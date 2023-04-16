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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Тернана
0:1
Первый тайм: 8'
Пиза
0'
0:1
6' Гол
Морео Стефано

Ход матча

6'
0:1
Морео Стефано
(Беруатто Пьетро)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Пиза
2.60
3.45
3.05
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
4
Соренсен
Фредерик
13
Мантовани
Валерио
34
Агацци
Давиде
91
Коррадо
Никколо
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
5
Палумбо
Антонио
17
Фавилли
Андреа
10
Фалетти
Сесар
1
Николас
Андраде
33
Калабрези
Артуро
93
Барба
Федерико
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
21
Цуэлли
Эмануэле
80
Моруцан
Олимпиу
8
Марин
Мариус
16
Надь
Адам
32
Морео
Стефано
10
Торрегросса
Эрнесто
Тернана
3-4-1-2
Пиза
5-3-2

История личных встреч

Тернана
Пиза

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СB
3:1
СB
0:0
СB
1:4
СB
1:0
СB
1:0
СCA
1:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 6 0.18
Партипило Антони 5 0.15
Палумбо Антонио 4 0.12
Кулибали Мамаду 3 0.09
Петтинари Стефано 2 0.06
Фалетти Сесар 2 (2) 0.06
Доннарумма Альфредо 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Коррадо Никколо 1 0.03
Ди Таккио Франческо 1 0.03
Соренсен Фредерик 1 0.03
Гирингелли Лука 1 0.03
Моро Рауль 1 0.03
Диаките Салим 1 0.03
Агацци Давиде 0 0
Кассата Франческо 0 0
Дефенди Марино 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 9 (4) 0.27
Моруцан Олимпиу 6 (1) 0.18
Торрегросса Эрнесто 5 (3) 0.15
Мазуччи Гаэтано 4 0.12
Туре Идрисса 3 0.09
Трамони Маттео 3 0.09
Сибилли Джузеппе 3 0.09
Канестрелли Симоне 2 0.06
Ионице Артур 1 0.03
Марин Мариус 1 0.03
Барба Федерико 1 0.03
Морео Стефано 1 0.03
Гарджуло Марио 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Трамони Лисандру 1 0.03
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Эштевеш Томаш 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Таккио Франческо 8 0
Кассата Франческо 8 0
Партипило Антони 6 0
Фавилли Андреа 6 0
Диаките Салим 6 0
Соренсен Фредерик 4 1
Палумбо Антонио 5 0
Мантовани Валерио 4 0
Яннарилли Энтони 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Агацци Давиде 3 0
Кулибали Мамаду 3 0
Коррадо Никколо 3 0
Пройетти Маттиа 1 1
Дефенди Марино 2 0
Петтинари Стефано 2 0
Капуано Марко 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Мартелла Бруно 1 0
Богдан Лука 1 0
Моро Рауль 1 0
Samuele Spalluto 1 0
Капанни Габриэле 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 11 1
Калабрези Артуро 8 1
Беруатто Пьетро 9 0
Барба Федерико 6 0
Надь Адам 6 0
Мастину Джузеппе 6 0
Херманнссон Хьёртур 3 1
Рус Адриан 3 1
Сибилли Джузеппе 4 0
Ионице Артур 2 1
Мазуччи Гаэтано 3 0
Николас Андраде 3 0
Туре Идрисса 3 0
Караччоло Антонио 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Канестрелли Симоне 2 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Морео Стефано 1 0
Глиоцци Этторе 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Эштевеш Томаш 1 0

Результаты матчей

Тернана
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Пиза
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
12
Тернана
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Пиза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
5

Волевые поражения

10
23
Тернана
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
59% (19)
34% (11)
6% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
53% (17)
31% (10)
Пиза
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
53% (17)
31% (10)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

21
6

Волевые поражения

16
35

Голы по времени матча

Забито

16
19
13 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
4
25%
1
5%
1-15
5
31%
3
16%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
13%
7
37%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
5
33%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
5
42%
2
13%
76-90

Забито

16
24
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
0
0%
2
8%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
4
25%
6
25%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
5
31%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

24
14
15 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
5
21%
3
21%
1-15
2
8%
4
29%
16-30
8
33%
4
29%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
3
21%
76-90

Забито

32
43
19 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 12
11 Не забивали 11
4
13%
3
7%
1-15
7
22%
6
14%
16-30
8
25%
8
19%
31-45
4
13%
5
12%
46-60
2
6%
7
16%
61-75
7
22%
14
33%
76-90

