Сент-Трейден - Гент 0:3 Гент - Шарлеруа 0:0 Гент - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Гент 4:0 Антверпен - Гент 2:0
Результаты матчей
Мехелен
Гент
Точный счет
2:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:6
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
3:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:4
1 раз 3%
2:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 32%
1
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
9 раз 28%
1
7 раз 22%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
142
106
106
313
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
124
213
97
114
79
114
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
266
1219
1913
427
1022
229
428
130
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|23
|5
|5
|76 - 35
|74
|2.
|32
|21
|6
|5
|64 - 38
|69
|3.
|32
|20
|6
|6
|57 - 26
|66
|4.
|1:1
|33
|16
|8
|9
|63 - 36
|56
|5.
|33
|15
|11
|7
|54 - 36
|56
|6.
|33
|16
|7
|10
|56 - 42
|55
|7.
|33
|14
|8
|11
|60 - 52
|50
|8.
|32
|14
|5
|13
|44 - 45
|47
|9.
|33
|12
|11
|10
|47 - 44
|47
|10.
|33
|13
|7
|13
|47 - 43
|46
|11.
|33
|12
|9
|12
|53 - 46
|45
|12.
|33
|11
|9
|13
|37 - 39
|42
|13.
|1:1
|32
|9
|7
|16
|41 - 62
|34
|14.
|32
|8
|7
|17
|35 - 56
|31
|15.
|33
|7
|7
|19
|40 - 68
|28
|16.
|33
|6
|9
|18
|48 - 75
|27
|17.
|33
|6
|6
|21
|35 - 75
|24
|18.
|32
|5
|4
|23
|26 - 65
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|14
|1
|2
|44 - 15
|43
|2.
|16
|12
|2
|2
|35 - 11
|38
|3.
|16
|12
|2
|2
|31 - 15
|38
|4.
|17
|10
|3
|4
|34 - 17
|33
|5.
|16
|9
|6
|1
|33 - 15
|33
|6.
|1:1
|16
|9
|4
|3
|27 - 14
|31
|7.
|17
|8
|7
|2
|31 - 18
|31
|8.
|17
|8
|4
|5
|40 - 26
|28
|9.
|1:1
|17
|7
|6
|4
|29 - 27
|27
|10.
|16
|6
|5
|5
|26 - 22
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|22 - 20
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|25 - 20
|22
|13.
|16
|6
|4
|6
|20 - 18
|22
|14.
|16
|4
|5
|7
|14 - 25
|17
|15.
|17
|5
|1
|11
|18 - 33
|16
|16.
|17
|4
|4
|9
|22 - 33
|16
|17.
|16
|3
|4
|9
|25 - 43
|13
|18.
|16
|1
|3
|12
|7 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|32 - 20
|31
|2.
|16
|9
|4
|3
|33 - 23
|31
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 15
|28
|4.
|1:1
|17
|7
|4
|6
|36 - 22
|25
|5.
|17
|7
|4
|6
|22 - 25
|25
|6.
|17
|7
|3
|7
|22 - 23
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|8.
|16
|6
|4
|6
|22 - 25
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|20 - 26
|22
|10.
|17
|6
|4
|7
|27 - 24
|22
|11.
|17
|5
|5
|7
|17 - 21
|20
|12.
|16
|4
|4
|8
|16 - 26
|16
|13.
|16
|4
|2
|10
|21 - 31
|14
|14.
|17
|3
|5
|9
|23 - 32
|14
|15.
|16
|4
|1
|11
|19 - 37
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|18 - 35
|12
|17.
|16
|1
|5
|10
|17 - 42
|8
|18.
|1:1
|15
|2
|1
|12
|12 - 35
|7
- — Выход в плей-офф первого дивизиона
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|19 (4)
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|18 (3)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|17 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 10
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10