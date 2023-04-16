Тур: 33. Стадион: Либеро Либерати.
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
16
Надь
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Тернана
Пиза
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|6
|0.18
|Партипило Антони
|5
|0.15
|Палумбо Антонио
|4
|0.12
|Кулибали Мамаду
|3
|0.09
|Петтинари Стефано
|2
|0.06
|Фалетти Сесар
|2 (2)
|0.06
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Коррадо Никколо
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.03
|Соренсен Фредерик
|1
|0.03
|Гирингелли Лука
|1
|0.03
|Моро Рауль
|1
|0.03
|Диаките Салим
|1
|0.03
|Агацци Давиде
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|9 (4)
|0.27
|Моруцан Олимпиу
|6 (1)
|0.18
|Торрегросса Эрнесто
|5 (3)
|0.15
|Мазуччи Гаэтано
|4
|0.12
|Туре Идрисса
|3
|0.09
|Трамони Маттео
|3
|0.09
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.09
|Канестрелли Симоне
|2
|0.06
|Ионице Артур
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Барба Федерико
|1
|0.03
|Морео Стефано
|1
|0.03
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Трамони Лисандру
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Эштевеш Томаш
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Таккио Франческо
|8
|0
|Кассата Франческо
|8
|0
|Партипило Антони
|6
|0
|Фавилли Андреа
|6
|0
|Диаките Салим
|6
|0
|Соренсен Фредерик
|4
|1
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Мантовани Валерио
|4
|0
|Яннарилли Энтони
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Агацци Давиде
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Коррадо Никколо
|3
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|1
|Дефенди Марино
|2
|0
|Петтинари Стефано
|2
|0
|Капуано Марко
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|11
|1
|Калабрези Артуро
|8
|1
|Беруатто Пьетро
|9
|0
|Барба Федерико
|6
|0
|Надь Адам
|6
|0
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Рус Адриан
|3
|1
|Сибилли Джузеппе
|4
|0
|Ионице Артур
|2
|1
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Канестрелли Симоне
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Пиза
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
12
Тернана
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
35% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Пиза
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
5
Волевые поражения
10
23
Тернана
72.7%
27.3%
16 побед 6 поражений
Первый тайм
59% (19)
34% (11)
6% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
53% (17)
31% (10)
Пиза
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
53% (17)
31% (10)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
21
6
Волевые поражения
16
35
Голы по времени матча
Забито
16
19
13 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
4
25%
1
5%
1-15
5
31%
3
16%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
13%
7
37%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
3
20%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
5
33%
31-45
2
17%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
5
42%
2
13%
76-90
Забито
16
24
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
0
0%
2
8%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
4
25%
6
25%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
5
31%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
24
14
15 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
5
21%
3
21%
1-15
2
8%
4
29%
16-30
8
33%
4
29%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
3
13%
3
21%
76-90
Забито
32
43
19 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 12
11 Не забивали 11
4
13%
3
7%
1-15
7
22%
6
14%
16-30
8
25%
8
19%
31-45
4
13%
5
12%
46-60
2
6%
7
16%
61-75
7
22%
14
33%
76-90
Пропущено
36
29
19 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
6
17%
6
21%
1-15
3
8%
4
14%
16-30
10
28%
9
31%
31-45
5
14%
2
7%
46-60
4
11%
3
10%
61-75
8
22%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0
Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0 Венеция - Тернана 2:1 Пиза - Тернана 3:1 Тернана - Брешия 0:0
Пиза
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0
Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0 Бари - Пиза 0:0 Пиза - Тернана 3:1 Кальяри - Пиза 1:1
Результаты матчей
Тернана
Пиза
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
7 раз 22%
0:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
6 раз 19%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
0
11 раз 34%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
0
11 раз 34%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Тернана
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
115
312
88
114
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
106
314
511
215
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
2111
626
1319
329
725
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|33
|20
|7
|6
|51 - 20
|67
|2.
|33
|18
|10
|5
|44 - 21
|64
|3.
|33
|15
|12
|6
|50 - 30
|57
|4.
|33
|13
|13
|7
|35 - 31
|52
|5.
|33
|15
|4
|14
|44 - 38
|49
|6.
|33
|11
|15
|7
|39 - 30
|48
|7.
|33
|13
|9
|11
|39 - 35
|48
|8.
|0:0
|33
|11
|14
|8
|42 - 30
|47
|9.
|33
|12
|7
|14
|43 - 44
|43
|10.
|33
|10
|13
|10
|41 - 42
|43
|11.
|33
|11
|9
|13
|35 - 41
|42
|12.
|0:0
|33
|10
|11
|12
|30 - 38
|41
|13.
|33
|9
|14
|10
|41 - 43
|41
|14.
|33
|10
|9
|14
|37 - 44
|39
|15.
|33
|8
|13
|12
|29 - 41
|37
|16.
|33
|9
|10
|14
|27 - 48
|37
|17.
|33
|9
|7
|17
|34 - 41
|34
|18.
|33
|7
|12
|14
|37 - 46
|33
|19.
|33
|7
|11
|15
|29 - 50
|32
|20.
|33
|6
|12
|15
|25 - 39
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|2.
|17
|10
|6
|1
|23 - 6
|36
|3.
|17
|9
|6
|2
|24 - 15
|33
|4.
|16
|7
|6
|3
|20 - 13
|27
|5.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|16 - 12
|27
|6.
|17
|7
|6
|4
|19 - 16
|27
|7.
|16
|8
|2
|6
|20 - 14
|26
|8.
|0:0
|16
|7
|5
|4
|24 - 14
|26
|9.
|16
|7
|5
|4
|23 - 17
|26
|10.
|16
|8
|2
|6
|24 - 19
|26
|11.
|17
|6
|8
|3
|28 - 18
|26
|12.
|17
|6
|8
|3
|20 - 17
|26
|13.
|16
|6
|6
|4
|23 - 16
|24
|14.
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|15.
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|16.
|17
|5
|5
|7
|21 - 25
|20
|17.
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|18.
|16
|4
|7
|5
|16 - 20
|19
|19.
|17
|4
|6
|7
|24 - 25
|18
|20.
|17
|3
|5
|9
|12 - 22
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|9
|4
|3
|22 - 12
|31
|2.
|17
|8
|5
|4
|22 - 12
|29
|3.
|16
|8
|4
|4
|21 - 15
|28
|4.
|16
|7
|5
|4
|15 - 14
|26
|5.
|17
|7
|2
|8
|20 - 19
|23
|6.
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|7.
|17
|5
|7
|5
|19 - 21
|22
|8.
|0:0
|17
|4
|9
|4
|18 - 16
|21
|9.
|17
|6
|1
|10
|20 - 28
|19
|10.
|16
|5
|4
|7
|16 - 19
|19
|11.
|17
|4
|6
|7
|13 - 21
|18
|12.
|16
|3
|7
|6
|13 - 17
|16
|13.
|17
|3
|7
|7
|21 - 29
|16
|14.
|16
|3
|6
|7
|13 - 21
|15
|15.
|16
|2
|9
|5
|15 - 15
|15
|16.
|17
|2
|9
|6
|18 - 26
|15
|17.
|17
|4
|2
|11
|15 - 22
|14
|18.
|0:0
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|19.
|16
|2
|6
|8
|15 - 30
|12
|20.
|16
|2
|4
|10
|8 - 32
|10
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|16 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|12 (6)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Пиза
|Марин Мариус
|1 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 9
|Асколи
|Гондо Седрик
|2 8