Пропущено

36
29
19 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
6
17%
6
21%
1-15
3
8%
4
14%
16-30
10
28%
9
31%
31-45
5
14%
2
7%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
8
22%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0
Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0
Пиза
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0
Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1

Результаты матчей

Тернана
Пиза

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
7 раз 22%
0:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
0
11 раз 34%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
0
11 раз 34%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Тернана
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
5
3
12
1.5
8
8
1
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
6
3
14
1.5
5
11
2
15
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
21
11
6
26
1.5
13
19
3
29
2.5
7
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 33 20 7 6 51 - 20 67
2.
Дженоа
 33 18 10 5 44 - 21 64
3.
Бари
 33 15 12 6 50 - 30 57
4.
Зюйдтироль
 33 13 13 7 35 - 31 52
5.
Реджина
 33 15 4 14 44 - 38 49
6.
Кальяри
 33 11 15 7 39 - 30 48
7.
Парма
 33 13 9 11 39 - 35 48
8.
Пиза
 0:0 33 11 14 8 42 - 30 47
9.
Модена
 33 12 7 14 43 - 44 43
10.
Палермо
 33 10 13 10 41 - 42 43
11.
Асколи
 33 11 9 13 35 - 41 42
12.
Тернана
 0:0 33 10 11 12 30 - 38 41
13.
Комо
 33 9 14 10 41 - 43 41
14.
Венеция
 33 10 9 14 37 - 44 39
15.
Читтаделла
 33 8 13 12 29 - 41 37
16.
Козенца
 33 9 10 14 27 - 48 37
17.
Перуджа
 33 9 7 17 34 - 41 34
18.
СПАЛ
 33 7 12 14 37 - 46 33
19.
Брешия
 33 7 11 15 29 - 50 32
20.
Беневенто
 33 6 12 15 25 - 39 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 16 12 2 2 29 - 8 38
2.
Дженоа
 17 10 6 1 23 - 6 36
3.
Кальяри
 17 9 6 2 24 - 15 33
4.
Палермо
 16 7 6 3 20 - 13 27
5.
Тернана
 0:0 16 7 6 3 16 - 12 27
6.
Козенца
 17 7 6 4 19 - 16 27
7.
Парма
 16 8 2 6 20 - 14 26
8.
Пиза
 0:0 16 7 5 4 24 - 14 26
9.
Комо
 16 7 5 4 23 - 17 26
10.
Реджина
 16 8 2 6 24 - 19 26
11.
Бари
 17 6 8 3 28 - 18 26
12.
Зюйдтироль
 17 6 8 3 20 - 17 26
13.
Модена
 16 6 6 4 23 - 16 24
14.
Перуджа
 16 5 5 6 19 - 19 20
15.
Асколи
 17 5 5 7 17 - 20 20
16.
Венеция
 17 5 5 7 21 - 25 20
17.
Брешия
 17 5 5 7 14 - 20 20
18.
Читтаделла
 16 4 7 5 16 - 20 19
19.
СПАЛ
 17 4 6 7 24 - 25 18
20.
Беневенто
 17 3 5 9 12 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 16 9 4 3 22 - 12 31
2.
Фрозиноне
 17 8 5 4 22 - 12 29
3.
Дженоа
 16 8 4 4 21 - 15 28
4.
Зюйдтироль
 16 7 5 4 15 - 14 26
5.
Реджина
 17 7 2 8 20 - 19 23
6.
Асколи
 16 6 4 6 18 - 21 22
7.
Парма
 17 5 7 5 19 - 21 22
8.
Пиза
 0:0 17 4 9 4 18 - 16 21
9.
Модена
 17 6 1 10 20 - 28 19
10.
Венеция
 16 5 4 7 16 - 19 19
11.
Читтаделла
 17 4 6 7 13 - 21 18
12.
Беневенто
 16 3 7 6 13 - 17 16
13.
Палермо
 17 3 7 7 21 - 29 16
14.
СПАЛ
 16 3 6 7 13 - 21 15
15.
Кальяри
 16 2 9 5 15 - 15 15
16.
Комо
 17 2 9 6 18 - 26 15
17.
Перуджа
 17 4 2 11 15 - 22 14
18.
Тернана
 0:0 17 3 5 9 14 - 26 14
19.
Брешия
 16 2 6 8 15 - 30 12
20.
Козенца
 16 2 4 10 8 - 32 10
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Кальяри Лападула Джанлука 16 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Венеция Похьянпало Йоэль 12 (6)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Пиза Марин Мариус 1 11
Читтаделла Бранка Симоне 2 9
Асколи Гондо Седрик 2 8
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Пиза
2.60
3.45
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 0:1 Пиза онлайн

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